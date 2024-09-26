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Сегодня, 18:47

ЭСК признала ошибочным решение Мешкова засчитать первый гол «Краснодара» в матче с «Акроном»

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ЭСК РФС признала ошибочным решение судьи матча 9-го тура РПЛ между «Акроном» и «Краснодаром» Виталия Мешкова засчитать первый гол «быков» в ворота тольяттинцев.

Решение комиссии мотивировано тем, что фланговый нападающий черно-зеленых Виктор Са в момент удара по воротам своего партнера по команде Джона Кордобы находился слишком близко к вратарю соперника, тем самым, влияние на его возможность реагирования на полет мяча.

В прошедшей встрече «Краснодар» победил со счетом 5:2. В следующем матче команда Мурада Мусаева сыграет дома с «Зенитом», а «Акрон» встретятся в гостях с «Ростовом». Оба противостояния пройдут 28 сентября.

Источник: Официальный сайт РФС
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Краснодар
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