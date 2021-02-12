Объединенный чемпионат: реальность, а не миф

Сегодня мы завершаем цикл материалов о реформах в российском футболе одной из самых дискуссионных тем — возможной коллаборации РПЛ с чемпионатами соседних стран.

Особенно актуальным такой проект может стать после того, как УЕФА утвердит реформу Лиги чемпионов. Понимаем эмоции владельца «Спартака» Леонида Федуна, который сказал в интервью «СЭ», что новый формат главного еврокубка только увеличит разрыв между богатыми и бедными. Но наш колумнист, известный спортивный функционер Дмитрий Иванов, предлагает сценарий футбольного объединения с Белоруссией, Казахстаном и Азербайджаном, способный в будущем помочь новому турниру приблизиться к европейским топ-5.

Тема объединенного чемпионата была одной из самых обсуждаемых в моих прошлых колонках. Если честно, то для меня это стало открытием. Раз дискуссия получила такой широкий резонанс, то давайте поговорим об идее более детально.

Что я предлагал тогда? Если идти по пути слияния лиг разных стран, тут может быть три вектора:

— объединение чемпионатов России и Белоруссии в рамках союзного государства;

— создание единой лиги на базе Евразийского экономического союза — Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия, правда, последняя входит в Азиатскую конфедерацию футбола, и это объективная сложность;

— коллаборация согласно рейтингу УЕФА: Россия, Белоруссия, Казахстан и Азербайджан. Украину выносим за скобки.

Из всех вариантов последний, на мой взгляд, наиболее перспективен. Давайте его и рассмотрим.

Формат

Такая версия объединенной лиги должна включать в себя 18 команд: 12 из России и по две из Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Примечательно, что снова говорим о двенадцати клубах РПЛ — именно по такому принципу я предлагал менять формат премьер-лиги (по 12 участников в двух дивизионах). Видимо, на сегодня в нашей стране только 12 экономически устойчивых коллективов для выступлений на самом высшем уровне, остальные существуют так: сейчас деньги есть, завтра — нет.

Как должен проходить обмен между дивизионами внутри такого объединенного чемпионата? Под ним есть четыре условных ФНЛ — каждая из которых становится внутренним национальным турниром. Естественно, что и легионерами в нем не должны считаться представители стран-участниц. Из объединенной лиги будут выбывать две худшие российские команды, даже если одна стала десятой, а другая — двенадцатой. Что касается клубов из соседних государств, то там худший из двух станет проводить переходные матчи с победителем национального первенства своего государства.

Кому выгодно

По идее сейчас объединенный чемпионат интереснее нашим соседям, чем России. Почему? После того как выяснились планы УЕФА по реформе Лиги чемпионов, стало понятно, что для Белоруссии, Казахстана и Азербайджана выход туда становится несбыточной мечтой. Именно поэтому инициаторами футбольного объединения должны стать наши партнеры. Им нужно лоббировать проект, искать финансирование и предлагать схемы сотрудничества. Но для начала давайте посмотрим, каковы ожидания у основных участников процесса.

УЕФА

Руководители Союза европейских футбольных ассоциаций уже заявляли, что готовы рассматривать варианты объединения чемпионатов. Пилотным могло стать создание единого соревнования Бельгии и Голландии, но пандемия все поставила на паузу.

В УЕФА уже сейчас есть понимание, что странам второго эшелона нужна кооперация, для того чтобы оставаться конкурентными на фоне топ-лиг. И когда с таким предложением вышли голландцы и бельгийцы, в Ньоне заметили, что идея хорошая, но хотелось бы больше деталей и более глубокой проработки вопроса.

Национальные федерации

Сегодня нет прямого диалога на эту тему между федерациями государств — возможных участников объединенного чемпионата. Все сконцентрированы на развитии внутренних лиг. Но если в России еще есть ресурсы для роста (в первую очередь они заключаются в переформатировании РПЛ), то в других странах такие возможности исчерпаны. И в неформальных разговорах звучит мнение, что объединенный турнир принес бы немало пользы как с точки зрения роста игроков (а значит, и уровня сборных), так и с точки зрения бизнеса. Но вместе с тем мы понимаем, что такие вопросы лежат уже не в спортивной, а в политической плоскости, и тут было бы правильно услышать позицию государственных органов.

Тут, кстати, есть определенное подспорье: не так давно на межгосударственном уровне принято решение о проведении Игр стран СНГ. Это мероприятие вызвало интерес у руководства государств — членов Содружества. И первое такое мультиспортивное соревнование пройдет в Казани в сентябре этого года.

Клубы

Конечно, это было бы интересно всем топ-командам из России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Но если говорить о наших соседях, то их в первую очередь волнует экономический аспект такого чемпионата. При этом в кулуарах даже называется цифра, которая устроила бы их, — 10 миллионов долларов в год на один клуб. Именно столько нужно, чтобы участники оказались готовы отказаться от почти гарантированных путевок в еврокубки в своих странах и боролись бы за выход в ЛЧ и ЛЕ в рамках объединенной лиги.

Сейчас клубы очень утилитарно подходят к этому вопросу: если появятся финансовые гарантии, то можем обсуждать. И это правильно.

Национальные квоты в еврокубках

Очевидно, что это самое тонкое место проекта. Как решить проблему? Нужно разговаривать с УЕФА. Убежден: нет ничего невозможного.

Сегодня в сумме у России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана 15 квот, то есть, по сути, мы способны делегировать в Европу почти всю лигу. Понятно, что это невозможно, но к какому-то компромиссу с УЕФА точно можно прийти. Пусть на старте нам будут доставаться хотя бы места в Лиге Европы вне привычного рейтинга, потому что, например, семь слотов не получит ни один чемпионат, даже если он окажется на вершине рейтинга УЕФА.

Что нужно делать прямо сейчас

Мы не оценим глубину идеи, если не начнем ее реализовывать. Чтобы понять все перспективы, необходимо сделать несколько практических шагов-исследований: они наглядно покажут, что способен принести такой проект.

Кроме того, нужны предметные переговоры с УЕФА, государственными органами, национальными ассоциациями, клубами, бродкастерами, медиплатформами и, конечно, спонсорами. Те, кто изучает наш спецпроект в «СЭ» с самого начала, знает, что я не сторонник финансирования футбола государственными компаниями, но именно здесь тот случай, когда без них не обойтись. И, конечно, надо начинать переговорный процесс с нефтегазовых корпораций России, Казахстана и Азербайджана. А когда новая лига встанет на ноги, придет время коммерческих спонсоров.

Это подготовительная, теоретическая работа. Но нужна и практическая:

Возрождение Кубка Содружества. В свое время турнир служил важной площадкой для общения и обмена опытом между странами, федерациями, клубами. Не сомневаюсь, что при желании для него можно найти «окно» в национальных календарях. В то же время не стоит рассматривать местом проведения исключительно Москву. Не исключено, что стоит как-то замкнуть Кубок на уже упомянутые Игры стран СНГ.

Проведение турнира молодежных клубных команд России, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана. Или их присоединение к уже зарекомендовавшей себя у нас в стране Юношеской футбольной лиге. Тем самым подрастающее поколение получит международный опыт, а организаторы на практике отработают механизмы будущего объединенного чемпионата.

Организация целевых футбольных мероприятий на территории Казахстана, Азербайджана и Белоруссии — например, Кубок РПЛ в Баку или Суперкубок России в Алма-Ате. Такие вещи помогут увидеть интерес к потенциальному объединению и в целом к российскому футболу. Не лишним привезти к нам, например, «Кайрат» или БАТЭ на выставочные игры. Это может быть интересно и для зрителей из числа граждан РФ, и для представителей казахстанской и белорусской диаспор, проживающих здесь.

Не сомневаюсь, что в будущем в такую лигу мы сможем привлечь и Грузию, и Армению, и Украину. Важно на начальном этапе проработать и выстроить все процесс, чтобы звать новых участников под понятную и работающую схему.

Спонсоры

Объединенный чемпионат получит почти 40 миллионов потенциально новых зрителей. Это совсем иной интерес для спонсоров и экономической интеграции.

Или вот какой я вижу неожиданный профит. И в Азербайджане, и в Казахстане есть крупные бизнесмены, которые хотели бы вложиться в футбол, но сегодня они просто не видят перспективы в этом. Национальные соревнования не настолько интересны, подвинуть там многолетних лидеров почти невозможно. А в случае создания объединенной лиги люди могут начать вливания, например, в российские команды и через них более успешно продвигать свой бизнес.

Посмотрите на Китай. Его представители уже приобрели множество футбольных клубов в Европе и смотрят в сторону НБА. Да, у нас немного иной масштаб, но такие шаги позволят забыть о печальных историях «Анжи», «Амкара», «Тосно», «Тамбова»...

Итог

Понимаю всю неоднозначность и дискуссионность темы. Но чтобы разрыв между нами и ведущими западными лигами не рос с такой скоростью, нужно что-то предпринимать. Соглашусь и с теми, кто скажет, что мы еще не исчерпали внутренние резервы. Собственно, весь наш сериал и был направлен на их изыскание и ориентацию на развитие российского футбола.

Если этого не случится, то в лучшем случае станем топтаться на месте, в худшем — деградировать. И спустя время снова придем к тому, что спасет только объединенная лига. Ничто не мешает уже сейчас прорабатывать почву для создания такого турнира.