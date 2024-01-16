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Моуринью и «Спартак» — вот что стало бы невероятным ходом красно-белых

«Рома» уволила Жозе Моуринью с поста главного тренера
Алексей Пахомов
Ответственный секретарь
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Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
Корреспондент «СЭ» хотел бы видеть португальца в столичной команде, несмотря на кажущуюся несбыточность этого сценария.

Мнение

Во вторник великий Жозе покинул Рим. «Рома» уволила титулованного специалиста, а на его место назначила 40-летнего Даниэле Де Росси, бывшего капитана желто-красных, который за 17 сезонов провел в их составе 459 матчей. Ход понятный и по-своему логичный. Получится ли у Де Росси добиться успехов в родном клубе уже на тренерской скамейке, покажет время. А вот что теперь будет делать Особенный?

Жозе Моуринью. Увольнение Моуринью из «Ромы» — конец большой карьеры Жозе в Европе

Его настойчиво, уже не первый год зовут в Саудовскую Аравию. Вариант на сегодня кажется оптимальным. Финансовые условия, полный карт-бланш, который получит Жозе, более низкий уровень сопротивления в местном чемпионате — то, что сейчас и нужно португальцу. Однако есть одно «но» — на протяжении всей карьеры Моуринью доказывал, что готов и, самое главное, любит новые вызовы, смену обстановки и брать трофеи! Аравия точно никуда не денется, а что, если на закате (при всем уважении) своей тренерской деятельности ему попробовать действительно что-то другое, испытать совершенно иные ощущения? Эти ощущения может дать ему РПЛ. Даже не так: только один клуб — «Спартак».

На первый взгляд — фантастика. Пусть так, но невозможно переоценить масштабы подобного трансфера. Минусов тут нет примерно никаких. «Спартак» никогда не привозил тренера с таким послужным списком: двукратный победитель Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, обладатель Кубка УЕФА, неоднократный триумфатор топовых европейских чемпионатов. Возможно, даже не задумывался об этом.

Квинси Промес, Кристофер Мартинс и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

А в случае назначения Моуринью на какой уровень взлетит очередной виток противостояния с «Зенитом», например. Нынешней зимой сине-бело-голубые прилично усилились — появились бразильцы Артур, Нино, Педро, россиянин Ахметов. На бумаге селекция выглядит убедительно. И тут красно-белым нужен реально мощнейший ответ — Жозе! Да, сколько уже сказано по поводу действующего тренера москвичей Гильермо Абаскаля: нужно дать время (что, на мой взгляд, правильно), предоставить шанс все наладить/исправить/запустить, но кто удивится, если испанец не дотянет хотя бы до конца этого турнира РПЛ? Ответ очевиден — мало кто. Все ведь привыкли, что импульсивность и решения на эмоциях — одна из характерных черт «Спартака», пусть там уже достаточно давно сменился владелец. Так почему бы не попробовать заменить 34-летнего испанца Гильермо на топового португальца? Зачем искать замену летом, начиная все заново по принципу «авось получится»?

Гильермо Абаскаль. Абаскаль и точка. В «Спартаке» не собираются менять тренера. Инсайды «СЭ»

Моуринью, считаю, — гарантия успеха. Не моментальной победы в чемпионате — в футболе не все так просто. Но точно — профессионального отношения игроков к делу и отсутствия неопределенности с составом. Крутые люди (а Жозе невероятно крут) бесконечной ротацией не занимаются, им не нужно много времени на адаптацию и осознание того, кто должен выходить на поле с первых минут. К тому же троллить совсем юного по тренерским меркам Абаскаля одно, а попробуйте это сделать с Жозе. Тому же «Зениту», «Краснодару», да и всем остальным главным конкурентам красно-белых придется серьезно напрячься, выйти на новый уровень сопротивления — и это здорово!

Жозе Моуринью.
Фото Reuters

Выходит, что от назначения Моуринью в «Спартак» на самом-то деле выиграют все — в том числе лига, болельщики, СМИ. Только такие, как Особенный, с одному ему присущей уверенностью, способны вдохнуть новую жизнь в любую команду! Это будет праздник. В конце концов, вернуться к поиску кандидатов на должность главного тренера можно всегда, а здесь и сейчас нужно не упустить шанс заполучить бриллиант. И это будет не просто бросок перчатки — образно говоря, перчатки UFC Ислама Махачева, попробуй увернись!

Главным остается только один вопрос — поедет ли Моуринью в Москву? Но попробовать однозначно стоит!

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Жозе Моуринью
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
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2.03 00:00
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