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Сегодня, 11:30

Оказывается, «Спартак» выигрывает на багаже Абаскаля! Испанец сам об этом сказал

Абаскаль заявил, что нынешний «Спартак» полностью подготовил он
Артем Белинин
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
И подчеркнул, что всегда верил в Угальде.

Гильермо Абаскаль покинул «Спартак» еще в апреле, но по ощущениям это случилось будто бы вечность назад. За 8 месяцев без испанца с красно-белыми чего только не произошло — и сумасшедший финиш под руководством Владимира Слишковича, и неубедительный старт Станковича, и его же неожиданное вклинивание в чемпионскую гонку.

Событий вокруг «Спартака» много — очевидно, что за всеми ними про Абаскаля уже подзабыли. Однако Гильермо про бывший клуб не забыл — более того, в новом интервью matchtv.ru заявил, что нынешние успехи красно-белых — это его заслуга.

Абаскаль считает, что команду Станковича подготовил он

Об этом 35-летний специалист сказал прямо. «Если честно, команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена и создана нами: прогресс Максименко, игра в четыре защитника, Олег Рябчук, Алексис Дуарте и Срджан Бабич, которых мы пригласили, Даниил Денисов, которого я продвинул в первую команду», — заявил Абаскаль.

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По поводу Эсекьеля Барко, который пришел в «Спартак» летом и стал для москвичей настоящим спасением, Гильермо тоже ответил просто — он как раз хотел такого футболиста и именно его тогда не хватило для борьбы за титул. «Новым игроком является только Барко, но даже до его появления в команде мы вели переговоры с клубом о приобретении атакующего полузащитника, который может забивать восемь и более голов за сезон, чтобы быть полностью конкурентоспособными в таблице», — признался Абаскаль.

Прогресс Манфреда Угальде, пришедшего в клуб как раз при Гильермо, тоже не остался без внимания испанца. Тренер все знал. «Для меня это его нормальная игра. Вы должны понимать, что я следил за ним с начала предыдущего сезона. Я понимал, что для улучшения игры Соболева и Промеса нам нужно было добавить игрока с абсолютно другими навыками. И мне нравятся такие игроки — типа Серхио Агуэро и Лаутаро Мартинеса. Пригласить российского нападающего такого плана — например Тюкавина — было невозможно. Мы вели переговоры по Абелю Руису (нападающий «Жироны». — Прим. «СЭ») и Феррану Ютгле (вингер «Брюгге». — Прим. «СЭ»), но они отказались, и я нашел Угальде, который очень хорошо выступал в «Твенте», — рассказал Абаскаль.

Манфред Угальде.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Теперь «багаж Абаскаля»?

Первое, что приходит в голову после всех высказываний испанца, — это, конечно, легендарный «багаж». Кратко напомним контекст: в начале сезона-2016/17 красно-белые уволили Дмитрия Аленичева, дали порулить его ассистенту Массимо Каррере, а тот взял и выиграл первое за много лет чемпионство.

Когда «Спартак» при харизматичном итальянце полетел вперед, Аленичев в интервью «СЭ» заявил — это его заслуга. «Команда туров десять играет так, как ее готовили. Поэтому пока, считаю, она держится на том фундаменте, который заложил наш штаб», — был убежден Дмитрий Анатольевич.

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Ну а когда красно-белые официально оформили золото, мем про «багаж Аленичева» зацементировался окончательно. Причем мемом он был только наполовину: многие болельщики и эксперты действительно считают, что «Спартаку» значительно помогло наследие Аленичева. Такого мнения, например, придерживался Валерий Газзаев, еще до чемпионства красно-белых. «Нужно обязательно сказать и самые теплые слова в адрес Аленичева. Именно он создал эту команду и подготовил ее к чемпионату», — говорил Валерий Георгиевич.

Кстати, на следующий год Аленичев снова порассуждал про «багаж» — с полным уважением к Каррере. «Багаж Аленичева все-таки сыграл свою роль в прошлом сезоне, учитывая нынешние результаты «Спартака»? Нет, чемпионство — полная заслуга Массимо и футболистов, которые объединились и поняли, что болельщиков подводить нельзя. Плюс в пользу спартаковцев оказались отъезд Халка, смена тренерского штаба в ЦСКА — это все тоже повлияло на успех. Как бы то ни было, тогда «Спартак» заслуженно взял золото», — говорил Дмитрий Анатольевич в 2017 году.

Учитывая обстоятельства — в зиму сезона-2024/25 «Спартак» зашел одним из претендентов на титул — весной потенциальные шутки про «багаж Абаскаля» могут стать актуальными. И не такими уж забавными — кто знает?

Деян Станкович
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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