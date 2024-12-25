«С Лоськовым у нас было взаимопонимание на уровне телепатии». Как слесарь стал лучшим бомбардиром чемпионата России

Сегодня Александру Маслову, легенде ростовского футбола, исполнилось 55.

Он закончил карьеру двадцать лет назад, но до сих пор остается рекордсменом «Ростова» («Ростсельмаша») по количеству забитых мячей в чемпионатах России — 97. Из них 23 провел в 1996-м, став лучшим снайпером сезона.

Бомбардир из таксопарка

Удивительно, но особо одаренным форвардом его никогда не считали. Свой первый профессиональный контракт подписал в 21 год. До этого в родной Махачкале гонял мяч в команде таксопарка, где подрабатывал слесарем. А потом два года служил в армии. Тоже в авторемонтной мастерской в летной части.

Вряд ли кто-то мог тогда представить, что несколько лет спустя бывший слесарь и младший сержант ВВС Александр Маслов станет лучшим бомбардиром чемпионата России.

— Честно говоря, в футбольной школе тренеры мои перспективы оценивали скептически, — рассказывал он в интервью обозревателю «СЭ» Александру Кружкову. — До седьмого класса я занимался еще и баскетболом. Там поначалу дела складывались успешнее. Как-то на турнире в Анапе даже лучшим игроком признали. Но я все-таки выбрал футбол. Душа к нему лежала. И, несмотря ни на что, был уверен: не затеряюсь.

— Почему вы с таким опозданием попали в команду мастеров?

— В 17 лет провел несколько сборов с махачкалинским «Динамо», выступавшим во второй союзной лиге. Не приглянулся. Прознав об этом, знакомый тренер предложил поиграть за коллектив городского таксопарка, где я еще месяца два успел учеником слесаря потрудиться. Поступал в пединститут, но недобрал баллов и вскоре загремел в армию. Призвали меня 25 декабря в 9 утра — в мой день рождения. Представляете, как обидно было?!

— На футбольных мечтах уже поставили крест?

— Нет, футбол бросать не собирался. Год отслужил в Батайске, столько же — в Таганроге. Там в местное «Торпедо» на просмотр пригласили. Но одного контрольного матча тренерам хватило, чтобы отправить меня восвояси. Физически-то был абсолютно нулевой. У нас в части даже зарядку толком не проводили. С утра до вечера или в моторе ковыряешься, или спишь. Лишь изредка по воскресеньям на площадке мячик пинали. Попросил родителей — кеды прислали.

— Не жаль потерянного времени?

— Со спортивной точки зрения — конечно, жаль. Для футболиста терять таким образом два года недопустимо. Но армия помогла мне сформироваться как человеку. Закалила.

— Вы как-то готовили себя к возвращению на поле? Режимили?

— Первый год службы мне постоянно хотелось есть. Домой в отпуск приехал — не узнали. Пятнадцать килограммов прибавил! Пришлось срочно худеть. На обеды уже не ходил, к хлебу не прикасался. Ну и выпивать старался пореже. Правда, иногда такая скука накатывала, что альтернативы не возникало.

— И вот наступил долгожданный дембель...

— Надо было где-то работать, поэтому устроился тренером в обычную школу. Обучал малышей футбольному уму-разуму. Потихоньку снова стал играть за таксопарк и на КФК за любительскую команду, которую создал Александр Маркаров. Сел на жесточайшую диету, тренировался как одержимый и за полгода сумел набрать форму. Обо мне снова вспомнило махачкалинское «Динамо». Второй круг чемпионата отыграл уже там.

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Король «второго этажа»

Потом были «Нарт» из Черкесска и ставропольское «Динамо», а летом 1993-го форвард отправился на повышение — в «Ростсельмаш». Но там сразу в запасе осел. Даже в первой лиге, куда через полгода вылетела команда, сначала почти не играл.

— В клубе на меня уже особо не рассчитывали, — рассказывал Маслов в том же интервью. — Но повезло. Голы команде давались со скрипом, конкуренты-нападающие не впечатляли. И туре в пятом главный наш, Юлгушов, рискнул выпустить меня на замену. Я отдал голевую. В следующей игре вышел на поле минут за пять до конца, но успел забить головой. Затем во Владимире впервые поставили в основу — сделал дубль. И понеслось!

В том сезоне Маслов наколотил 32 мяча, стал вторым бомбардиром лиги и обладателем неофициального титула «король «второго этажа».

— В те годы в России вам в игре головой объективно не было равных. В чем секрет?

— Да я с детства любил головой забивать. После тренировок частенько просил ребят подавать мне с фланга. С вратарем заключал пари — сколько ударов он сможет отразить. Просто лупить башкой по мячу было неинтересно. Хотелось научиться обдуманно посылать его в какое-то конкретное место — в девятку, в угол. Бил с подрезкой, с разной дистанции... Я и дома не прекращал тренироваться. Отец накидывал мяч, а я должен был ударить головой и попасть в таз, который висел в противоположном конце комнаты.

— Юрий Ковтун говорил, что каждый удар по мячу головой — маленькое сотрясение мозга.

— Возможно. Иной раз подставишь голову под мяч после сильного прострела — потом до-о-олго трещит. И все же это не самое страшное. Куда опаснее, когда в воздухе столкнешься с кем-то лбами или локтем врежут. Шишек и ссадин на голове у меня хватало. Вот от сотрясений Бог миловал.

— Сколько же мячей за карьеру вы провели головой?

— Процентов 60 — 65. Перед игрой всегда говорил нашим крайним хавам: «Как только есть возможность — сразу навешивайте на меня». Но и ногами немало забивал. В основном, конечно, из пределов штрафной — с добивания, замыкая прострелы...

Александр Шутов, Александр Маслов, Роман Орещук и Дмитрий Лоськов. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Ростовская троица

В середине 90-х «Ростсельмаш» ассоциировался с главным тренером Сергеем Андреевым и суператакующим трио Лоськов — Герасименко — Маслов. Потом Дмитрий перебрался в «Локомотив», Алексей — в киевское «Динамо», а Александр — в «Альбасете».

— Сезон 1996-го — ваш звездный час?

— Да, 23 гола, лучший снайпер чемпионата. На четыре мяча опередил главного конкурента — Олега Веретенникова... Какое же мы тогда получали удовольствие от игры! Забивали много — правда, и пропускали достаточно. Львиной долей своих голов я обязан Лоськову. Для меня это идеальный партнер. Игру читал, как раскрытую книгу. Взаимопонимание у нас было на уровне телепатии. Эх, жаль, не довелось больше сыграть вместе с Димкой в одной команде.

— Ваша ростовская троица была нарасхват?

— Лично мне за все годы, что играл в «Ростсельмаше», конкретное предложение из российской команды поступило только раз — в 1994-м от московского «Динамо». Пробыл там неделю, но клубы не достигли соглашения об условиях трансфера. Позже вновь ходили какие-то слухи о «Динамо», «Торпедо», но в переговоры никто не вступал.

— Почему? Неужели лучший бомбардир чемпионата был никому не нужен?

— Цена солидная отпугивала. И, видимо, по игровым соображениям не подходил. Может, не привлекали мои не слишком яркие индивидуальные качества нападающего. Хотя покривил бы душой, если бы сказал, что убивался из-за этого. Контракт с «Ростсельмашем» у меня был не хуже, чем в столичных клубах.

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

— Зачем же в расцвете сил подались во второй испанский дивизион?

— Надоело ждать у моря погоды. Боялся, что еще чуть-чуть — и уже вообще никуда не уеду. Первое, что подвернулось под руку, — вариант с «Альбасете». Надеялся, что проявлю себя во втором дивизионе, а там, глядишь, и в элиту пригласят. Но...

— За полтора года в «Альбасете» сыграли, кажется, матчей пять?

— Что-то вроде того. Переход оказался ошибкой. Это я понял довольно быстро.

— Но что конкретно не устраивало испанцев?

— В «Альбасете» за полтора сезона сменилось шесть тренеров! Они не были знакомы с моей специфической манерой игры. Впервые увидев меня на поле, наверное, не каждый специалист придет в восторг. Сразу бросается в глаза отсутствие высокой скорости, дриблинга... Если бы я был силен в индивидуальных действиях, за границей было бы больше шансов себя проявить. Но я зависимый нападающий. Как на духу — требований к себе в Испании не снижал. Тренировался с той же отдачей, что в Ростове. Просто в «Альбасете» у меня не оказалось такого тренера, как Андреев, и такого партнера, как Лоськов.

...После «Альбасете» Маслов еще поиграл в Швейцарии — в «Ксамаксе», «Сьоне» и «Винтертуре», вернулся в Россию, в 2004-м провел прощальный матч и вошел в тренерский штаб «Ростова». Пятнадцать лет проработал там на разных должностях — и в основе, и в молодежке, а в 2019-м неожиданно покинул клуб, давно ставший для него родным. Последние два года трудится в Таганроге в академии ФК «Форте».