«Федун, продай «Спартак»!» ЦСКА разгромил красно-белых и сделал кошмаром первое дерби на «Открытии»

Этот матч болельщики «Спартака» стараются не вспоминать.

8 лет назад, 17 мая 2015 года, состоялось первое дерби «Спартак» — ЦСКА на «Открытие Арене». Тот матч завершился для красно-белых катастрофой.

«Спартак» — ЦСКА — 0:4 (0:3)

Голы: Еременко, 11 (0:1). Еременко, 22 (0:2). Тошич, 28 (0:3). Муса, 63 (0:4).

«Спартак»: Ребров, Паршивлюк (Макеев, 76), Таски, Брызгалов, Д. Комбаров, Промес, Ромулу, Чельстрем (Мелкадзе, 59), Глушаков, Эберт (Давыдов, 53), Кротов.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Игнашевич, В.Березуцкий, Набабкин, Тошич (Головин, 84), Вернблум, Натхо, Еременко (Панченко, 78), Дзагоев (Миланов, 62), Муса.

Дубль Еременко к 22-й минуте

К очному противостоянию соперники подошли в разном настроении. Команда Леонида Слуцкого в Черкизове обыграла «Локомотив» — 3:1, а вот подопечные Мурата Якина потерпели поражение в Грозном, пропустив два гола в самой концовке — 2:4.

За три тура до финиша армейцы располагались на третьем месте, преследуя «Краснодар», красно-белые — лишь на шестом, сохраняя шансы на попадание только в Лигу Европы.

По сравнению с поединком против «Ахмата», Якин произвел два изменения в составе: Брызгалов вышел вместо Таски в центре обороны, слева же в атаке с первых минут играл Эберт, а не Давыдов. Мовсесян из-за травмы стопы не попал даже в заявку.

У ЦСКА в основу вернулся Вернблум, пропускавший дерби с «Локо» из-за перебора карточек. Швед ожидаемо занял место в опорной зоне, Дзагоев переместился на левый фланг, а Миланов остался в запасе.

ЦСКА со стартового свистка показал, кто в этот вечер хозяин на «Открытие Арене». Дзагоев перехватил мяч в центре поля, отпасовал Еременко. Роман продвинулся к штрафной и здорово пальнул низом в левый от себя угол. Ребров, вытянувшись в струнку, угрозу отвел.

Вторая попытка армейского финна оказалась удачнее. К слову, Еременко и разогнал голевую атаку, бросив в прорыв Мусу, а сам устремился в штрафную красно-белых. Получив обратный пас, хавбек собирался уже расстреливать ворота Реброва, но получил сзади по ногам от Чельстрема. Пенальти? Нет! Роман все же успел ударить, мяч, попав в голову Таски, изменил траекторию полета и опустился в сетку. 0:1!

Роман Еременко. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

— Первый гол — ваша заслуга или больше рикошета? — спросили Еременко после игры

— Моя (улыбается). Защитник хотел выбить мяч, я подставил ногу и только собрался кричать и требовать пенальти, как посмотрел — а мяч в воротах!

Второй мяч армейцев стал результатом грубейшей ошибки Брызгалова, который буквально подарил мяч Мусе. После небольшой перепасовки на ударной позиции вновь оказался Еременко, из-за пределов штрафной мощно выстреливший в правый от себя угол.

«СЭ» признал Еременко лучшим игроком матча, выставив ему высокую оценку — 8.0: «Выглядел на три головы выше соперников в центральной зоне. Как от стоячих ушел от трех опекунов перед первым голом армейцев, сам же замкнул с помощью рикошета пас Мусы. Затем классным мощным ударом удвоил преимущество красно-синих».

Итак, 0:2 к 22-й минуте. Похоже, это уже был приговор Якину.

— Уже с самого начала матча стало ясно, что у нас проблемы в обороне и в обращении с мячом, — констатировал на пресс-конференции швейцарский специалист. — Мы проспали дебют, не показали никакой реакции на поражение в Грозном... Допускали при этом жуткое количество брака в передачах. ЦСКА воспользовался нашими грубыми ошибками, а затем действовал умно. Это очень серьезный и опытный соперник. При счете 0:2 исход поединка был уже во многом решен. Когда такая команда ведет в два мяча, забить ей становится крайне сложно.

Мурат Якин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Мнение Якина никого не интересует»

«Спартак» все же мог вернуться в игру, а Брызгалов реабилитироваться за свой ляп. Однако защитник не воспользовался подарком судьи на линии, который не зафиксировал у него явный офсайд, и с двух метров послал головой мяч в штангу.

Вскоре все было кончено. Оборона красно-белых вновь сыграла безобразно, забыв в центре своей штрафной Тошича. Ребров подстраховал партнеров, выбив мяч из-под ноги серба. Хавбек упал, неспешно поднялся, как будто уже заранее знал, что вновь встретится с мячом через несколько секунд. Так и произошло, и легионер из убойной позиции не промахнулся — 0:3!

Якин поменял местами Эберта и Промеса, но пользу это принесло только тем болельщикам, к которым немец стал действовать ближе. Ведь именно Эберту доставалось поначалу больше всего свиста и недовольных скандирований. Потом они, впрочем, расползлись на всю горе-команду Якина.

После перерыва подопечные Слуцкого и не думали расслабляться. На 63-й минуте Муса легко обыграл все того же Брызгалова и спокойно пробил мимо Реброва — 0:4. А ведь счет мог быть и крупнее: удар вышедшего на замену Панченко приняла на себя перекладина.

— Почему в таком большом клубе оказались такие футболисты? Почему они так играют, получая такие зарплаты?! — после финального свистка задавал вопрос в воздух легенда «Спартака» Егор Титов.

Сердар Таски и спартаковцы после поражения. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— То есть возмутили прежде всего детские ошибки игроков — потери, обрезы и так далее? Согласитесь, дело здесь уже не в тактике и не в Якине.

— Безусловно. Футболисты, которые выступают за сборные своих стран, допускают ошибки, характерные для ФНЛ. Как они оказались на поле?! Бывает, что команды пропускают по пять-шесть мячей, но демонстрируют футбол хоть какого-то качества. А сегодня люди что-то пытались сделать — не более! Они забыли, что играют за «Спартак» Москва. Зачем они мучают себя, болельщиков, журналистов? Вашему брату иногда хочется написать что-то хорошее про «Спартак», а повода нет! Последние два матча всех поклонников народной команды просто убили!

А вот обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер в своем материале не пощадил прежде всего Якина:

«В самое ближайшее время никого в России не будет интересовать мнение самого Якина. (Здесь Рабинер делает отсыл к знаменитой фразе швейцарца, который резко отреагировал на вопрос журналиста Тимура Журавеля после поражения от «Локо»: «Для кого спартаковская игра была невнятной? Чье это мнение? Ваше? Оно никого не интересует». — Прим. «СЭ»). И смешно слышать мнения, мол, не он играл против ЦСКА и делал все эти подростковые ошибки. А кто, извините, определял состав и выпускал этих людей на поле? Кто подготовил команду к принципиальнейшей игре так, что, казалось, она целую неделю пила горькую? Кто распорядился пораздавать зимой по арендам половину основного состава, а теперь Денис Глушаков в интервью констатирует, что у «Спартака» нет плеймейкера? В «Спартаке»! Плеймейкера! Все это сделал тот, кто должен уйти здесь и сейчас».

Апофеозом вечера стала сцена у стадиона. Когда владелец клуба садился в свой автомобиль, болельщики красно-белых скандировали: «Федун, продай «Спартак»!

Леонид Арнольдович выполнил просьбу болельщиков спустя 7 лет.