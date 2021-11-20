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Если Гинера выдавливают из ЦСКА, позовите его в «Спартак»! Мнение Рабинера

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 13:30
Евгений Гинер. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Максим Орешкин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Роман Бабаев (слева) и Евгений Гинер (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Гинер. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Обозреватель «СЭ» — о борьбе за власть в армейском клубе.

Мнение

Читаю «откровения» Ивицы Олича и вижу, как ЦСКА по уровню скандальности четко превращается в «Спартак». Разные ветви власти у красно-синих тянут каждая в свою сторону — а в результате грязь тоннами вываливается наружу. Интервью Олича (при этом его автор Андрей Панков — молодец, с его стороны работа отличная) аккурат перед советом директоров ЦСКА не могло появиться из воздуха просто потому, что Ивице захотелось рубануть правду-матку именно сейчас. Это — очевидный инструмент борьбы Максима Орешкина против Романа Бабаева, а глобально — против Евгения Гинера, правой рукой которого Бабаев много лет был.

Максим Орешкин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Орешкин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ясно, что Бабаев не идеал — как и у любого клубного руководителя, у него хватает проколов. Но то, что происходит сейчас, совсем не похоже на нормальную рабочую историю, на обычный профессиональный конфликт из-за отсутствия результата. Мы видим борьбу за власть, в которой задействуются информационные и все другие возможные рычаги. Конечно, по сравнению со «Спартаком» это все еще детский сад. Но семья в ЦСКА осталась в прошлом — как это чуть больше 15 лет назад произошло с «Локомотивом» после разрушения тандема Валерий Филатов — Юрий Семин.

Роман Бабаев, Игорь Акинфеев, Олег Малюков и&nbsp;Алексей Березуцкий (слева направо). ЦСКА больше не семья. Армейцы пошли по пути «Спартака»

Вижу весь этот раздрай, через который проходит любой клуб, — и поражаюсь тому, как Гинеру удавалось почти 20 лет выстраивать такую жизнь в клубе, что ни один конфликт, ни одна дурно пахнущая история не выходила из ЦСКА наружу. Можно обсуждать и осуждать методы его работы времен нулевых годов, далекие от чистых и выразившиеся в слогане «Гинер всё купил». Но семейную обстановку и чувство абсолютного единства внутри клуба купить невозможно. Это выстроил Гинер, и только он. И именно поэтому на протяжении стольких лет у ЦСКА был результат — даже когда у президента и уже экс-владельца клуба начались проблемы в бизнесе и стало намного меньше денег, чем раньше.

Так вот, у меня есть шокирующее предложение. Если одного ЦСКА для Орешкина и Гинера мало, руль в руках первого, а второго оттуда выдавливают — позовите Гинера в «Спартак», чтобы он выстроил там такую же семью, как раньше в ЦСКА!

Евгений Леннорович ведь уже мог оказаться в «Спартаке». На стыке веков Романцев искал инвестора и вел с ним переговоры. Но Гинер слишком явно выказал намерения рулить всем процессом, что Олега Ивановича отпугнуло. А Андрей Червиченко поступил хитрее, поначалу просто давая клубу деньги, «прикормив» его — но до поры властных амбиций не выказывая. Зато потом получив всё — и разрушив красно-белый Вавилон, словно кто-то ему «Спартак» «заказал».

Роман Бабаев (слева) и Евгений Гинер (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Бабаев (слева) и Евгений Гинер (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Мне до сих пор не дает покоя мысль, что было бы, стань тогда президентом и владельцем «Спартака» не Червиченко, а Гинер. Но, наверное, где-то наверху всё в этой жизни уравновешивается — и после тотального доминирования «Спартака» в 90-е там не мог оказаться еще и лучший футбольный президент в стране. И настало время ЦСКА.

Ивица Олич. «Человек, который любит ЦСКА, не будет так говорить». Резкое мнение Грушевского об Оличе

Когда туда назначили Олича, мне сразу стало ясно, что даже если Гинер формально и остается президентом клуба, его эпоха закончилась. Он не мог не то что сделать, но даже одобрить такое назначение, оно — за туры до конца чемпионата, в разгар борьбы за еврокубки, при полнейшем отсутствии опыта самостоятельной работы у Ивицы — было абсолютно антигинеровским. Результат оказался таким, каким не мог не быть.

Гинер может быть иной раз возмутительно эмоционален в высказываниях, но никогда не был эмоционален в решениях. Поэтому в ЦСКА при нем работало намного меньше тренеров, чем где бы то ни было. И количество тренеров было обратно пропорционально числу трофеев.

Конечно, понимаю, что Федун с Заремой никогда Гинера в «Спартак» не позовут (двух семей, пусть и в разных пониманиях, в одном клубе быть не может), да и болельщики красно-белых его вряд ли приняли бы. И предложение мое — скорее эпатажно-шуточное.

Но вы знаете, что есть в каждой доле шутки. В моей — тоска по тому, чтобы все в клубе смотрели в одном направлении и работали на результат, а не на личную власть и набивание карманов. Таким был ЦСКА при Гинере. А «Спартак» последний раз — в то время, когда Гинер мог туда прийти...

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
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31%

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ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

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