ЭСК признала ошибочным решение Мешкова засчитать первый гол «Краснодара» в матче с «Акроном»

ЭСК РФС признала ошибочным решение судьи матча 9-го тура РПЛ между «Акроном» и «Краснодаром» Виталия Мешкова засчитать первый гол «быков» в ворота тольяттинцев.

Решение комиссии мотивировано тем, что фланговый нападающий черно-зеленых Виктор Са в момент удара по воротам своего партнера по команде Джона Кордобы находился слишком близко к вратарю соперника, тем самым, влияние на его возможность реагирования на полет мяча.

В прошедшей встрече «Краснодар» победил со счетом 5:2. В следующем матче команда Мурада Мусаева сыграет дома с «Зенитом», а «Акрон» встретятся в гостях с «Ростовом». Оба противостояния пройдут 28 сентября.