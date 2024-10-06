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Кордоба разбушевался! «Краснодар» разгромил «Химки» и сохранил лидерство

«Краснодар» разгромил «Химки» и сохранил лидерство в РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Игровой эпизод матча между «Краснодаром» и «Химками» — 4:0.
Фото ФК «Краснодар», «СЭ»
«Быки» продлили победную серию.
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
4:0
Химки

Одна команда — лидер чемпионата с нулем в графе «Поражения», который в прошлом туре переиграл еще недавно казавшийся совершенным «Зенит». Вторая не побеждала в чемпионате два месяца и увязла в зоне стыков. Последнее — точно не сюрприз. Там же полный набор не способствующих стабильности факторов. Начиная с необъяснимой смены тренера после возвращения в РПЛ на не работавшего прежде в высших дивизионах Франка Артигу (при всем уважении к его достижениям в академии «Барселоны» и в системе столичной «Родины») и заканчивая набором фактически новой команды.

Старая — еще под началом Андрея Талалаева — имела прямое отношение к тектоническим сдвигам в краснодарском клубе. Не причина, конечно, а последняя капля, которая после победы красно-черных над «быками» в Кубке России переполнила чашу терпения Сергея Галицкого и привела к увольнению Владимира Ивича. Признаться, тот ход вызвал гораздо меньше понимания, чем любое кадровое решение в непредсказуемых «Химках». А самоубийство — чуть ли не самая мягкая оценка той поры. Только Галицкий, возвращая на тренерский пост Мурада Мусаева, играл вдолгую и получил к осени совсем новую версию команды.

Если попытаться выбрать одно слово для ее характеристики — сбалансированная. Возможно, звучит немного банально, но суть отражает полностью. Эти «быки» могут быть разными. Перегрызать соперника прессингом, когда надо — терпеть. Но они стремятся неизменно диктовать свою волю, даже если вместо изящной комбинационной отмычки в руках Сперцяна дверь к победе открывается при помощи банального лома. Хотя «банально» — точно не тот эпитет, который характеризует способ взлома обороны «Химок». Можно ведь — без каких-либо оговорок — восхищаться движением Петрова, который ушел от своего оппонента на фланге, его геометрически выверенной подачей и 50-м краснодарским голом нашедшего брешь между двумя защитниками Кордобы.

А когда ты ведешь в счете и заставляешь соперника раскрываться, черно-зеленые чувствуют себя словно рыба в воде. Особенно быстроногий Батчи, которого на второй в матче гол вывел тонкий пас шведкой от Кордобы. При этом легко и просто не было. Пришлось и в обороне пахать, иногда полагаясь на Агкацева, как в случае со штрафным Бакаева. Или на удачу, как в эпизоде с едва не дотянувшимся в падении до мяча в районе площади ворот Заболотным.

Но перетерпели, а потом зубами вцепились в свой шанс, как Кастаньо, чей отбор трансформировался в голевую передачу на поймавшего кураж и забившего из-за штрафной Кордобу. Джикия, для которого это был первый матч в РПЛ в форме «Химок», появился на поле уже в безнадежной для подмосковной команды ситуации. Которая еще и усугубилась после третьего в карьере и первого в России гола Кастаньо. Настоящий колумбийский вечер!

«Краснодар» мощно и ярко ответил победившим ранее «Зениту» и «Локомотиву», сохранив за собой первую строчку. А еще бонусом установил клубный рекорд, впервые выиграв восемь подряд матчей чемпионата. И явно не собирается этим ограничиваться. После двухнедельной паузы в чемпионате «Краснодар» ждет встреча со «Спартаком», и это будет интересно.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Химки
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«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 2 : 2
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 1 : 0
5.10 19:00
Спартак – Ростов
 3 : 0
5.10 19:00
Рубин – Ахмат
 2 : 0
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 1 : 1
6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 0
6.10 19:00
Краснодар – Химки
 4 : 0
6.10 19:00
Динамо – ЦСКА
 1 : 2
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 8 1 2
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 9 1 2
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