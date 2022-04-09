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«Почему не играл Фукс? Гбамен «исполнил», где мастерство Языджи?» Ветеран ЦСКА о матче с «Химками»

Ветеран ЦСКА Масалитин раскритиковал команду после поражения в матче РПЛ от «Химок»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин — о поражении от «Химок» (2:4).

— Эксперименты в обороне ни к чему хорошему не приводят. Марио в роли центрального защитника провел неважный матч. Да и в середине поля проблемы. Гбамен сегодня провалился.

Нужно отдать должное «Химкам», которые здорово воспользовались ошибками армейцев, четко использовали свободные зоны. Плюс у подопечных Юрана все залетало.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
4:2
ЦСКА
Голы
Садыгов, 9 (1:0), Ушаков, 32 (1:1), Юсуф Языджи, 44 (1:2), Руденко, 54 (2:2), Сабович, 80 (3:2), Руденко, 86 (4:2)
Химки
Лантратов Идову Тихий Волков Боженов (Юран, 89) Григалава Глушаков Камышев (Сабович, 55) Кухарчук (Главчич, 64) Садыгов (Магомедов, 46) Руденко (Долгов, 89)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Магнуссон Карраскаль (Эджуке, 87) Зайнутдинов (Мухин, 60) Гбамен Медина Бийол Юсуф Языджи (Набабкин, 68) Обляков Ушаков (Яковлев, 68)
Предупреждения
Руденко 20’, Григалава 42’  -  Карраскаль 68’
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Миневич (Смоленск)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Гаврилин (Владимир)

Даже не знаю, почему не играл Фукс. Для меня это пока загадка. По предыдущим играм у меня вопросов к нему не было. Парень классно начинает атаки...

В целом при схеме в три центральных защитника латерали должны заполнять свободные зоны, возвращаться. А Обляков и Ушаков в этом плане, мягко говоря, не преуспели. В ЦСКА, увы, нет быстрого защитника. Даже Дивеев, который сейчас не играет, не обладает достаточной скоростью. Сегодня юркий Руденко всем все показал, не смогли его закрыть...

Карраскаль старался, у него были моменты. Мог вполне забивать, пытался за счет своей техники обострить. После перерыва перебрасывал Лантратова, но не попал в створ.

Языджи? В первых турах турок хотел показать, что он за футболист. Те матчи провел на эмоциональном подъеме. А теперь эмоции ушли, нужно играть за счет мастерства. Ну вот в последних двух встречах никакого лоска в его действиях что-то нет. С другой стороны, не забывайте, что он играет немного не на своей позиции. Ему удобнее располагаться глубже.

Гбамен наошибался. «Исполнил», конечно... В эпизоде с первым пропущенным мячом недоработал, выключился. Ну что это такое? Да и в четвертом голе есть его вина...

Замены тоже особо не помогли. Думаю, может быть, стоило Яковлева попробовать выпустить с первых минут. А Языджи играл бы ниже. Почему нет? Все-таки надо больше доверять молодому парню.

Турнирные перспективы? Хм. Еще недавно говорили, что ЦСКА поборется за чемпионство. Но две последние встречи показали, что до золота очень далеко. С «Уралом» спаслись, а сегодня армейцев наказали по делу.

Есть вопросы к организации игры. Перекос на атаку, а сзади большие проблемы. И они не решаются. Может быть, надо сразу выпускать Мухина, который не ходил бы вперед. Много мячей пропущено из центральной зоны. Нет баланса. Состав надо стабилизировать.

Егор Ушаков.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ахмат
Зенит

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27%

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ТБ 2.0

16%

1.47

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14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

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Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
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Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
3
7
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3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
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9
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12
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13
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14
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