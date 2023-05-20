Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

20 мая, 20:00

«Федун, продай «Спартак»!» ЦСКА разгромил красно-белых и сделал кошмаром первое дерби на «Открытии»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бибрас Натхо, Роман Еременко и Зоран Тошич празднуют первый гол.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Сердар Таски и спартаковцы после поражения.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Главный тренер «Спартака» Мурат Якин.
Мурат Якин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Футболист ЦСКА Роман Еременко.
Роман Еременко.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
1/4
Этот матч болельщики «Спартака» стараются не вспоминать.

8 лет назад, 17 мая 2015 года, состоялось первое дерби «Спартак» — ЦСКА на «Открытие Арене». Тот матч завершился для красно-белых катастрофой.

«Спартак» — ЦСКА — 0:4 (0:3)
Голы: Еременко, 11 (0:1). Еременко, 22 (0:2). Тошич, 28 (0:3). Муса, 63 (0:4).
«Спартак»: Ребров, Паршивлюк (Макеев, 76), Таски, Брызгалов, Д. Комбаров, Промес, Ромулу, Чельстрем (Мелкадзе, 59), Глушаков, Эберт (Давыдов, 53), Кротов.
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Игнашевич, В.Березуцкий, Набабкин, Тошич (Головин, 84), Вернблум, Натхо, Еременко (Панченко, 78), Дзагоев (Миланов, 62), Муса.

Дубль Еременко к 22-й минуте

К очному противостоянию соперники подошли в разном настроении. Команда Леонида Слуцкого в Черкизове обыграла «Локомотив» — 3:1, а вот подопечные Мурата Якина потерпели поражение в Грозном, пропустив два гола в самой концовке — 2:4.

За три тура до финиша армейцы располагались на третьем месте, преследуя «Краснодар», красно-белые — лишь на шестом, сохраняя шансы на попадание только в Лигу Европы.

По сравнению с поединком против «Ахмата», Якин произвел два изменения в составе: Брызгалов вышел вместо Таски в центре обороны, слева же в атаке с первых минут играл Эберт, а не Давыдов. Мовсесян из-за травмы стопы не попал даже в заявку.

Антон Зиньковский, Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. «Езжай домой, клоун». Предыдущее дерби ЦСКА — «Спартак» вышло незабываемым

У ЦСКА в основу вернулся Вернблум, пропускавший дерби с «Локо» из-за перебора карточек. Швед ожидаемо занял место в опорной зоне, Дзагоев переместился на левый фланг, а Миланов остался в запасе.

ЦСКА со стартового свистка показал, кто в этот вечер хозяин на «Открытие Арене». Дзагоев перехватил мяч в центре поля, отпасовал Еременко. Роман продвинулся к штрафной и здорово пальнул низом в левый от себя угол. Ребров, вытянувшись в струнку, угрозу отвел.

Вторая попытка армейского финна оказалась удачнее. К слову, Еременко и разогнал голевую атаку, бросив в прорыв Мусу, а сам устремился в штрафную красно-белых. Получив обратный пас, хавбек собирался уже расстреливать ворота Реброва, но получил сзади по ногам от Чельстрема. Пенальти? Нет! Роман все же успел ударить, мяч, попав в голову Таски, изменил траекторию полета и опустился в сетку. 0:1!

Футболист ЦСКА Роман Еременко.
Роман Еременко.
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

— Первый гол — ваша заслуга или больше рикошета? — спросили Еременко после игры

— Моя (улыбается). Защитник хотел выбить мяч, я подставил ногу и только собрался кричать и требовать пенальти, как посмотрел — а мяч в воротах!

Второй мяч армейцев стал результатом грубейшей ошибки Брызгалова, который буквально подарил мяч Мусе. После небольшой перепасовки на ударной позиции вновь оказался Еременко, из-за пределов штрафной мощно выстреливший в правый от себя угол.

«СЭ» признал Еременко лучшим игроком матча, выставив ему высокую оценку — 8.0: «Выглядел на три головы выше соперников в центральной зоне. Как от стоячих ушел от трех опекунов перед первым голом армейцев, сам же замкнул с помощью рикошета пас Мусы. Затем классным мощным ударом удвоил преимущество красно-синих».

Итак, 0:2 к 22-й минуте. Похоже, это уже был приговор Якину.

— Уже с самого начала матча стало ясно, что у нас проблемы в обороне и в обращении с мячом, — констатировал на пресс-конференции швейцарский специалист. — Мы проспали дебют, не показали никакой реакции на поражение в Грозном... Допускали при этом жуткое количество брака в передачах. ЦСКА воспользовался нашими грубыми ошибками, а затем действовал умно. Это очень серьезный и опытный соперник. При счете 0:2 исход поединка был уже во многом решен. Когда такая команда ведет в два мяча, забить ей становится крайне сложно.

Главный тренер «Спартака» Мурат Якин.
Мурат Якин.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Мнение Якина никого не интересует»

«Спартак» все же мог вернуться в игру, а Брызгалов реабилитироваться за свой ляп. Однако защитник не воспользовался подарком судьи на линии, который не зафиксировал у него явный офсайд, и с двух метров послал головой мяч в штангу.

Вскоре все было кончено. Оборона красно-белых вновь сыграла безобразно, забыв в центре своей штрафной Тошича. Ребров подстраховал партнеров, выбив мяч из-под ноги серба. Хавбек упал, неспешно поднялся, как будто уже заранее знал, что вновь встретится с мячом через несколько секунд. Так и произошло, и легионер из убойной позиции не промахнулся — 0:3!

Якин поменял местами Эберта и Промеса, но пользу это принесло только тем болельщикам, к которым немец стал действовать ближе. Ведь именно Эберту доставалось поначалу больше всего свиста и недовольных скандирований. Потом они, впрочем, расползлись на всю горе-команду Якина.

Воскресенье. Москва. Тушино. &quot;Спартак&quot; - ЦСКА - 0:4. Главный тренер красно-белых Мурат ЯКИН: может ли быть еще хуже? Приговор Якину

После перерыва подопечные Слуцкого и не думали расслабляться. На 63-й минуте Муса легко обыграл все того же Брызгалова и спокойно пробил мимо Реброва — 0:4. А ведь счет мог быть и крупнее: удар вышедшего на замену Панченко приняла на себя перекладина.

— Почему в таком большом клубе оказались такие футболисты? Почему они так играют, получая такие зарплаты?! — после финального свистка задавал вопрос в воздух легенда «Спартака» Егор Титов.

Сердар Таски и спартаковцы после поражения.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

— То есть возмутили прежде всего детские ошибки игроков — потери, обрезы и так далее? Согласитесь, дело здесь уже не в тактике и не в Якине.

— Безусловно. Футболисты, которые выступают за сборные своих стран, допускают ошибки, характерные для ФНЛ. Как они оказались на поле?! Бывает, что команды пропускают по пять-шесть мячей, но демонстрируют футбол хоть какого-то качества. А сегодня люди что-то пытались сделать — не более! Они забыли, что играют за «Спартак» Москва. Зачем они мучают себя, болельщиков, журналистов? Вашему брату иногда хочется написать что-то хорошее про «Спартак», а повода нет! Последние два матча всех поклонников народной команды просто убили!

19 июня. Тарасовка. Тренировка &quot;Спартака&quot;. Мурат ЯКИН через переводчика Глеба ДВОРЕЦКОГО (слева) общается с игроками. Что на самом деле сказал Якин. Часть 2-я

А вот обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер в своем материале не пощадил прежде всего Якина:

«В самое ближайшее время никого в России не будет интересовать мнение самого Якина. (Здесь Рабинер делает отсыл к знаменитой фразе швейцарца, который резко отреагировал на вопрос журналиста Тимура Журавеля после поражения от «Локо»: «Для кого спартаковская игра была невнятной? Чье это мнение? Ваше? Оно никого не интересует». — Прим. «СЭ»). И смешно слышать мнения, мол, не он играл против ЦСКА и делал все эти подростковые ошибки. А кто, извините, определял состав и выпускал этих людей на поле? Кто подготовил команду к принципиальнейшей игре так, что, казалось, она целую неделю пила горькую? Кто распорядился пораздавать зимой по арендам половину основного состава, а теперь Денис Глушаков в интервью констатирует, что у «Спартака» нет плеймейкера? В «Спартаке»! Плеймейкера! Все это сделал тот, кто должен уйти здесь и сейчас».

Апофеозом вечера стала сцена у стадиона. Когда владелец клуба садился в свой автомобиль, болельщики красно-белых скандировали: «Федун, продай «Спартак»!

Леонид Арнольдович выполнил просьбу болельщиков спустя 7 лет.

Артем Ребров
Мурат Якин
Роман Еременко
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Федун
11
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Прагматизм Игнашевича, убийственные стандарты, новый Соболев. «Балтика» — в РПЛ!
«Вегас» с Барбашевым обыграл «Даллас» Дадонова в первом матче финала Запада НХЛ
Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
«Спартак» — ЦСКА: битва за серебро. Онлайн-трансляция матча
Орещук — о «Динамо»: «Блатным на поле не место»
Агент Мантуана: «У Густаво есть все шансы остаться в «Зените» на следующий сезон»
Наумов: «Мележиков в «Спартаке» воплощает мои идеи»
Гендиректор «Ахмата» — о победе над «Химками»: «Клуб побил сегодня все свои рекорды. Мы рады этому»
Агент Сафонов — о будущем Гладышева: «Пусть работает, мясом обрастет, а дальше будет смотреть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — еще и чемпион по развязкам: третий матч подряд вырывает очки в добавленное время

«Динамо» ожило после ухода Йокановича, у Захаряна — гол+пас. А «Торпедо» вызвали на разговор фанаты
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 26 1 7
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости