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«Если бы РПЛ объединилась с Германией или Испанией, было бы неплохо». Колосков — о расширении лиги

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 00:00
Вячеслав Колосков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Вячеслав Колосков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, почему считает не лучшей идею объединения российской премьер-лиги с другими чемпионатами СНГ.
Объединенный чемпионат: реальность, а&nbsp;не&nbsp;миф?Объединенный чемпионат: реальность, а не миф

— Известный спортивный функционер Дмитрий Иванов в колонке для «СЭ» предложил расширить российскую премьер-лигу за счет клубов из ближнего зарубежья — Казахстана, Белоруссии, Азербайджана. Насколько это вообще реально? — вопрос Колоскову.

— Помните, в 2013 году тоже обсуждали подобное — объединение чемпионатов России и Украины. Создали даже специальную группу, которая усердно работала над вопросом. Чем все это закончилось — известно. А здесь еще все ближнее зарубежье... Я не знаю... Надо заниматься российским футболом, вот чем! И слава богу, что на последней конференции РФС как раз об этом было сказано. Наметилась четкая программа в области массового футбола, подготовки резервов, профессионального футбола. В области массового футбола указаны конкретные цифры — к какому году должно вырасти число новых занимающихся футболом мальчишек и девчонок. В области подготовки резервов определены задачи, строительство центров подготовки. В области профессионального футбола речь идет о повышении мастерства, класса команд, уровня знаний наших тренеров. А от класса футболистов и мастерства тренеров зависит будущее нашего футбола. И я говорю обо всех уровнях подготовки — начальном, уровне спортивного совершенствовании и высшего спортивного мастерства. А проекты, которые ни к чему не приведут, кроме краха системы российского футбола, нужно забыть. Поэтому я категорически против этой идеи.

— На ваш взгляд, есть ли хоть какие-то плюсы от возможного объединения?

— Если бы мы объединились с Германией или с Испанией, было бы неплохо. Но при всем уважении, что мы получим от предложенного сейчас?

16&nbsp;августа 2018. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Минск&nbsp;&mdash; 8:1. Знаменитая победа сине-бело-голубых.Объединенная лига — шаг вперед для российского футбола

— В 2013-м вы не поддерживали и идею объединения чемпионатов России и Украины. Почему?

— Правильно. Я называл не меньше десяти причин. Первая — какой орган будет управлять всем этим? Есть, к примеру, Федерация футбола Украины, есть Российский футбольный союз. Какой орган еще надо создать, чтобы управлять всем процессом? Во-вторых, как будут формироваться команды для участия в европейских соревнованиях? В регламенте УЕФА четко прописано, что именно национальная ассоциация в соответствии с рейтингом делегирует своих представителей в клубные соревнования. Дальше. Как будет осуществляться судейство? Как будет осуществляться контроль над судейством? Кто будет инспекторами? Какими будут критерии лицензирования? В разных странах они разные. И так можно продолжать очень долго.

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