Устали от скучного Евро? РПЛ компенсирует его ярким стартом сезона: 13 голов в первый день!

Подкачали только «Ростов» и ЦСКА.

Не прошло и недели после финала чемпионата Европы, как футбольный вакуум начал заполнять новый сезон РПЛ. Крупный турнир сборных всегда ассоциируется с продолжительным праздником, и велик был соблазн сказать, что после него вернулись привычные будни регулярного клубного чемпионата. Но значит ли это, что феерию сменила обыденность? Как мы видим, совсем нет.

Евро многие критиковали за навеваемую скуку. Действительно, он как следует раскачался лишь на финальной стадии, подарив нам несколько ярких шоу. В остальном же впечатления у каждого остались разные. Новая часть РПЛ ворвалась на наши экраны с двух ног, мягко намекнув, что интересное зрелище можно увидеть вне зависимости от уровня исполнителей на поле.

В четырех матчах первого игрового дня забито 13 голов — в среднем 3,25 за матч. Для сравнения, в прошлом сезоне этот показатель составил 2,65 гола. А на Евро — скромные 2,29. Само собой, выборка из четырех матчей слишком мала, чтобы делать глобальные выводы, но согласитесь — начало получилось задорное.

Больше всего огня было в матче-открытии. Дебютант РПЛ «Акрон» в Москве серьезно потрепал нервы «Локомотиву». Тут и пять забитых мячей, и попадания в каркас, и спорные судейские решения, и даже драка. Здорово, что на горизонте замаячили и новые герои — один из голов «Локо» забил 19-летний Батраков, а 22-летний Эльдарушев из «Акрона» оформил гол плюс пас (причем забил очень красиво).

«Зенит» и «Динамо» одержали вроде как дежурные победы, но оба гранда испытали проблемы, пусть счет это и не отображает. Семак уже называет Глушенкова полноценным лидером команды (на его счету два дубля), а связка Максима с Венделом успела произвести впечатление. Жаль, если бразилец все же отбудет в «Галатасарай». Но упрекать «Крылья Советов» в безволии точно нельзя — самарцы нанесли на четыре удара больше соперника и точно не смотрелись мальчиками для битья. Ключевым моментом стала убойная реализация чемпиона.

«Динамо» тоже мощно начало и повело 3:0 к исходу получаса игры, но команда Лички больше тайма пыхтела в меньшинстве, а в концовке подсела и пропустила. 11 ударов воронежцев и превосходство по владению мячом говорят сами за себя. И это при том, что «Факел» был в гостях.

Футболисты «Динамо» празднуют гол в ворота «Факела». Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В плане результативности и зрелищности подкачали лишь «Ростов» с ЦСКА. Армейцы под руководством Николича пока не выглядят цельным и мощным коллективом, налицо продолжающийся процесс притирки команды и нового тренера. Гостевая ничья для красно-синих должна быть за счастье. Всего три удара за матч и ноль попаданий в створ — это очень скромно. К счастью для них, владевший территориальным преимуществом «Ростов» был абсолютно неконкретен в завершающей фазе. Итог — нули на табло.

Но общую картину встреча «Ростова» и ЦСКА испортила не сильно. РПЛ вернулась с огоньком, и хочется верить, что как минимум в ближайшие месяцы — пока погода позволяет получать удовольствие и футболистам, и зрителям — заданный темп если и упадет, то не сильно. Евро-2024 — уже история. А сейчас самое время переключить внимание на новый турнир. Тем более, пролог у него получился что надо.