Севикян уходит в «Ференцварош». Где логика?
Главная звезда «Пари НН» — 22-летний нападающий Эдгар Севикян — покидает клуб. Опцию выкупа в 1,1 миллиона евро активировал «Ференцварош». По информации журналиста Ивана Карпова, 300 тысяч из них заплатит отец футболиста — вероятно, семейство Севикянов очень хочет покинуть РПЛ.
Главный тренер нижегородцев Сергей Юран не понял мотивов: «Сам Эдгар от этого только потеряет. Чемпионат Венгрии слабее российского, а ему еще нужно будет влиться в коллектив, адаптироваться в игровом плане. Я говорил раньше и сейчас считаю, что ему стоило доиграть у нас до конца чемпионата, окрепнуть и только потом двигаться дальше, если будут варианты. Я бы понял, если бы он пошел в «Краснодар» или ЦСКА, а чемпионат Венгрии, «Ференцварош»... Не знаю. Но раз приняли такое решение — ради бога», — сказал Юран «Чемпионату».
Кроме того, тренера задело, что Севикян не оповестил его об уходе. Хотя ранее игрок общался с Юраном на важные темы — например, Сергей Николаевич посоветовал тому выбрать сборную Армении: «Я сказал ему: «Эдгар, футбольная жизнь коротка. Расскажу немножко о своем опыте, а ты принимай решение». Конечно, мне хотелось бы видеть его в сборной России, но я не знаю и никто не знает, когда нас вернут в соревнования. И вернемся ли мы вообще».
Юран наговорил много чего еще в связи с трансфером — например, сказал, что не считает уход Севикяна потерей, отрезок перед паузой тот провел «слабенько», да и новые футболисты «Пари НН» «получше». И если в этом с тренером можно спорить, то сомнения в переходе в «Ференцварош» вполне обоснованы. Логика прослеживается слабо.
Нет, конечно, она есть. Это Европа, это еврокубки, это гарантированные трофеи каждый год. Но на этом преимущества заканчиваются. Венгерская лига — слабая. Это 23-е место в рейтинге УЕФА (у России 29-е — но мы не играем уже два года), групповой этап ни одного из еврокубков не гарантирован ни чемпиону, ни обладателю Кубка. Только квалификации.
По стоимости лиги тоже все печально — весь венгерский чемпионат дешевле «Зенита». «Ференцварош» не вошел бы даже в топ-5 РПЛ (52 миллиона евро на Transfermarkt). По зарплате там тоже мимо — в 2021 году Венгрия была только 19-й в Европе по расходам на футболистов. В среднем игрок местного чемпионата получал 8 тысяч евро в месяц. Если Севикян устроился на похожую сумму, то вложения отца отобьются только через три года.
Трамплин для перехода в топовую лигу? Шанс есть, но сомнительный. За последние пять лет из «Ференцвароша» уезжали только в «Унион Берлин», «Гранаду» и «Айнтрахт». Есть ощущение, что из российских топ-клубов можно было бы прыгнуть подальше — Арсен Захарян тому пример. Шанс попасть в российские гранды у Севикяна был — не так давно сообщалось об интересе «Краснодара» и в особенности ЦСКА. Армейцы якобы уже были готовы выплатить отступные, но...
Пока все выглядит как отъезд ради отъезда, да еще и в странном формате, когда игрок сам доплачивает за свой трансфер. Как правило, такие вещи заканчиваются печально. История футбола, в том числе и российского, учит — переходить нужно туда, где тебя хотят и где условия будут радикально лучше, карьерой нужно грамотно управлять, а не приплачивать за уход в спорное по качеству место. Обычно в таких случаях получается Лунев в «Байере» или Дзюба в Турции.
У Севикяна в «Пари НН» все шло очень хорошо. Он был лидером команды, непрерывно рос в стоимости (+1,4 миллиона евро за год), и, сохранив динамику, летом мог бы выступать уже с других позиций. Получилось иначе — «Пари НН» ослаблен и недополучил денег (1,1 миллиона евро вместо как минимум 1,8 по Transfermarkt), Севикян едет в 23-ю лигу Европы.
В карьере Эдгара уже было одно экстравагантное решение, когда он уехал в академию «Леванте». Тогда испанская дорога все равно привела в Россию, в Нижний Новгород. Куда приведет сейчас венгерская? Учитывая, что Севикян, уроженец Москвы и воспитанник академии «Локомотива», с осени игрок сборной Армении, — сказать сложно.
Но, как сказал Сергей Юран, — «ради бога».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5