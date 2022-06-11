Рыбус: «Все игроки, которые выступают в РПЛ, хотели бы попасть в «Спартак»

Новичок «Спартака» Мацей Рыбус прокомментировал переход в московский клуб.

«Очень рад, что подписал контракт с таким большим клубом. У меня только позитивные впечатления. Не могу дождаться, когда приступлю к работе с командой и начну тренироваться.

Все игроки, которые выступают в российской премьер-лиге, хотели бы попасть в «Спартак». Мне это удалось. Я даже не думал, чтобы отказаться от такого варианта.

Придется как-то заменить Арйтона. Это будет непросто. Но такой вызов — это приятная задача для меня. Хотелось бы, чтобы в новом сезоне команда билась за трофеи», — сказал Рыбус клубному YouTube-каналу.

Защитник по окончании сезона-2021/22 покинул московский «Локомотив» в связи с истечением контракта. Соглашение 32-летнего футболиста с красно-белыми рассчитано до конца сезона-2023/24.