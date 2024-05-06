Расклады на вылет из РПЛ: «Сочи» почти отмучился, «Урал» вырвался в зону стыков
РПЛ — «Сочи» почти точно на выход, а вот по остальным есть вопросы
С каждым туром команда Морено все ближе к вылету — проиграв свой матч в 27-м туре, «Сочи» вверил свою судьбу в руки соперников. Они на месте не стояли, и теперь для спасения южанам нужны 9 очков и сплошные поражения соперников. Учитывая, что в розыгрыше как раз 9 баллов, этот вариант смотрится фантастически.
А вот по поводу того, кто займет 15-ю строчку и вылетит, есть вопросы. «Урал» благодаря домашней победе над «Балтикой» выбился в стыки из зоны вылета, а калининградцы теперь идут 15-ми. Но разброс по очкам настолько мизерный, что в опасности сразу три команды. Любые ошибки «Факела» и «Урала» при успехе «Балтики» будет стоить коллективам дорого.
Будут ли они? Многое решится в следующем туре — «Урал» и «Факел» играют между собой. А в последнем туре у екатеринбуржцев ЦСКА на выезде, у воронежцев из тяжелых испытаний — «Локомотив». Так что без потерь очков вряд ли обойдется.
Ждать ли успех «Балтики»? Большая интрига. Оставшиеся туры (там «Динамо», «Ростов» и «Локомотив») намекают, что у калининградцев могут быть проблемы. Плюс коллектив Игнашевича продолжает борьбу за кубок, распыляя силы.
Чуть в большей безопасности «Пари НН» (29) и «Оренбург» (29). Но и они не застрахованы — любая потеря очков при успехе нижестоящих команд будет означать стыки, а в исключительных случаях еще и 15-е место. Календарь у нижегородцев и оренбуржцев непростой — у одних встречи с ЦСКА и «Крыльями», у других с «Локомотивом» и «Спартаком». Есть подозрение, что потеря очков почти неизбежна, а значит, участники стыков могут меняться практически каждый тур.
Первая лига — настоящая битва за прямые путевки
В первой лиге ситуация ничуть не спокойнее, чем в стыковых матчах РПЛ. За выход в элиту поборются как минимум три команды. Еще две, скорее всего, зарубятся за четвертое место.
В топ-3 ни у кого нет железного отрыва. Идущие первыми «Химки» (57 очков) лишь на два балла опережают махачкалинское «Динамо» (55). Следом за ними идет «Акрон» (53), и, так как в розыгрыше еще 12 очков, ситуация может измениться радикально.
Некоторая ясность может наступить уже в 31-м туре — «Химки» и «Динамо» играют между собой в Махачкале. Победитель этого матча сделает мощную заявку на победу в первой лиге и автоматический выход в РПЛ. А в следующем матче после этого «Динамо» примет «Акрон», и итоги этой игры ситуацию в тройке могут зафиксировать окончательно.
За четвертое место поборются «Арсенал» (48) и «Родина» (46). Между собой они уже сыграли вничью (1:1) в прошлом туре, так что туляки в оставшихся четырех турах могут рассчитывать только на себя. А «Родина» — на себя и на ошибку «Арсенала». Случится ли она? В предпоследнем туре команда Сторожука будет играть с «Акроном», так что шансы есть. Но и «Родине» надо быть осмотрительней — у нее в предпоследнем туре «Динамо» на выезде. Видимо, по результатам этих двух матчей и сложится финальная четверка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|0 : 0
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|2 : 1
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|1 : 1
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3