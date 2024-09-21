Абаскаль уволен из «Гранады»: из-за жуткой развязки матча с «Малагой» и серии без побед
У Гильермо Абаскаля не клеится карьера после «Спартака». Летом 35-летний испанец возглавил «Гранаду» из второго дивизиона Испании, но у экс-босса красно-белых получилось слабо: одна победа в шести турах сегунды. В пятничной игре с «Малагой» команда Абаскаля была максимально близка к успеху, но из-за фантастически неудачной концовки потеряла два из трех очков.
Как складывался матч
В первом тайме команды не открыли счет, зато второй стартовал резво — защитник «Гранады» Карлос Нева отличился на 56-й минуте. Вскоре 17-летний талант «Малаги» Антонио Кордеро сравнял счет. Затем «Гранада» еще раз вышла вперед — отличился албанский вингер Мюрто Узуни.
А в компенсированное время, при счете 2:1 в пользу «Гранады», на поле развернулась настоящая драма: на 90+3-й минуте тот же Кордеро подал угловой с левого фланга, который превратился в гол португальского защитника Нелсона Монте.
Но это еще не все. Позже сравнявший счет Монте сфолил в своей штрафной и подарил «Гранаде» пенальти на 90+8-й минуте — отличный шанс все-таки забрать три очка. У мяча оказался едва вышедший на газон нападающий Шон Вайсман, который ужасно исполнил удар: голкипер «Малаги» Эрреро сохранил на табло ничью. Немного удивительно, что пенальти доверили израильтянину: к 28 годам он реализовал лишь три 11-метровых, а вот смазал уже второй.
Как «Гранада» выступает в этом сезоне
Команда Абаскаля заметно буксует: зависла в сегунде на 12-й строчке с шестью очками в шести играх и за выходные наверняка опустится еще ниже — почти у всех на матч меньше. Отрыв от зоны вылета на вечер пятницы составлял всего два очка.
«Малага» находится в турнирной таблице заметно выше коллектива Абаскаля и после ничьей даже поднялась на пятую строчку — с нее открывается дорога в плей-офф за право повышения в ла лигу. Команда еще не проигрывала в этом сезоне.
Что говорит Абаскаль
Перед матчем тренера «Гранады» спрашивали о проблемном старте сезона:
«На меня это никак не влияет — отвечал бывший тренер «Спартака». — Мы уделяем работе много времени. Да, я вам говорю, что команда растет и предана делу. Мы сосредоточены на своих задачах. Атмосфера вокруг будет хорошей после побед и плохой, когда проиграешь, как и везде в мире».
После матча Абаскаля напрямую спросили, не боится ли он отставки. Он ответил, что его единственный страх — это смерть. А болельщики в соцсетях требовали увольнения экс-тренера «Спартака» еще неделю назад.
Ранее испанец уже выдал другую яркую цитату во главе «Гранады». После поражения в матче 1-го тура от «Альбасете» Абаскаль сказал: «Извините за слова, но иногда нужно поесть дерьма, чтобы почувствовать вкус хамона».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|5
|5
|0
|0
|17-4
|15
|
2
|Атлетико
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
3
|Вильярреал
|5
|3
|2
|0
|11-8
|11
|
4
|Реал
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
5
|Атлетик
|6
|3
|1
|2
|8-6
|10
|
6
|Сельта
|5
|3
|0
|2
|13-10
|9
|
7
|Бетис
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|
8
|Мальорка
|6
|2
|2
|2
|4-4
|8
|
9
|Эспаньол
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
10
|Жирона
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
|
11
|Р. Вальекано
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
12
|Алавес
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
13
|Осасуна
|5
|2
|1
|2
|6-10
|7
|
14
|Севилья
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
15
|Леганес
|6
|1
|2
|3
|3-7
|5
|
16
|Р. Сосьедад
|6
|1
|1
|4
|3-7
|4
|
17
|Вальядолид
|5
|1
|1
|3
|2-13
|4
|
18
|Хетафе
|5
|0
|3
|2
|2-4
|3
|
19
|Лас-Пальмас
|5
|0
|2
|3
|6-10
|2
|
20
|Валенсия
|5
|0
|1
|4
|3-10
|1
|20.09
|22:00
|
Алавес – Севилья
|- : -
|21.09
|15:00
|
Вальядолид – Р. Сосьедад
|- : -
|21.09
|17:15
|
Осасуна – Лас-Пальмас
|- : -
|21.09
|19:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|21.09
|22:00
|
Реал – Эспаньол
|- : -
|22.09
|15:00
|
Хетафе – Леганес
|- : -
|22.09
|17:15
|
Атлетик – Сельта
|- : -
|22.09
|19:30
|
Вильярреал – Барселона
|- : -
|22.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
|23.09
|22:00
|
Бетис – Мальорка
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Дани Ольмо
Барселона
|3
|
|
Борха Иглесиас
Сельта
|3
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|
|
Иньяки Уильямс
Атлетик
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|3
|1
|2
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|3
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|3
|1
|1