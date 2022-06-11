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Рыбус: «Все игроки, которые выступают в РПЛ, хотели бы попасть в «Спартак»

Мацей Рыбус прокомментировал переход в «Спартак»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Новичок «Спартака» Мацей Рыбус прокомментировал переход в московский клуб.

«Очень рад, что подписал контракт с таким большим клубом. У меня только позитивные впечатления. Не могу дождаться, когда приступлю к работе с командой и начну тренироваться.

Все игроки, которые выступают в российской премьер-лиге, хотели бы попасть в «Спартак». Мне это удалось. Я даже не думал, чтобы отказаться от такого варианта.

Придется как-то заменить Арйтона. Это будет непросто. Но такой вызов — это приятная задача для меня. Хотелось бы, чтобы в новом сезоне команда билась за трофеи», — сказал Рыбус клубному YouTube-каналу.

Защитник по окончании сезона-2021/22 покинул московский «Локомотив» в связи с истечением контракта. Соглашение 32-летнего футболиста с красно-белыми рассчитано до конца сезона-2023/24.

Источник: https://spartak.com/videos/24763811/
Мацей Рыбус
ФК Спартак (Москва)
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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