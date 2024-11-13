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«Дзюба выплеснул комплексы и обиды. Обижен — иди в водовозы». Губерниев об интервью экс-нападающего сборной России

Губерниев отреагировал на интервью Дзюбы
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Артем Дзюба и Дмитрий Губерниев.
Фото Сергей Булкин, news.ru; Максим Константинов, Global Look Press
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Известный комментатор, амбассадор «Локомотива» Дмитрий Губерниев отреагировал на критику форварда «Акрона».

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба дал большое интервью «Матч ТВ», в котором вспомнил полную историю ухода из «Локомотива», раскритиковал руководство московского клуба, поделился планами на будущее, высказался о российских комментаторах.

— Как относитесь к его интервью?

— Он решил свои страхи, комплексы, может, какие-то обиды выплеснуть наружу. Потому что разговоры про то, что куда-то кого-то не позвали... Спорт — очень честная штука. Если ты хорошо играешь, то ты выступаешь в России. Если ты играешь в футбол здорово, отлично и блестяще — в чемпионате Англии или Италии. А если твоя игра на уровне лучших европейских суперзвезд, ты выступаешь в топ-клубе. Значит, Дзюба не такой блестящий футболист. Хороший — безусловно, выдающийся на нашем уровне — да, звезда — несомненно. Как было в одном фильме: «Хороший ты мужик, Артем, но не орел».

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— Похоже, что Дзюба обижен почти на всех?

— К Артему отношусь с симпатией и уважением, но, во-первых, на обиженных воду возят. Если ты обижен, ну, значит, иди в водовозы. Во-вторых, все вокруг говно, один Дзюба — Д'Артаньян. Ну, точно! Мне кажется, он комплексует просто. Он такой большой ребенок и сделал так, не подумав. А может, наоборот, слишком хорошо подумав на своем уровне. Поэтому, честно говоря, я бы вообще его строго не судил. Брякает там что-то, ну и хорошо.

— Как вы отреагировали на критику в адрес «Локомотива» от Дзюбы?

— Слова про «Локомотив» несерьезны, потому что он какие-то сплетни собирал по поводу каких-то взаимоотношений внутри. Команда с Дзюбой была середняком, а без него молодежью борется за чемпионство. Вообще «Локомотив» по-другому дышит. Может быть, Дзюба и был тем самым дряхлым мотором, который нужно было поменять, чтобы этот болид быстрее поехал.

Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Дзюба вслед за Карпиным раскритиковал комментаторов.

— Что касается комментаторов — это хайповая тема. Здорово, что их обсуждают, но, когда люди начинают учить, что надо, а что не надо, мне всегда смешно. Я еще раз хочу сказать: к футбольным комментаторам, как истинный футбольный обозреватель номер один в России, отношусь умозрительно. Поэтому мне кажется, что им слишком много внимания уделяется, потом это превращается в какой-то шоу-бизнес, хайп. Хотя на самом деле это здорово. Прекрасно, когда возникают такие раздражители, как Карпин, Долецкая или Дзюба. В итоге полемика выходит на новый уровень: реклама, промоушен и все остальное.

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— Можно ли сравнить Дзюбу с Роналду в контексте интервью? Криштиану тоже жестко прошелся по «Манчестер Юнайтед» после ухода.

— Они спортсмены разного калибра. Как тут сравнить? Только в том, что Дзюба сейчас последовал какому-то примеру. Но Роналду — футболист гениальный, а Дзюба — нет. Вот и все, вся разница между ними. Криштиану Роналду входит в список лучших футболистов всех времен и народов за всю историю футбола. Не так ли?

— Безусловно.

— Давайте не будем трогать святые имена: Пеле, Марадона, Пушкаш, Ди Стефано, Зидан, Беккенбауэр, Зико, Сократес, Платини и дальше список можно продолжать. Там будет много достойных футболистов. Безусловно, в этом списке есть Месси и Роналду. В этом списке может быть Лев Яшин, Эдуард Стрельцов, Олег Блохин. Для кого-то, возможно, с некоторой натяжкой, но и Андрей Аршавин. Но Дзюбы в нем нет.

Александр Абустин

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
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3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
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 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
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 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
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 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
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 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
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 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
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