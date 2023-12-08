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Сегодня, 13:15

Зачем «Спартаку» Рибалта? Нужно убрать должность спортивного директора. Мнение Алланазарова

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Хавьер Рибалта.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» предлагает красно-белым свой вариант клубной структуры.

Мнение

Взять сейчас иностранца на должность спортивного директора в клуб РПЛ — главная тупость, которую только можно совершить. Угадайте, кто из топов собирается поступить именно так? Правильно, «Спартак».

С нынешним спортивным директором Полом Эшуортом красно-белые занимают седьмое место, потратив на усиление состава порядка 30 миллионов долларов. Можно ли считать такой кейс успешным? Едва ли. Лишь у одного из конкурентов «Спартака» в таблице — «Динамо» — такую должность занимает «легионер», и это тоже показательно.

Сейчас с точки зрения построения базы на будущее гораздо выгоднее и перспективнее грамотно работать внутри страны. Сильных легионеров под задачу всегда могут привезти агенты, с ними клуб останется в тесном контакте независимо от национальности спортдира. А тогда зачем платить больше?

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт.
Пол Эшуорт.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

На зарплату зарубежного спортивного директора можно нанять десяток скаутов, которые начнут рыть носом родную землю в поисках юных талантов, чтобы завтра платить меньше легионерам и больше себе любимым.

Логичнее всего для «Спартака» вообще упразднить должность спортивного директора, назначив ответственным за дальнейшее развитие клуба директора генерального — Олега Малышева. Он доносит имена кандидатов на усиление, а окончательное решение принимает совет директоров.

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Освободившиеся деньги идут на создание первоклассной системы скаутинга с целью удовлетворения всех футбольных потребностей команды на годы вперед. Системой управляет Малышев, который подчиняется СД, никакая прокладка в виде спортивного директора в таком варианте не нужна.

Если кто-то принимает решение купить игроков, которые будут бороться за восьмое место в чемпионате, то несет за это ответственность. В случае с нынешним «Спартаком» это Эшуорт. Сделав англичанина своим последним спортивным директором, красно-белые ничего не потеряют.

Хавьер Рибалта везет новичка в «Зенит» во времена работы в клубе из Санкт-Петербурга.
Фото ФК «Зенит»

А что Рибалта, а тем более ноунейм Амарал, которых называют кандидатами на должность спортивного директора? Связаться с агентами игроков, в которых нуждается клуб, можно, повторю, и без этих людей, силами одного Малышева.

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Эшуорт — один из первых, кого нанимал «Лукойл» после покупки клуба у Федуна. Думаю, его дни в «Спартаке» сочтены и он станет первым уволенным новыми хозяевами менеджером. Смена владельца на данный момент на пользу народной команде не пошла. Чуда, в которое верила большая часть болельщиков красно-белых, не произошло. Будущее тоже достаточно туманно.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Хавьер Рибалта
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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