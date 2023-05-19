Пискарев — о конфликте с Геничем: «Он шагает к скамейке — и матом меня кроет!»
Известный российский тренер Александр Пискарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о конфликте с Константином Геничем, с которым работал в «Химках».
— В 2000-м вы были главным тренером «Химок».
— Вторая лига. Всего не расскажешь, грязь не хочется выносить...
— Грязь не надо, расскажите одну историю. Как покинули клуб из-за футболиста Генича.
— Ведем 1:0, Костя в полном порядке. Я вижу, что заряжен, летит в подкатах. До конца минут 15. Думаю: надо его сохранить для следующего матча. Вдруг рубанут — останемся без нападающего. Убираю Генича с поля. Так он шагает к скамейке — и матом меня кроет!
— Вы уверены, что именно вас?
— Конечно! Как тут не понять? Я сразу отвечать не стал. Зато уж в раздевалке сорвался. Не выдержал.
— Живописно было?
— Сказал ему: «Я положил на тебя крупный! И на президента, который тебя поддерживает! Мне по ***, могу и уйти...»
— Кто был президентом клуба?
— Юрий Кораблин. Мэр Химок, потом «Венецию» купил.
— Генича поддерживал?
— Да! Костя — парень-то скользкий, влезет куда хочешь. Везде найдет своих людей. Вот вторая часть спича мне дорого обошлась.
— Про президента?
— Да. Это моя ошибка! Остановись я на середине своей речи — все было бы нормально. Работал бы и работал. Без последствий.
— Кораблину донесли сразу?
— Моментально. Доброхотов вокруг много. Было кому «стукнуть». На следующий день пришлось уйти.
— Позже встречались с Константином?
— Нет. Не хочу. Но и телевизор не выключаю, когда его комментарий слышу. Вспоминаю!
— Он футболист-то неплохой был?
— Для второй лиги — вполне. При условии, что в хорошем функциональном состоянии. Если снижал требования — сразу скисал. Но в РПЛ точно не потянул бы.
— Почему?
— Медленный. Мышление не то.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6