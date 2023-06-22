«Весь сезон соответствовали статусу «Наглецы из Воронежа». Интервью Романа Асхабадзе

«СЭ» поговорил с генеральным директором «Факела».

Перед матчем с «Зенитом» команда подхватила вирус, игроки умирали на поле...

— После ответного стыкового матча с «Енисеем» вы сказали, что ваш контракт с «Факелом» рассчитан до 15 июня. Сегодня уже 22-е. Остаетесь в воронежском клубе?

— Есть определенная процедура. Должен собраться совет по содействию развитию футбольного клуба, который возглавляет губернатор. Мы подведем итоги, обсудим точечные и наиболее важные моменты в работе. После этого, думаю, контракт будет продлен, согласно общему положению.

— Собрание состоится на этой неделе?

— Думаю, в течение нескольких дней.

— Испытываете ли вы гордость за проделанную в минувшем сезоне работу?

— Я горжусь нашими болельщиками, командой, ребятами. Они все выдержали. Тысячи людей были вместе с «Факелом» — и дома, и на выезде. По этому показателю мы занимаем одно из ведущих мест в лиге. Несмотря на сложнейшие переезды, перелеты, логистику, игроки и болельщики выстояли.

— Можно ли назвать «Факел» открытием сезона в РПЛ?

— Учитывая все аспекты и нюансы, думаю, да. Если брать в расчет логистику, самый небольшой бюджет в РПЛ, посещаемость, количество проданных абонементов, считаю, «Факел» можно включить в список открытий сезона.

— После домашней игры с Красноярском защитник Игорь Калинин заметил, что «Факел» остался в РПЛ вопреки обстоятельствам. Разделяете эту точку зрения?

— Мы об этом говорили с командой еще до стыковых матчей. Понимали, что этот сезон с учетом всех вышеперечисленных факторов складывается для нас именно так, как и сказал Игорь. Формулировка очень точная. Вопреки всем проблемам мы сохранили прописку в РПЛ. Ситуацию осложнил еще и вирус, который команда поймала перед игрой последнего тура с «Зенитом». Но, несмотря ни на что, ребята выдержали — прошли стыки. Игроки в буквальном смысле умирали на поле, оставались без сил...

Роман Асхабадзе. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Победа над «Ростовом» Карпина

— Какой лично для вас самый эмоциональный матч или момент сезона?

— Назову первый домашний матч после возвращения в РПЛ. Мы принимали «Динамо». Болельщики ждали это событие больше 20 лет! Сценарий игры, антураж, атмосфера — все это надолго запомнится. Поэтому выделю именно эту встречу.

— После той игры с москвичами, которая завершилась вничью — 3:3, вы заметили, что не заходили в раздевалку и не поздравляли футболистов с результатом. А когда по ходу сезона вы это сделали?

— Если говорить конкретно про то, когда я сразу после матча спускался в раздевалку и поздравлял команду, аплодировал игрокам и тренерам, то, по-моему, это было однажды. После домашней победы над «Крыльями» в концовке сезона.

— С назначением Вадима Евсеева вы попали на все сто. Долго ли думали над его кандидатурой? На какой срок рассчитан его контракт?

— Мы не раскрываем детали контрактов. У Вадима Валентиновича на сегодняшний день действующее соглашение с клубом. Что касается его кандидатуры, то у спортивного департамента, спортивного директора всегда есть и должны быть списки специалистов, за которыми следят в течение сезона или даже нескольких. На тот момент у нас была только одна кандидатура. Мы встретились с Вадимом Валентиновичем. Наверное, где-то в течение недели проводили с ним определенные консультации, после чего и договорились.

— В первом же матче под его руководством «Факел» на выезде обыграл «Ростов» Карпина. Это не повлияло на вашу дружбу с Валерием Георгиевичем?

— Нет, конечно. Мы все профессионалы. Как такой результат мог повлиять на нашу дружбу? Сразу после игры мы не разговаривали, а спустя несколько дней созвонились. Мы не обсуждали конкретно этот матч, а просто, как обычно у нас бывает, пообщались.

Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Увеличится ли бюджет?

— Бюджет «Факела» был гораздо меньше, чем у вылетевших «Химок» и «Торпедо»?

— Да. Намного меньше.

— Будет ли финансирование клуба увеличено в следующем сезоне?

— Мы все работаем над тем, чтобы бюджет хотя бы немного увеличился для того, чтобы выдерживать эту конкуренцию и все-таки, наверное, работать не вопреки, а благодаря. Процесс довольно долгий, тяжелый, но мы пытаемся решить вопрос. На сегодняшний день я не могу констатировать, что бюджет увеличится. При этом будет уже хорошо, если сохраним финансирование в прежнем объеме. По-моему, мы всем доказали, что даже с нашими скромными возможностями при правильном планировании можно работать и решать определенные задачи.

— Будет ли как-то скорректирована задача на будущий сезон? Способен ли «Факел» с его ресурсом достигать более амбициозных целей?

— Все будет зависеть от бюджета и возможностей комплектовать команду. Сейчас селекция идет полным ходом. Как только мы будем понимать, с каким составом войдем в сезон, тогда для себя внутри сгенерируем определенную задачу. Лично мне хотелось бы двигаться планомерно и поступательно.

— То есть?

— Мне хочется, чтобы «Факел» попробовал избежать стыковых матчей в предстоящем сезоне. То есть остался бы в РПЛ напрямую.

Футболисты «Факела» благодаря своих болельщиков за поддержку. Фото ФК «Факел»

Почему ушел Акбашев? Останется ли Свинов?

— Давайте тогда немного поговорим о составе. Один из лидеров команды Роман Акбашев покинул «Факел». Было нереально его удержать?

— Роман для нас был ключевым игроком. Не забывайте, что он с «Факелом» проделал огромный путь, все эти годы приносил пользу. Это тоже говорит об определенной работе клуба, когда наших футболистов, вне зависимости от возраста (Акбашеву 31 год. — Прим. «СЭ»), приглашают команды, которые обладают более серьезными финансовыми возможностями. Еще задолго до истечения контракта мы предлагали Роману продлить соглашение. Но Акбашев честно сказал, что лучше вернуться к разговору после окончания сезона, и заверил, что и он, и вся команда приложат максимальные усилия для сохранения прописки в премьер-лиге.

— Он переходит в «Ростов».

— В конце сезона ему поступило предложение от «Ростова». И здесь в финансовом плане мы уже тягаться не могли. Никаких обид на Романа быть не может. Мы ему благодарны и понимаем его. Поработать под руководством главного тренера сборной России, поиграть в команде, которая в последние годы показывает стабильный результат, — нормальное желание футболиста. Повторюсь, Роман подарил нам много хороших моментов. Сложно недооценить его вклад в выход «Факела» в РПЛ. Он сдержал свое слово и вместе с другими игроками добился того, что Воронеж остался в элитном дивизионе.

— Илья Свинов принадлежит «Спартаку» — его аренда в «Факеле» подошла к концу. Что дальше?

— У Ильи закончился договор аренды. Он уже возвратился в «Спартак». У него действующий контракт с московским клубом. Больше ничего тут комментировать не могу.

— Это правда, что в ближайшее время «Факел» пополнится двумя голкиперами — Виталием Гудиевым и Александром Беленовым?

— Когда появится конкретная информация на официальных источниках, тогда и можно будет это комментировать. Сегодня мы ведем работу не только по вратарской позиции, но и по многим другим.

— Игорь Калинин, как и Илья Свинов, был у вас в аренде. Он возвращается в «Ростов»?

— Мы были довольны сотрудничеством с Игорем. Благодарны «Ростову» за сделку. Все было профессионально, отлично. Что дальше? Я не знаю. Права на него принадлежат дончанам. Тут уже не все зависит от нас.

— Если верить порталу Transfermarkt, у одного из самых ярких и духовитых игроков «Факела» Ираклия Квеквескири контракт заканчивается 30 июня...

— Это неверная информация. У Ираклия действующее соглашение с клубом.

— Принципы селекции «Факела» этим летом как-то изменятся? Или вы по-прежнему будете делать упор на арендованных игроков и свободных агентов?

— Думаю, глобально вряд ли что-то изменится. Мы уже напряглись и выкупили — что для нас не свойственно — у «Краснодара» Якимова. Воспользовались опцией в арендном соглашении. В прошлом году совершили тоже только один трансфер — приобрели у «Балтики» Альшина. В дальнейшем еще возможны точечные покупки за небольшие деньги. Но в целом намерены ориентироваться на свободных агентов либо на аренду.

Болельщики «Факела». Фото ФК «Факел»

У нас нормальное поле!

— По ходу сезона было выпущено немало критических и скептических стрел в адрес качества поля «Факела». Вот и недавно главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сказал, что газон давал воронежцам определенное преимущество, так как на густом и медленном поле сложно комбинировать.

— Если поле густое, как его тогда можно критиковать? Нет ли здесь противоречия?

— Высокая трава замедляет игру.

— Трава у нас достаточно короткая, поле специфическое. Оно действительно густое, так как мы находимся в Черноземье. Поле не совсем новое, но отличного качества. Мы многое сделали, чтобы оно выглядело нормальным. Комиссии РПЛ и РФС оценили его на четыре с плюсом. У меня при этом возникает другой вопрос.

— Какой?

— ЦСКА Федотова и «Оренбургу» Лички поле не помешало обыграть нас в честной борьбе в Воронеже. Причем, надо признать, результаты были закономерными. Соперники показали достаточно содержательный футбол на нашем поле, комбинировали. В Воронеже всем играть непросто из-за впечатляющей поддержки трибун, сумасшедшей энергетики, настроя, который передается от болельщиков команде. Но армейцы и оренбуржцы набрали здесь по три очка. Поэтому ссылка на качество поля — отговорки в пользу бедных.

— Чуть ли не после первого тура «Факел» нарекли «Наглецами из Воронежа». Как вам такой эпитет? Может быть, у вас есть свое определение для воронежской команды?

— Раз фраза ушла в народ, значит, она точна и отражает дух «Факела». Не думаю, что комментатор Тимур Журавель выдумал ее на ровном месте. Он же видел наш матч, нашу запредельную самоотдачу в первом сезоне после возвращения в РПЛ. Думаю, мы весь сезон соответствовали определению «Наглецы из Воронежа». Это касается и команды, и наших болельщиков. Других эпитетов, наверное, искать не стоит.