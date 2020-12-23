Обозреватель «СЭ» — об одном из фаворитов на должность главного тренера красно-белых

Мнение

Любому, кто сейчас придет в «Спартак», будет сложно. Доменико Тедеско обожают фанаты — почти так же, как Массимо Карреру. Немец давал эмоции, стал своим. Теперь команде нужен либо гиперпрофи, либо такой же «псих». Давление на сменщика Доменико обрушится нереальное, и ни в коем случае нельзя подписывать второго Олега Кононова.

Сейчас один из фаворитов — 62-летний Кике Сетьен. Вы серьезно? Вы его видели? Это же испанский Олег Георгевич. Только на восемь лет старше и без особых амбиций. Кононов рассказывал футболистам про Константина Бескова, а Сетьен, не сомневаюсь, начнет вещать про Йохана Кройфа. Совершенно незнакомый с российскими реалиями дедушка поплывет, боюсь, также быстро, как Кононов.

Кике выглядит как типичный европейский пенсионер, который поехал на отдых. Это мягкий, добрый и приятный человек. И в тот момент, когда впервые увидит «Открытие Арену», скорее всего, начнет ее фотографировать на мыльницу, висящую на шее. Боюсь даже представить его реакцию на появление на трибунах враждебно настроенных фанатов.

Его работа в «Барселоне» — стечение обстоятельств. Этот перформанс больше походил на то, что заблудившийся после экскурсии на «Камп Ноу» решил остаться на пару месяцев. Конечно, мы никогда не забудем деятельность Кике в «Барсе». Восемь мячей от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов — это что-то с чем-то. А главное личное достижение Сетьена, наверное, футболка, которую он забрал у Лео Месси после одного из матчей.

Если спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рекламирует Сетьена и убеждает руководство, что при нем красно-белые вернутся к узнаваемому стилю и станут исполнять тики-таку, то это не так. Ни в Тушине, ни в любом другом российском клубе нельзя играть в тотальный футбол. Исполнители, которые есть здесь и сейчас, попросту не подходят для реализации столь светлой идеи. Вы когда-нибудь пробовали рубиться в настольный теннис шарами для боулинга?

Все прекрасно понимают, что Кике — близкий друг Попова. Если испанец приедет, то за ним подтянутся и остальные друзья и знакомые Дмитрия Львовича, которые сейчас выступают экспертами на ТВ. Уже прокидывают информацию про Николая Писарева. И все это скатится к проекту «Аленичев — Титов 2.0».

Сетьен — один из худших вариантов для «Спартака». Не стоит ставить его в ряд топ-тренеров только из-за того, что у него испанская фамилия. Это, на мой взгляд, не уровень «Спартака».

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