Семак: «Игра со «Спартаком» — всего лишь один матч, «Зенит» его уже давно забыл»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями от победы над «Спартаком» в матче 5-го тура РПЛ (3:1).

«Насколько сложно настраиваться на следующий матч после таких эмоциональных игр, как против «Спартака»? Любая игра эмоциональная. Это был всего лишь один матч, в турнирной таблице он практически ничего не изменил — те же три очка, как и за любой другой матч. Предстоящий тур ничем не отличается», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» на данный момент с 10 очками идет на 4-й позиции. После 5 туров «Спартак» с 9 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.