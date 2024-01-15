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Сегодня, 12:00

Круговой нужен ЦСКА и «Динамо». Но «Зениту» он еще нужнее

Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболист Данил Круговой
Данил Круговой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Будущее 25-летнего защитника сборной России — одна из главных интриг трансферного окна.

Один из самых звучных слухов недели раздался в субботу: по Telegram-каналам распространилась информация о том, что защитник «Зенита» Данил Круговой летом перейдет в ЦСКА. Причем бесплатно: у 25-летнего футболиста через полгода истечет контракт с сине-бело-голубыми, так что он уже имеет право вести переговоры с потенциальными работодателями и уйти в июне свободным агентом. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал «СЭ» эти сведения неправдой, но примерно в то же время появились и другие потенциальные варианты для Кругового: «Динамо», «Краснодар», «Гавр»...

Болельщики петербургского клуба сперва оказались в шоке от такого инсайда. Всем было известно, что у Данила летом заканчивается контракт, но опасений его будущее в Санкт-Петербурге не вызывало. Тот же Александр Медведев еще в ноябре говорил, что работа по новому соглашению ведется. Круговой и сам на январском медосмотре намекнул: «Всему свое время». Казалось, подпись под новым контрактом рано или поздно будет поставлена. А тут — такие инсайды.

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ЦСКА Круговой, конечно, нужен: после летнего срыва трансфера бразильца Капишабы на левом фланге у армейцев уже полгода вынужденно играет переведенный с правой бровки Гайич. Армейцы не прекращали поиски футболиста на проблемную позицию и, разумеется, были бы счастливы приобрести качественного игрока с российским паспортом. Круговой под эти параметры подходит.

ЦСКА еще и может завлечь его твердым местом в составе, ведь в «Зените» прогресс Данила замедлен из-за нехватки игрового времени — Дуглас Сантос не позволяет россиянину развернуться. В текущем чемпионате Круговой провел всего 489 минут — это пять полных матчей. В Кубке, правда, защитник выходит на поле регулярно, но вряд ли его в полной мере устраивает такая ситуация.

Футболист Данил Круговой
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Другим топ-клубам РПЛ Круговой тоже не помешал бы. Атакующий левоногий защитник с опытом игры на правом фланге и российским гражданством — ценный актив на рынке. У «Динамо», например, нет альтернативы Скопинцеву, у «Краснодара» — Оласе, поэтому их появление в новостях объяснимо.

Но нельзя забывать, что Круговой — все еще действующий футболист «Зенита». И невскому клубу Данил необходим в первую очередь. На сегодняшний день состав сине-бело-голубых выглядит укомплектованным, но вслед за потерей Кругового у них сразу образуется дыра на левом фланге. У Дугласа железное здоровье, но что если он выпадет по какой-то причине? В этом случае при нынешнем подборе футболистов место левого защитника сможет занять разве что Караваев, у которого есть опыт такой игры в сборной России.

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Терять Кругового «Зениту» нельзя еще и по причине лимита на легионеров — у сине-бело-голубых их сейчас впритык. Кроме того, Данил считается доморощенным футболистом петербуржцев, а это важно для формирования заявки на сезон.

Скорее всего, ситуация проста: агенты Кругового осознают всю ценность Данила на трансферном рынке, поэтому пытаются выбить лучшие условия для своего клиента с помощью различных рычагов. «Зенит» же, несмотря на стереотипное мнение, не любит разбрасываться деньгами и не хочет переплачивать футболисту не стартового состава. Чем ближе к концу контракта, тем жарче накаляется обстановка и тем звучнее инсайды о будущем Кругового.

Футболист Данил Круговой
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Итог предсказать пока сложно. Можно вспомнить Андрея Лунева, который в 2021 году тоже вел изнурительные переговоры с «Зенитом» о продлении контракта и все-таки ушел свободным агентом в «Байер», но у голкипера другой агент. Можно вспомнить Далера Кузяева, который в 2020 году очень хотел уехать в Европу и даже какое-то время сидел без контракта, но все-таки остался в Санкт-Петербурге. Однако у каждого случая свой сценарий и свои нюансы.

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«Зенит» сейчас не в идеальной позиции. Вполне вероятно, что сине-бело-голубым придется идти на компромисс, так как легче поднять зарплату Круговому, чем искать ему альтернативу на узком рынке и тратить неизвестно сколько на агентские, подъемные и сам трансфер.

Клубу было бы лучше урегулировать контрактные дела Кругового задолго до последнего полугодия его соглашения, но сейчас уже время назад не откатить.

Данил Круговой
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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