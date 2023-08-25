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«Зенит» обыграет «Урал», а «Спартак» победит «Ахмат». Прогнозы на 6-й тур РПЛ

Актер Баринов не верит в победу «Локомотива» над «Сочи» в матче 6-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
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Вендел и Клаудиньо («Зенит»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин и актер Валерий Баринов.

«Оренбург» — ЦСКА

Сергей Балахнин — 1:2. ЦСКА — фаворит, хотя он проиграл последний матч и скамейка запасных не такая длинная. Но сейчас у «Оренбурга» дела еще хуже.

Валерий Баринов — 0:3. «Оренбург» в этом сезоне до сих пор не одержал победу, а еще тренера поменяли. Жду разгромного выигрыша ЦСКА.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
25 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
ЦСКА

«Факел» — «Краснодар»

Сергей Балахнин — 0:2. «Краснодар» уверенно идет в чемпионате и будет отчаянно отстаивать первую строчку в таблице.

Валерий Баринов — 1:1. Жду сенсационного результата. «Факел» будет биться на своем поле за очки.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
25 авг, 20:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Краснодар

«Зенит» — «Урал»

Сергей Балахнин — 2:0. «Зенит» играет дома, он прибавляет, с каждым матчем улучшается форма игроков. Сейчас они подходят к своему идеальному состоянию.

Валерий Баринов — 2:1. «Зенит» набирает обороты. Видимо, мы увидим первое поражение «Урала» в чемпионате России.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
26 авг, 15:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Урал

«Рубин» — «Динамо»

Сергей Балахнин — 0:1. «Динамо» планомерно выбилось в лидеры. Клуб показывает хороший уровень. А у «Рубина» есть проблемы в игре и с результатом.

Валерий Баринов — 0:2. «Динамо» играет в атакующий футбол, а в последних матчах появился и результат.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
26 авг, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Динамо

«Спартак» — «Ахмат»

Сергей Балахнин — 3:1. «Спартак», безусловно, в этой паре лидер. Он проиграл «Зениту», поэтому захочет исправиться перед болельщиками за упущенные очки.

Валерий Баринов — 3:1. У «Спартака» отличная атака, поэтому жду от него много голов. А после поражения от «Зенита» красно-белые должны реабилитироваться.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
26 авг, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ахмат

«Пари НН» — «Ростов»

Сергей Балахнин — 1:1. Самый непредсказуемый матч в этом туре. «Ростов» неудачно стартовал в чемпионате. «Пари НН» остро нужны очки, отступать некуда, дальше только зона вылета.

Валерий Баринов — 0:0. Юран ставит «Пари НН» оборонительный футбол, нижегородцы мало пропускают. А «Ростов» пока не в лучшей форме.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
26 авг, 20:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Ростов

«Крылья Советов» — «Балтика»

Сергей Балахнин — 1:1. Самарцы выглядят хорошо. Но в связи с травмой Гарре могут быть проблемы, хотя команда в целом выглядит интересной и без аргентинского полузащитника.

Валерий Баринов — 0:1. «Балтика» — интересный новичок, показывает хорошую игру. Думаю, что она победит.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
27 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Балтика

«Сочи» — «Локомотив»

Сергей Балахнин — 1:2. «Сочи» показал отличную игру с «Ростовом». А «Локомотиву» пора встряхнуться, состав очень приличный. Он должен играть лучше. И в этой игре московская команда должна забрать три очка.

Валерий Баринов — 2:1. «Локомотив» в последних матчах забивал на последних секундах и вырывал ничью, не думаю, что так будет продолжаться. Играет команда не очень хорошо.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
27 авг, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Локомотив

ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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