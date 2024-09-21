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Абаскаль уволен из «Гранады»: из-за жуткой развязки матча с «Малагой» и серии без побед

Артемий Кутейников
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press
У экс-тренера «Спартака» лишь одна победа в шести турах сегунды.
Испания. Сегунда. 6-й тур
20 сент, 21:30. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
2:2
Малага

У Гильермо Абаскаля не клеится карьера после «Спартака». Летом 35-летний испанец возглавил «Гранаду» из второго дивизиона Испании, но у экс-босса красно-белых получилось слабо: одна победа в шести турах сегунды. В пятничной игре с «Малагой» команда Абаскаля была максимально близка к успеху, но из-за фантастически неудачной концовки потеряла два из трех очков.

Как складывался матч

В первом тайме команды не открыли счет, зато второй стартовал резво — защитник «Гранады» Карлос Нева отличился на 56-й минуте. Вскоре 17-летний талант «Малаги» Антонио Кордеро сравнял счет. Затем «Гранада» еще раз вышла вперед — отличился албанский вингер Мюрто Узуни.

А в компенсированное время, при счете 2:1 в пользу «Гранады», на поле развернулась настоящая драма: на 90+3-й минуте тот же Кордеро подал угловой с левого фланга, который превратился в гол португальского защитника Нелсона Монте.

Но это еще не все. Позже сравнявший счет Монте сфолил в своей штрафной и подарил «Гранаде» пенальти на 90+8-й минуте — отличный шанс все-таки забрать три очка. У мяча оказался едва вышедший на газон нападающий Шон Вайсман, который ужасно исполнил удар: голкипер «Малаги» Эрреро сохранил на табло ничью. Немного удивительно, что пенальти доверили израильтянину: к 28 годам он реализовал лишь три 11-метровых, а вот смазал уже второй.

Как «Гранада» выступает в этом сезоне

Команда Абаскаля заметно буксует: зависла в сегунде на 12-й строчке с шестью очками в шести играх и за выходные наверняка опустится еще ниже — почти у всех на матч меньше. Отрыв от зоны вылета на вечер пятницы составлял всего два очка.

«Малага» находится в турнирной таблице заметно выше коллектива Абаскаля и после ничьей даже поднялась на пятую строчку — с нее открывается дорога в плей-офф за право повышения в ла лигу. Команда еще не проигрывала в этом сезоне.

Гильермо Абаскаль. «Гранада» уволила Абаскаля после ничьей с «Малагой»

Что говорит Абаскаль

Перед матчем тренера «Гранады» спрашивали о проблемном старте сезона:

«На меня это никак не влияет — отвечал бывший тренер «Спартака». — Мы уделяем работе много времени. Да, я вам говорю, что команда растет и предана делу. Мы сосредоточены на своих задачах. Атмосфера вокруг будет хорошей после побед и плохой, когда проиграешь, как и везде в мире».

После матча Абаскаля напрямую спросили, не боится ли он отставки. Он ответил, что его единственный страх — это смерть. А болельщики в соцсетях требовали увольнения экс-тренера «Спартака» еще неделю назад.

Ранее испанец уже выдал другую яркую цитату во главе «Гранады». После поражения в матче 1-го тура от «Альбасете» Абаскаль сказал: «Извините за слова, но иногда нужно поесть дерьма, чтобы почувствовать вкус хамона».

Футбол
ФК Гранада
ФК Малага
Гильермо Абаскаль
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