Президент «Урала» Григорий Иванов считает формулу Кубка России немного несправедливой

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» высказался о поражении от «Краснодара» (1:2) в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

— Результат закономерен?

— Да как сказать... Наверное, могли бы рассчитывать на большее. Но из-за перебора карточек у нас не играли Помазун и Бегич. Это, конечно, потери. Но ничего — бились, смотрелись достойно. Этот розыгрыш Кубка России себя в целом оправдал. Однако все-таки формула турнира немного несправедливая.

— Вы о чем?

— Ну вот почему мы должны были играть в полуфинале с «Краснодаром» на выезде? Получается, что краснодарцы четыре матча подряд, с учетом нашего, в Кубке провели дома.

Да, все заранее знали регламент, но, может быть, его стоит все же пересмотреть? Если бы «Урал» встречался с командой из первой лиги, то, конечно, мы поехали бы в гости. Какие вопросы? Но вот сейчас я, честно, не понял, почему «Краснодар» получил преимущество своего поля. Мы ведь сыграли с ЦСКА и дома, и на выезде. А «быки» принимали у себя «Акрон», «Крылья», «Ростов». Не знаю... Может быть, стоило провести жеребьевку? Но что есть, то есть, — сказал Иванов.

«Краснодар» сыграет с ЦСКА в Суперфинале FONBET Кубка России. Игра пройдет в Москве 11 июня.

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