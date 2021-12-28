Азмун остается в «Зените», Мхитарян отказал «Спартаку», Лантратова ведут «Локо» и ЦСКА

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Азмун не уйдет из «Зенита»

Как сообщает Cafе du Commerce, нападающий «Зенита» Сердар Азмун в зимнее трансферное окно не собирается покидать российский клуб. Ранее сообщалось о договоренности с «Лионом», но, по последним данным, форвард хочет отработать свой контракт до конца, а летом (когда станет свободным агентом) выбрать лучшее предложение от европейских клубов.

При этом продлевать соглашение с питерцами Азмун не планирует.

В текущем сезоне в 15 матчах в РПЛ 26-летний футболист забил 7 мячей и отдал одну голевую передачу.

Мхитарян может оказаться в чемпионате России

По информации Tuttosport, Генрих Мхитарян по окончании контракта с «Ромой» не останется в команде. Одним из претендентов на игрока является московский «Спартак». Но, как уточняет «Матч ТВ», хавбек не планирует переезжать в Москву, так как планы на ближайшие 1,5 года связаны с серией А. Отмечается, что красно-белые в курсе позиции футболиста.

Другой клуб РПЛ, который претендует на Генриха, — «Краснодар». Источник утверждает, что после завершения карьеры владелец клуба Сергей Галицкий видит Мхитаряна на руководящем посту в клубе. В этом сезоне на счету 32-летнего игрока 18 матчей в серии А, в которых он забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

Брайан Бробби возвращается в «Аякс»

Как сообщает Фабрицио Романо, нападающий «РБ Лейпцига» Брайан Бробби в ближайшее время перейдет в «Аякс», за который выступал с 2020 по 2021 год. Немецкий клуб отдаст форварда в аренду на 6 месяцев без права выкупа. Команда Эрика тен Хага будет полностью платить Брайану его зарплату. В текущей кампании Бробби принял участие в девяти матчах бундеслиги и отметился двумя голевыми передачами. Контракт 19-летнего футболиста действует до 2025 года.

The deal is done. Brian Brobbey's comeback to Ajax will be announced soon. Agreement in place with RB Leipzig, player and Mino Raiola. ??? #Ajax



Six month loan deal and no buy option as @mikeverweij confirmed. Ajax will pay his full salary. Here we go confirmed. ? #transfers pic.twitter.com/GMJ74u1mAp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2021

ЦСКА и «Локомотив» интересуются Лантратовым

По информации «Чемпионата», ЦСКА и «Локомотив» следят за голкипером «Химок» Ильей Лантратовым. Армейцы будут принимать решение на совете директоров, а железнодорожники ищут замену Гильерме, который недавно получил повреждение. Подмосковная команда готова отпустить вратаря в зимнее трансферное окно за 3 миллиона евро. В текущем сезоне 26-летний кипер провел 18 матчей в премьер-лиге и пропустил 31 мяч. Контракт Лантратова с «Химками» действует до лета 2025 года.

Оркун Кекчю может перейти в ЦСКА

Как сообщает Galapost, ЦСКА интересуется полузащитником «Фейеноорда» Оркуном Кекчю. Также за турецким футболистом следят «Рома», «Аталанта» и «Фиорентина». Голландский клуб хочет получить за игрока 8 миллионов евро плюс бонусы. Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов. В нынешнем сезоне на счету 20-летнего хавбека 18 матчей в эредивизи, в которых он забил один мяч и отдал шесть голевых передач.