«Зенит» обыграет «Урал», а «Спартак» победит «Ахмат». Прогнозы на 6-й тур РПЛ
«Оренбург» — ЦСКА
Сергей Балахнин — 1:2. ЦСКА — фаворит, хотя он проиграл последний матч и скамейка запасных не такая длинная. Но сейчас у «Оренбурга» дела еще хуже.
Валерий Баринов — 0:3. «Оренбург» в этом сезоне до сих пор не одержал победу, а еще тренера поменяли. Жду разгромного выигрыша ЦСКА.
«Факел» — «Краснодар»
Сергей Балахнин — 0:2. «Краснодар» уверенно идет в чемпионате и будет отчаянно отстаивать первую строчку в таблице.
Валерий Баринов — 1:1. Жду сенсационного результата. «Факел» будет биться на своем поле за очки.
«Зенит» — «Урал»
Сергей Балахнин — 2:0. «Зенит» играет дома, он прибавляет, с каждым матчем улучшается форма игроков. Сейчас они подходят к своему идеальному состоянию.
Валерий Баринов — 2:1. «Зенит» набирает обороты. Видимо, мы увидим первое поражение «Урала» в чемпионате России.
«Рубин» — «Динамо»
Сергей Балахнин — 0:1. «Динамо» планомерно выбилось в лидеры. Клуб показывает хороший уровень. А у «Рубина» есть проблемы в игре и с результатом.
Валерий Баринов — 0:2. «Динамо» играет в атакующий футбол, а в последних матчах появился и результат.
«Спартак» — «Ахмат»
Сергей Балахнин — 3:1. «Спартак», безусловно, в этой паре лидер. Он проиграл «Зениту», поэтому захочет исправиться перед болельщиками за упущенные очки.
Валерий Баринов — 3:1. У «Спартака» отличная атака, поэтому жду от него много голов. А после поражения от «Зенита» красно-белые должны реабилитироваться.
«Пари НН» — «Ростов»
Сергей Балахнин — 1:1. Самый непредсказуемый матч в этом туре. «Ростов» неудачно стартовал в чемпионате. «Пари НН» остро нужны очки, отступать некуда, дальше только зона вылета.
Валерий Баринов — 0:0. Юран ставит «Пари НН» оборонительный футбол, нижегородцы мало пропускают. А «Ростов» пока не в лучшей форме.
«Крылья Советов» — «Балтика»
Сергей Балахнин — 1:1. Самарцы выглядят хорошо. Но в связи с травмой Гарре могут быть проблемы, хотя команда в целом выглядит интересной и без аргентинского полузащитника.
Валерий Баринов — 0:1. «Балтика» — интересный новичок, показывает хорошую игру. Думаю, что она победит.
«Сочи» — «Локомотив»
Сергей Балахнин — 1:2. «Сочи» показал отличную игру с «Ростовом». А «Локомотиву» пора встряхнуться, состав очень приличный. Он должен играть лучше. И в этой игре московская команда должна забрать три очка.
Валерий Баринов — 2:1. «Локомотив» в последних матчах забивал на последних секундах и вырывал ничью, не думаю, что так будет продолжаться. Играет команда не очень хорошо.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0