Кордоба разбушевался! «Краснодар» разгромил «Химки» и сохранил лидерство
Одна команда — лидер чемпионата с нулем в графе «Поражения», который в прошлом туре переиграл еще недавно казавшийся совершенным «Зенит». Вторая не побеждала в чемпионате два месяца и увязла в зоне стыков. Последнее — точно не сюрприз. Там же полный набор не способствующих стабильности факторов. Начиная с необъяснимой смены тренера после возвращения в РПЛ на не работавшего прежде в высших дивизионах Франка Артигу (при всем уважении к его достижениям в академии «Барселоны» и в системе столичной «Родины») и заканчивая набором фактически новой команды.
Старая — еще под началом Андрея Талалаева — имела прямое отношение к тектоническим сдвигам в краснодарском клубе. Не причина, конечно, а последняя капля, которая после победы красно-черных над «быками» в Кубке России переполнила чашу терпения Сергея Галицкого и привела к увольнению Владимира Ивича. Признаться, тот ход вызвал гораздо меньше понимания, чем любое кадровое решение в непредсказуемых «Химках». А самоубийство — чуть ли не самая мягкая оценка той поры. Только Галицкий, возвращая на тренерский пост Мурада Мусаева, играл вдолгую и получил к осени совсем новую версию команды.
Если попытаться выбрать одно слово для ее характеристики — сбалансированная. Возможно, звучит немного банально, но суть отражает полностью. Эти «быки» могут быть разными. Перегрызать соперника прессингом, когда надо — терпеть. Но они стремятся неизменно диктовать свою волю, даже если вместо изящной комбинационной отмычки в руках Сперцяна дверь к победе открывается при помощи банального лома. Хотя «банально» — точно не тот эпитет, который характеризует способ взлома обороны «Химок». Можно ведь — без каких-либо оговорок — восхищаться движением Петрова, который ушел от своего оппонента на фланге, его геометрически выверенной подачей и 50-м краснодарским голом нашедшего брешь между двумя защитниками Кордобы.
А когда ты ведешь в счете и заставляешь соперника раскрываться, черно-зеленые чувствуют себя словно рыба в воде. Особенно быстроногий Батчи, которого на второй в матче гол вывел тонкий пас шведкой от Кордобы. При этом легко и просто не было. Пришлось и в обороне пахать, иногда полагаясь на Агкацева, как в случае со штрафным Бакаева. Или на удачу, как в эпизоде с едва не дотянувшимся в падении до мяча в районе площади ворот Заболотным.
Но перетерпели, а потом зубами вцепились в свой шанс, как Кастаньо, чей отбор трансформировался в голевую передачу на поймавшего кураж и забившего из-за штрафной Кордобу. Джикия, для которого это был первый матч в РПЛ в форме «Химок», появился на поле уже в безнадежной для подмосковной команды ситуации. Которая еще и усугубилась после третьего в карьере и первого в России гола Кастаньо. Настоящий колумбийский вечер!
«Краснодар» мощно и ярко ответил победившим ранее «Зениту» и «Локомотиву», сохранив за собой первую строчку. А еще бонусом установил клубный рекорд, впервые выиграв восемь подряд матчей чемпионата. И явно не собирается этим ограничиваться. После двухнедельной паузы в чемпионате «Краснодар» ждет встреча со «Спартаком», и это будет интересно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|3 : 0
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|2 : 0
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|1 : 1
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 0
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|4 : 0
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|1 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2