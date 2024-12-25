Оказывается, «Спартак» выигрывает на багаже Абаскаля! Испанец сам об этом сказал
Гильермо Абаскаль покинул «Спартак» еще в апреле, но по ощущениям это случилось будто бы вечность назад. За 8 месяцев без испанца с красно-белыми чего только не произошло — и сумасшедший финиш под руководством Владимира Слишковича, и неубедительный старт Станковича, и его же неожиданное вклинивание в чемпионскую гонку.
Событий вокруг «Спартака» много — очевидно, что за всеми ними про Абаскаля уже подзабыли. Однако Гильермо про бывший клуб не забыл — более того, в новом интервью matchtv.ru заявил, что нынешние успехи красно-белых — это его заслуга.
Абаскаль считает, что команду Станковича подготовил он
Об этом 35-летний специалист сказал прямо. «Если честно, команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена и создана нами: прогресс Максименко, игра в четыре защитника, Олег Рябчук, Алексис Дуарте и Срджан Бабич, которых мы пригласили, Даниил Денисов, которого я продвинул в первую команду», — заявил Абаскаль.
По поводу Эсекьеля Барко, который пришел в «Спартак» летом и стал для москвичей настоящим спасением, Гильермо тоже ответил просто — он как раз хотел такого футболиста и именно его тогда не хватило для борьбы за титул. «Новым игроком является только Барко, но даже до его появления в команде мы вели переговоры с клубом о приобретении атакующего полузащитника, который может забивать восемь и более голов за сезон, чтобы быть полностью конкурентоспособными в таблице», — признался Абаскаль.
Прогресс Манфреда Угальде, пришедшего в клуб как раз при Гильермо, тоже не остался без внимания испанца. Тренер все знал. «Для меня это его нормальная игра. Вы должны понимать, что я следил за ним с начала предыдущего сезона. Я понимал, что для улучшения игры Соболева и Промеса нам нужно было добавить игрока с абсолютно другими навыками. И мне нравятся такие игроки — типа Серхио Агуэро и Лаутаро Мартинеса. Пригласить российского нападающего такого плана — например Тюкавина — было невозможно. Мы вели переговоры по Абелю Руису (нападающий «Жироны». — Прим. «СЭ») и Феррану Ютгле (вингер «Брюгге». — Прим. «СЭ»), но они отказались, и я нашел Угальде, который очень хорошо выступал в «Твенте», — рассказал Абаскаль.
Теперь «багаж Абаскаля»?
Первое, что приходит в голову после всех высказываний испанца, — это, конечно, легендарный «багаж». Кратко напомним контекст: в начале сезона-2016/17 красно-белые уволили Дмитрия Аленичева, дали порулить его ассистенту Массимо Каррере, а тот взял и выиграл первое за много лет чемпионство.
Когда «Спартак» при харизматичном итальянце полетел вперед, Аленичев в интервью «СЭ» заявил — это его заслуга. «Команда туров десять играет так, как ее готовили. Поэтому пока, считаю, она держится на том фундаменте, который заложил наш штаб», — был убежден Дмитрий Анатольевич.
Ну а когда красно-белые официально оформили золото, мем про «багаж Аленичева» зацементировался окончательно. Причем мемом он был только наполовину: многие болельщики и эксперты действительно считают, что «Спартаку» значительно помогло наследие Аленичева. Такого мнения, например, придерживался Валерий Газзаев, еще до чемпионства красно-белых. «Нужно обязательно сказать и самые теплые слова в адрес Аленичева. Именно он создал эту команду и подготовил ее к чемпионату», — говорил Валерий Георгиевич.
Кстати, на следующий год Аленичев снова порассуждал про «багаж» — с полным уважением к Каррере. «Багаж Аленичева все-таки сыграл свою роль в прошлом сезоне, учитывая нынешние результаты «Спартака»? Нет, чемпионство — полная заслуга Массимо и футболистов, которые объединились и поняли, что болельщиков подводить нельзя. Плюс в пользу спартаковцев оказались отъезд Халка, смена тренерского штаба в ЦСКА — это все тоже повлияло на успех. Как бы то ни было, тогда «Спартак» заслуженно взял золото», — говорил Дмитрий Анатольевич в 2017 году.
Учитывая обстоятельства — в зиму сезона-2024/25 «Спартак» зашел одним из претендентов на титул — весной потенциальные шутки про «багаж Абаскаля» могут стать актуальными. И не такими уж забавными — кто знает?
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
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Ростов – Динамо
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
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Бителло
Динамо
|8
|
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3