«Краснодар» — «Зенит»: судья ошибочно не удалил Тормену

На 14-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» судья Алексей Сухой ошибочно не удалил краснодарца Витора Тормену.

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В том моменте защитник «быков» в борьбе с Лусиано Гонду завалил соперника руками, рефери дал свисток и почти тут же Тормена ударил лежавшего соперника в пах открытыми шипами. Вместо красной карточки арбитр показал нарушителю правил желтую. Видеоассистенты Артем Чистяков и Евгений Буланов не вмешались в действия Сухого.

Фото Скриншот трансляции