«Дзюба выплеснул комплексы и обиды. Обижен — иди в водовозы». Губерниев об интервью экс-нападающего сборной России
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба дал большое интервью «Матч ТВ», в котором вспомнил полную историю ухода из «Локомотива», раскритиковал руководство московского клуба, поделился планами на будущее, высказался о российских комментаторах.
— Как относитесь к его интервью?
— Он решил свои страхи, комплексы, может, какие-то обиды выплеснуть наружу. Потому что разговоры про то, что куда-то кого-то не позвали... Спорт — очень честная штука. Если ты хорошо играешь, то ты выступаешь в России. Если ты играешь в футбол здорово, отлично и блестяще — в чемпионате Англии или Италии. А если твоя игра на уровне лучших европейских суперзвезд, ты выступаешь в топ-клубе. Значит, Дзюба не такой блестящий футболист. Хороший — безусловно, выдающийся на нашем уровне — да, звезда — несомненно. Как было в одном фильме: «Хороший ты мужик, Артем, но не орел».
— Похоже, что Дзюба обижен почти на всех?
— К Артему отношусь с симпатией и уважением, но, во-первых, на обиженных воду возят. Если ты обижен, ну, значит, иди в водовозы. Во-вторых, все вокруг говно, один Дзюба — Д'Артаньян. Ну, точно! Мне кажется, он комплексует просто. Он такой большой ребенок и сделал так, не подумав. А может, наоборот, слишком хорошо подумав на своем уровне. Поэтому, честно говоря, я бы вообще его строго не судил. Брякает там что-то, ну и хорошо.
— Как вы отреагировали на критику в адрес «Локомотива» от Дзюбы?
— Слова про «Локомотив» несерьезны, потому что он какие-то сплетни собирал по поводу каких-то взаимоотношений внутри. Команда с Дзюбой была середняком, а без него молодежью борется за чемпионство. Вообще «Локомотив» по-другому дышит. Может быть, Дзюба и был тем самым дряхлым мотором, который нужно было поменять, чтобы этот болид быстрее поехал.
— Дзюба вслед за Карпиным раскритиковал комментаторов.
— Что касается комментаторов — это хайповая тема. Здорово, что их обсуждают, но, когда люди начинают учить, что надо, а что не надо, мне всегда смешно. Я еще раз хочу сказать: к футбольным комментаторам, как истинный футбольный обозреватель номер один в России, отношусь умозрительно. Поэтому мне кажется, что им слишком много внимания уделяется, потом это превращается в какой-то шоу-бизнес, хайп. Хотя на самом деле это здорово. Прекрасно, когда возникают такие раздражители, как Карпин, Долецкая или Дзюба. В итоге полемика выходит на новый уровень: реклама, промоушен и все остальное.
— Можно ли сравнить Дзюбу с Роналду в контексте интервью? Криштиану тоже жестко прошелся по «Манчестер Юнайтед» после ухода.
— Они спортсмены разного калибра. Как тут сравнить? Только в том, что Дзюба сейчас последовал какому-то примеру. Но Роналду — футболист гениальный, а Дзюба — нет. Вот и все, вся разница между ними. Криштиану Роналду входит в список лучших футболистов всех времен и народов за всю историю футбола. Не так ли?
— Безусловно.
— Давайте не будем трогать святые имена: Пеле, Марадона, Пушкаш, Ди Стефано, Зидан, Беккенбауэр, Зико, Сократес, Платини и дальше список можно продолжать. Там будет много достойных футболистов. Безусловно, в этом списке есть Месси и Роналду. В этом списке может быть Лев Яшин, Эдуард Стрельцов, Олег Блохин. Для кого-то, возможно, с некоторой натяжкой, но и Андрей Аршавин. Но Дзюбы в нем нет.
Александр Абустин
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|15
|11
|4
|0
|32-7
|37
|
2
|Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
|
3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|
6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|
7
|Рубин
|15
|5
|4
|6
|17-22
|19
|
8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|
9
|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
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Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Бителло
Динамо
|6
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3