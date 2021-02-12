Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, почему считает не лучшей идею объединения российской премьер-лиги с другими чемпионатами СНГ.

— Известный спортивный функционер Дмитрий Иванов в колонке для «СЭ» предложил расширить российскую премьер-лигу за счет клубов из ближнего зарубежья — Казахстана, Белоруссии, Азербайджана. Насколько это вообще реально? — вопрос Колоскову.

— Помните, в 2013 году тоже обсуждали подобное — объединение чемпионатов России и Украины. Создали даже специальную группу, которая усердно работала над вопросом. Чем все это закончилось — известно. А здесь еще все ближнее зарубежье... Я не знаю... Надо заниматься российским футболом, вот чем! И слава богу, что на последней конференции РФС как раз об этом было сказано. Наметилась четкая программа в области массового футбола, подготовки резервов, профессионального футбола. В области массового футбола указаны конкретные цифры — к какому году должно вырасти число новых занимающихся футболом мальчишек и девчонок. В области подготовки резервов определены задачи, строительство центров подготовки. В области профессионального футбола речь идет о повышении мастерства, класса команд, уровня знаний наших тренеров. А от класса футболистов и мастерства тренеров зависит будущее нашего футбола. И я говорю обо всех уровнях подготовки — начальном, уровне спортивного совершенствовании и высшего спортивного мастерства. А проекты, которые ни к чему не приведут, кроме краха системы российского футбола, нужно забыть. Поэтому я категорически против этой идеи.

— На ваш взгляд, есть ли хоть какие-то плюсы от возможного объединения?

— Если бы мы объединились с Германией или с Испанией, было бы неплохо. Но при всем уважении, что мы получим от предложенного сейчас?

— В 2013-м вы не поддерживали и идею объединения чемпионатов России и Украины. Почему?