Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:10

Личка гораздо ближе к Шварцу, чем к Йокановичу: атака, зрелище, единство. И он уже делал «Динамо» чемпионом!

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Марцел Личка (справа).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Игорь Рабинер — о новом тренере бело-голубых.

То, о чем давно говорили, свершилось — Марцел Личка подписал контракт с «Динамо». Очень рад и за симпатичного тренера, поднявшегося на новую ступень в карьере, и за клуб.

Говорите, чех не тренировал топ-команды, не работал со звездами? Но он тренировал брестское «Динамо» и единственный раз в истории этого клуба сделал его чемпионом Белоруссии. И там играл Артем Милевский, пусть к тому времени уже и поблекшая, но звезда. Причем крайне трудноконтролируемая в плане режима. И они с Личкой отлично сработались.

Все свои команды и их игроков Марцел делает лучше. Брестское «Динамо» сделал чемпионом. «Оренбург» два сезона подряд выводил из ФНЛ в РПЛ (в первый раз не пустили из-за проблем со стадионом), а там с ходу занял седьмое место. Притом что коллеги по «амплуа» из «Торпедо» со свистом вылетели, а «Факел» удержался через стыки.

Личка впитал в себя массу культур. Чех, кстати, сын футболиста, победителя Олимпиады в Москве Вернера Лички (автора гола в полуфинале югославам) — он вырос во Франции, где папа играл, а во взрослом возрасте увлекся Аргентиной, съездил на стажировку в «Бока Хуниорс». И мы видели, как это отразилось на «Оренбурге».

 
Марцел Личка. Личка возглавил «Динамо». При нем точно станет лучше

Личка очень коммуникабелен и с игроками, и с руководством, и с прессой, у него легкий характер, и он наверняка будет нравиться болельщикам как человек. Его не станут воспринимать как мумию вроде Йокановича — на его фоне публика тем более возрадуется.

Особенно от игры, которую ей предстоит увидеть. Марцел ставит зрелищный футбол, с которым и из ФНЛ выходил, и в премьер-лиге себе не изменил. По сумме забитых и пропущенных мячей (которых примерно поровну) «Оренбург» — с отрывом первый в лиге. Одержал кучу крупных побед, то есть, забив один-два, никогда не останавливается. Правда, и пропустив — тоже...

В интервью, от которого я получил большое удовольствие, спрашивал тренера об истоках его футбольных пристрастий. Он ответил:

«Когда я был футболистом, мне нравилось играть в команде, которая больше владела мячом, атаковала, пробовала обыгрывать соперников при помощи короткого паса. В пражской «Славии» было именно так. Потом переехал в Польшу, там предпочитали длинный пас, и я как центральный полузащитник часами бегал за мячом, который все время летал у меня через голову, ждал, когда он хотя бы коснется земли. И не понимал, точно ли мы играем в футбол?

Марцел Личка (справа).
Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Карьеру игрока заканчивал в низших дивизионах Испании, и вот там получал настоящее удовольствие от футбола. У нас были тренировки в Валенсии в 38 градусов жары, и в такие моменты приходится уважать мяч, постоянно двигаться с ним, давать больше пасов, иначе становилось тяжело при такой погоде. В общем, этот стиль мне нравился еще с момента, когда я был футболистом. Если хочешь дать шанс игрокам получать удовольствие от футбола, нужно, чтобы они играли с мячом.

Эта философия в моей голове уже очень-очень долго. На тренировках в «Оренбурге» все через мяч. Занятие начинается с упражнений на короткие пасы. 85-90% времени посвящаем отработке игры с мячом, и даже почти вся разминка — это движение с ним.

Некоторые игроки большую часть времени тратят на зал, имеют красивую фигуру, мышцы, а потом не могут принять мяч, правильно отдать пас. Уэйн Руни никогда не был бодибилдером, не зависал в тренажерном зале, но умел играть в футбол, мог принять мяч, забить гол, обладал техникой. Только упражнения с мячом дадут результат в матчах!»

 
Марцел Личка. «Если хорошо отработал год, это еще не значит, что ты — Моуринью». Интервью Марцела Лички

В общем, мне уже хочется смотреть «Динамо» в следующем сезоне. И тем более если бело-голубым удастся взять Лукаса Веру — самого креативного из оренбургских аргентинцев.

Времена Сандро Шварца — по красоте и зажигательности игры, по единству команды, тренера и болельщиков — должны вернуться!

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
4
17
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хэмилтон и Шакира: любовь или обман наивной публики?
Вембаньяма ждут в «Сан-Антонио». Сможет ли крутой француз затмить звезд НБА?
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
Антонов возложил ответственность на США за затягивание конфликта на Украине
Сирия и Турция согласились с концепцией РФ по нормализации отношений
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Личка рассказал, почему порекомендовал «Оренбургу» назначить Ярошика
Личка: «С «Зенитом» бороться сложно. Но никто заранее не отдаст ему золото»
Личка ответил на вопрос, перейдут ли Вера и Мансилья в «Динамо»
Асхабадзе: «Акбашев был ключевым игроком, но «Факел» не мог тягаться с предложением «Ростова»
Дюков оценил возможность перехода РФС в Азиатскую конфедерацию
Дюков: «Календарь должен быть удобным как для участников чемпионата, так и Кубка России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Личка возглавил «Динамо». При нем точно станет лучше

«Весь сезон соответствовали статусу «Наглецы из Воронежа». Интервью Романа Асхабадзе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости