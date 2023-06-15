Личка готовится возглавить «Динамо». При нем точно станет лучше
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил «СЭ», что его клуб и «Динамо» ведут переговоры о переходе в московскую команду главного тренера Марцела Лички. 45-летний чешский специалист — главный кандидат в сменщики Славиши Йокановича.
И это, на мой взгляд, один из лучших возможных вариантов для бело-голубых. У Лички хватает козырей.
1. Пусть тренерский путь еще короткий, но в нем не было провалов — одни успехи. Единственное золото в своей истории «Динамо-Брест» взял именно с Марцелом. А в «Оренбурге» были два выхода в РПЛ (в первом случае клуб не прошел лицензирование из-за неготовности стадиона), после чего команда заняла седьмое место в премьер-лиге. Опередив в том числе и «Динамо».
2. Зрелищный футбол, ориентированный на атаку.
3. Развивает футболистов. Классический пример — Сычевой, который в 2020-м играл за любителей, а спустя всего пару лет ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ среди бомбардиров с 14 голами. И только переход в «Крылья» остановил форварда. Но этот пример далеко не единственный. Ушел Сычевой — расцвел другой вчерашний ноунейм — Дмитрий Воробьев. Да, на счету форварда до этого было 10 матчей в РПЛ за «Сочи», но запомниться он ничем не успел — ноль голов. А в «Оренбурге» за весну забил сразу шесть — больше только у Малкома, Чалова, Кордобы и Дзюбы. Солидная компания. Прогрессировали и другие. Как тот же Эктов, заслуживший в 27 лет приглашение в «Краснодар». Не потребовалась у Лички адаптация и латиноамериканцам — Вера, Мансилья, Флорентин сразу стали лидерами и заметными величинами в РПЛ.
4. Подкупает человеческими качествами. Выучил русский язык, явно общителен, что крайне важно для динамовских футболистов после молчаливого Йокановича.
5. Знает РПЛ изнутри, адаптирован в России.
Понятно, что никто не гарантирует чеху успех в «Динамо». Все-таки работать без давления в периферийной команде, где тебе легко простят 0:8 от «Зенита», куда проще, чем в жестких условиях амбициозного московского клуба. Сколько мы видели таких примеров, когда ответственность и высокие задачи придавливали успешного ранее тренера? Динамовских болельщиков также смущает, что «Оренбург» на третьем с конца месте по пропущенным голам — хуже показатель только у «Химок» и «Торпедо».
Но, во-первых, Личка, пусть и в Белоруссии, уже брал золото, то есть не понаслышке знает о борьбе за высокие места. А, во-вторых, тот же «Динамо-Брест» в 30 турах пропустил только 22 гола, так что и выстроить надежную оборону Марцел способен — был бы материал.
В «Динамо» подбор исполнителей у чеха будет явно сильнее, чем в прежнем клубе. Стоимость состава москвичей по Transfermakt — 72 миллиона евро, у «Оренбурга» — 20. Кроме того, бело-голубые явно поработают на трансферном рынке, в том числе с целью укрепления обороны, с которой было не все в порядке в минувшем сезоне.
Личка не был единственным вариантом у «Динамо». По данным «СЭ», бело-голубые уже почти договорились с Марко Николичем, который в России известен по работе с «Локомотивом». Это был интересный вариант, сторонам оставалось уладить формальности, однако в последний момент сделка сорвалась. Сербу последовало роскошное в финансовом плане предложение из Эмиратов, которое москвичам перебить было невозможно, а в спортивном плане РПЛ без еврокубков не слишком привлекательна для иностранцев.
По этой же причине трудно было ждать статусных европейских тренеров, так что выбор у «Динамо» изначально был не слишком велик. Назывались имена Алексея Шпилевского, Милоша Милоевича, Вука Рашовича, Игоря Осинькина... Личка не выглядит слабее кого-то из перечисленных, выбор «Динамо» вполне логичен.
При этом зарплата в 1 миллион евро, о которой писали коллеги, — это явно меньше того, что фигурировало в переговорах с Николичем.
И уж в чем у меня совсем нет сомнений — что с Марцелом «Динамо» будет выглядеть куда более сплоченным и внятным коллективом, чем при Йокановиче. Хотя бы потому, что управлять командой хуже, чем это делал предыдущий тренер, практически нереально.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9