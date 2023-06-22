Личка гораздо ближе к Шварцу, чем к Йокановичу: атака, зрелище, единство. И он уже делал «Динамо» чемпионом!
То, о чем давно говорили, свершилось — Марцел Личка подписал контракт с «Динамо». Очень рад и за симпатичного тренера, поднявшегося на новую ступень в карьере, и за клуб.
Говорите, чех не тренировал топ-команды, не работал со звездами? Но он тренировал брестское «Динамо» и единственный раз в истории этого клуба сделал его чемпионом Белоруссии. И там играл Артем Милевский, пусть к тому времени уже и поблекшая, но звезда. Причем крайне трудноконтролируемая в плане режима. И они с Личкой отлично сработались.
Все свои команды и их игроков Марцел делает лучше. Брестское «Динамо» сделал чемпионом. «Оренбург» два сезона подряд выводил из ФНЛ в РПЛ (в первый раз не пустили из-за проблем со стадионом), а там с ходу занял седьмое место. Притом что коллеги по «амплуа» из «Торпедо» со свистом вылетели, а «Факел» удержался через стыки.
Личка впитал в себя массу культур. Чех, кстати, сын футболиста, победителя Олимпиады в Москве Вернера Лички (автора гола в полуфинале югославам) — он вырос во Франции, где папа играл, а во взрослом возрасте увлекся Аргентиной, съездил на стажировку в «Бока Хуниорс». И мы видели, как это отразилось на «Оренбурге».
Личка очень коммуникабелен и с игроками, и с руководством, и с прессой, у него легкий характер, и он наверняка будет нравиться болельщикам как человек. Его не станут воспринимать как мумию вроде Йокановича — на его фоне публика тем более возрадуется.
Особенно от игры, которую ей предстоит увидеть. Марцел ставит зрелищный футбол, с которым и из ФНЛ выходил, и в премьер-лиге себе не изменил. По сумме забитых и пропущенных мячей (которых примерно поровну) «Оренбург» — с отрывом первый в лиге. Одержал кучу крупных побед, то есть, забив один-два, никогда не останавливается. Правда, и пропустив — тоже...
В интервью, от которого я получил большое удовольствие, спрашивал тренера об истоках его футбольных пристрастий. Он ответил:
«Когда я был футболистом, мне нравилось играть в команде, которая больше владела мячом, атаковала, пробовала обыгрывать соперников при помощи короткого паса. В пражской «Славии» было именно так. Потом переехал в Польшу, там предпочитали длинный пас, и я как центральный полузащитник часами бегал за мячом, который все время летал у меня через голову, ждал, когда он хотя бы коснется земли. И не понимал, точно ли мы играем в футбол?
Карьеру игрока заканчивал в низших дивизионах Испании, и вот там получал настоящее удовольствие от футбола. У нас были тренировки в Валенсии в 38 градусов жары, и в такие моменты приходится уважать мяч, постоянно двигаться с ним, давать больше пасов, иначе становилось тяжело при такой погоде. В общем, этот стиль мне нравился еще с момента, когда я был футболистом. Если хочешь дать шанс игрокам получать удовольствие от футбола, нужно, чтобы они играли с мячом.
Эта философия в моей голове уже очень-очень долго. На тренировках в «Оренбурге» все через мяч. Занятие начинается с упражнений на короткие пасы. 85-90% времени посвящаем отработке игры с мячом, и даже почти вся разминка — это движение с ним.
Некоторые игроки большую часть времени тратят на зал, имеют красивую фигуру, мышцы, а потом не могут принять мяч, правильно отдать пас. Уэйн Руни никогда не был бодибилдером, не зависал в тренажерном зале, но умел играть в футбол, мог принять мяч, забить гол, обладал техникой. Только упражнения с мячом дадут результат в матчах!»
В общем, мне уже хочется смотреть «Динамо» в следующем сезоне. И тем более если бело-голубым удастся взять Лукаса Веру — самого креативного из оренбургских аргентинцев.
Времена Сандро Шварца — по красоте и зажигательности игры, по единству команды, тренера и болельщиков — должны вернуться!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9