Зачем «Спартаку» Рибалта? Нужно убрать должность спортивного директора. Мнение Алланазарова
Мнение
Взять сейчас иностранца на должность спортивного директора в клуб РПЛ — главная тупость, которую только можно совершить. Угадайте, кто из топов собирается поступить именно так? Правильно, «Спартак».
С нынешним спортивным директором Полом Эшуортом красно-белые занимают седьмое место, потратив на усиление состава порядка 30 миллионов долларов. Можно ли считать такой кейс успешным? Едва ли. Лишь у одного из конкурентов «Спартака» в таблице — «Динамо» — такую должность занимает «легионер», и это тоже показательно.
Сейчас с точки зрения построения базы на будущее гораздо выгоднее и перспективнее грамотно работать внутри страны. Сильных легионеров под задачу всегда могут привезти агенты, с ними клуб останется в тесном контакте независимо от национальности спортдира. А тогда зачем платить больше?
На зарплату зарубежного спортивного директора можно нанять десяток скаутов, которые начнут рыть носом родную землю в поисках юных талантов, чтобы завтра платить меньше легионерам и больше себе любимым.
Логичнее всего для «Спартака» вообще упразднить должность спортивного директора, назначив ответственным за дальнейшее развитие клуба директора генерального — Олега Малышева. Он доносит имена кандидатов на усиление, а окончательное решение принимает совет директоров.
Освободившиеся деньги идут на создание первоклассной системы скаутинга с целью удовлетворения всех футбольных потребностей команды на годы вперед. Системой управляет Малышев, который подчиняется СД, никакая прокладка в виде спортивного директора в таком варианте не нужна.
Если кто-то принимает решение купить игроков, которые будут бороться за восьмое место в чемпионате, то несет за это ответственность. В случае с нынешним «Спартаком» это Эшуорт. Сделав англичанина своим последним спортивным директором, красно-белые ничего не потеряют.
А что Рибалта, а тем более ноунейм Амарал, которых называют кандидатами на должность спортивного директора? Связаться с агентами игроков, в которых нуждается клуб, можно, повторю, и без этих людей, силами одного Малышева.
Эшуорт — один из первых, кого нанимал «Лукойл» после покупки клуба у Федуна. Думаю, его дни в «Спартаке» сочтены и он станет первым уволенным новыми хозяевами менеджером. Смена владельца на данный момент на пользу народной команде не пошла. Чуда, в которое верила большая часть болельщиков красно-белых, не произошло. Будущее тоже достаточно туманно.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4