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12 декабря, 16:10

«Я предал футбол, который дал мне все!» Монолог Генича — о самой эпичной ошибке на ЧМ в Катаре

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Константин Генич о случае на матче ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина.
Невероятная история комментатора «Матч ТВ».

Константин Генич приехал в Катар и установил уникальное достижение: с матча Бразилия — Хорватия он ушел после гола Неймара, а игру Аргентина — Нидерланды покинул после гола Месси. И пропустил самую драматичную развязку этого чемпионата мира.

Корреспондент «СЭ» записал пронзительный монолог комментатора — о том, как так вышло.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

— Если бы мы не ошибались, жить было бы совсем скучно. Я проиграл много денег на этом чемпионате мира, но ни одно финансовое поражение не прибивало меня так сильно, как уход с концовки матча Аргентина — Нидерланды. Мы с женой ушли со стадиона при счете 2:0 на 82-й минуте. А на 83-й Вегхорст отыграл один мяч...

Этот матч был вторым за день. Игру Бразилия — Хорватия мы тоже не досмотрели до конца — уехали после гола Неймара, чтобы успеть на второй матч. Приехали вовремя, поднялись на самую верхнюю трибуну стадиона «Лусаил» и смотрели футбол в прекрасной компании аргентинских болельщиков. Все супер: напряженная игра, атмосфера. Ощущение было, что мы в Буэнос-Айресе.

Чемпионат мира. 1/4 финала
09 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Нидерланды
2:2
Аргентина

...И вот Месси забивает второй гол! По игре Нидерландов, которые вообще не создавали моменты, нельзя было предположить, что матч может перевернуться. До конца игры оставалось около 10 минут основного времени. Моя супруга Ира уже подустала. Да и я, честно говоря, тоже. В этом смысле я преклоняюсь перед Тимуром Журавелем, который в Катаре посетил все матчи, ходил на четыре игры в день. Я бы так не смог!

Но возвращаемся на «Лусаил»: идет 82-я минута, и в этот момент у нас с женой происходит такой диалог:

— Подустала?

— Да.

— Если хочешь, пойдем домой.

— Давай! Но если хочешь, давай останемся.

— Нет, ты устала. Пойдем, пока нет толпы.

Мы отправились на выход. Спускаясь, даже не услышали, что Нидерланды забили первый гол. Представляете, насколько мало было голландцев на трибунах? Выйдя с арены, я достал телефон и увидел, что счет уже 2:1. В этот момент включил трансляцию и сказал жене: «Если будет 2:2, я обижусь и не буду с тобой разговаривать». Она говорит: «Ты что? Не будет такого!»

Лионель Месси. Ради одного этого шедевра стоило проводить ЧМ-2022. Месси рвется к мечте

Понимаю, наш уход со стадиона — это и моя вина. Нельзя так делать. Если ты приехал на чемпионат мира, то сиди до конца.

То, что Нидерланды забили второй мяч, я понял, когда мы шли вдоль стадиона в сторону метро. Через 30 секунд увидел гол в трансляции на телефоне. Нас окружили другие болельщики, которые тоже ушли раньше, — такие же, извините, ******, как я.

Когда показали розыгрыш штрафного, я схватился за голову. Меня просто вырубило! Обиделся и на себя, и на жену — мы не разговаривали почти день.

Я был настолько подавлен и разрушен внутри! Пришел в гостиницу к серии пенальти, досматривал матч в баре. Это было печально. Мне стыдно перед собой, перед футболом, который дал мне в жизни все. Я предал футбол, ушел с четвертьфинала чемпионата мира и пропустил самый сок. Меня это вынесло.

После этого я откровенно написал в Telegram-канале, что совершил фейл года. Мог никому об этом не говорить и оставить только для влога. Но меня так трясло — я еще выпил пивка, сидел один... И написал пост. Дальше посыпались комментарии, что я лох и так далее. Мне и так было хреново, а если бы продолжил это читать, то совсем бы закопался.

В итоге комментарии я закрыл. Да, были адекватные люди, кто-то смеялся — это нормально. Я бы тоже, наверное, посмеялся. Никакого сочувствия я не требовал, но и оскорбления читать не хотелось.

Лионель Месси и&nbsp;Леандро Паредес.

Писали: «Как можно уехать с матча?!» Ну вот так... Некоторые так делают всегда, а потом расплачиваются за это. Я расплатился тем, что не увидел вживую ярчайшую концовку лучшего матча года. Приехал в Катар, чтобы снять живые эмоции — свои и окружающих, — а в итоге сам себя накрыл... В один день два человека из одной семьи дважды ушли заранее и пропустили всю развязку — это же драма! Это был тяжелый вечер в плане самобичевания, самоуничтожения.

Я не ходил на футбол зрителем 100 лет. Тут ребята из «Коммент.Шоу» помогли мне со всем: нашли билеты, ждали от меня хорошего контента, а я беру и уезжаю со стадиона... Если бы я был продюсером, сказал бы: «Ты охренел совсем?! Тебя работа ждет? Или тебя кто-то вызывал? Боишься в толпе людей пройти или что?!»

Мой вам совет! Даже если очень устали, очень хочется домой, но вы на стадионе — никогда не уходите до финального свистка. Если уйдете, футбол вас за это накажет.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
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  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

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Ф1(-1)

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

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