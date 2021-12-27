«Сейчас знают только Роналду и Месси». Большая премьера «Динамо»

Бело-голубые устроили премьерный показ фильма «Легенды будущего».

Всего несколько лет назад один из старейших клубов страны переживал не лучшие времена — строительство нового стадиона затягивалось, команда не радовала ни игрой, ни результатами, болельщики пребывали в перманентном ироничном скепсисе.

Но каждая темная полоса рано или поздно сменяется светлой. Сейчас бело-голубые выступают на одной из самых современных арен Москвы, влюбляют в себя новых поклонников яркой игрой и ведут совсем непохожую на прежние времена работу среди болельщиков. Прошедшим летом на стадионе открылся центральный динамовский фан-шоп, предлагающий огромный выбор спортивной одежды и различной атрибутики. А на днях он превратился в кинотеатр.

Показ фильма «Легенды будущего». Фото ФК «Динамо»

Новые лица и легенды

В импровизированном зале — несколько десятков зрителей. Среди них легенды «Динамо» — Владимир Пильгуй, Николай Толстых, Михаил Гершкович, Валерий Зыков, Владимир Козлов и другие. Некоторые из них, кстати, принимали непосредственное участие в создании фильма. Смородиновый чай с разными вкусными плюшками, новогодние подарки, почти семейное общение в кругу своих — настроение у всех было приподнятым. На премьеру пригласили и известных болельщиков бело-голубых с семьями, а представили картину собравшимся генеральный директор футбольного клуба Павел Пивоваров и его коллега из хоккейной команды, создатель продюсерского центра «Динамо» Михаил Тюркин.

— «Динамо» славится своими традициями, — отметил Пивоваров. — За почти 100 лет много трофеев, кубков, великих футболистов и тренеров. Мы чтим нашу историю, и она нас вдохновляет на новые дела. Нынешнее руководство «Динамо», управленческая команда хотят достигать новых успехов. Год назад мы запланировали открытие этого магазина, и сейчас он стал точкой притяжения наших болельщиков. Спортивный блок занимается строительством команды, и вы видите, что многое получается. Стадион «Динамо» — самый посещаемый сейчас в Москве. И это не только давние, преданные наши фаны, но и новые зрители, которые хотят болеть за «Динамо». Сегодняшнее мероприятие — один из мостиков к будущему. Надеюсь, такие встречи станут еще одной хорошей, доброй традицией.

Тюркин также отдал должное тем, благодаря кому в бело-голубом сообществе многое пошло на новый лад. Отметив, что их работа приносит столь ценный и видимый невооруженным глазом результат.

— Три года назад «Динамо» был самым непосещаемым клубом в Москве, — напомнил Тюркин. — Сейчас билеты везде стали только дороже, но людей на динамовский футбол ходит больше, чем на ЦСКА или «Спартак». И к 100-летию клуба мы подойдем с совершенно иным настроением. Желаю успехов и надеюсь, что мы все вместе пойдем вперед.

Также создатель динамовского продюсерского центра добавил, что в нынешнем году свет увидели сразу 10 фильмов. Только на прошлой неделе состоялись три премьеры. «Любовь под грифом секретно» рассказывает историю любви знаменитой конькобежки Риммы Жуковой, «Четыре мушкетера» посвящены легендарной команде советских фехтовальщиков-рапиристов, а «Стадион», как нетрудно догадаться, — истории динамовской арены, на протяжении многих лет бывшей главной в стране.

И вот теперь — «Легенды будущего», которые рассказывают о становлении и футбольном пути трех выдающихся динамовцев, игроков и тренеров: Михаила Якушина, Алексея Хомича и Константина Бескова. Их судьбы чем-то похожи, но в то же время очень разные.

Показ фильма «Легенды будущего». Фото ФК «Динамо»

Давно забытые эмоции

В телеэфире новый фильм можно будет увидеть 31 декабря на канале «Матч! Страна». А потом его не раз, как и другие ленты продюсерского центра «Динамо», покажут в повторах. Пока же почти часовую ленту оценили зрители премьерного показа. И на себе почувствовали, что такое магия кино.

— Хочу поблагодарить режиссера — снять такой фильм, имея очень ограниченный запас архивных съемок и фотографий, действительно тяжело, — сказала присутствовавшая в зале внучка Якушина Алла Фролова, которая также поучаствовала в съемках. — Получилось хорошо, в конце даже слезы навернулись. Лет восемь назад наша мама Наталья Михайловна пришла в манеж «Динамо» к Виктору Цареву. Там висел огромный портрет Льва Яшина, и вот в какой-то момент Виктор Григорьевич говорит: «Представляешь, Наташа, сейчас дети даже не знают, кто такой Яшин. Только Роналду и Месси». А мне кажется, что без знания истории нет будущего. И такие фильмы нам помогут.

Старые кадры, которые передают дух той эпохи, перемежали слова тех, кто лично знал героев. Также создатели ленты прибегли к некоторым нетрадиционным для документалистики приемам.

— Мы намеренно включили в фильм элементы анимации, чуть подробнее рассказали о том, например, что такое бутса, — объяснил Тюркин после показа. — Это сделано для того, чтобы немного оживить кадр. Потому что наша картина, как и другие фильмы продюсерского центра, прежде всего для нового поколения. А если им включить 55 минут хроники, то они очень быстро убегут из зала. Мы будем продолжать свою работу, искать новые пути в документальном кино. Это очень сложный жанр — здесь нельзя соврать, что-то выдумать, что-то приукрасить, как в художественных фильмах. И если наша манера подачи кому-то не понравится — мы всех выслушаем и постараемся учесть мнения.

Впрочем, недовольных в зале замечено не было. Наоборот, ветераны благодарили руководство клуба и создателей фильма. Владимир Пильгуй сказал, что пережил всплеск эмоций, которых не испытывал уже давно. А член технического комитета РФС бывший футболист и тренер «Динамо» Михаил Гершкович подытожил настроения коллег.

— Якушин, Бесков, Хомич — это люди, создававшие историю «Динамо», стоявшие у истоков его побед, — сказал Гершкович. — Потом были поколения, которые тоже что-то выигрывали, добивались успехов, укрепляли традиции. Но в какой-то момент началось безвременье. Многие уже отчаялись увидеть «Динамо» на российском футбольном Олимпе. Но наконец настало время, когда можно сказать, что мы вышли из тоннеля и перед нами большие перспективы. Похоже, пора в «Динамо» идти учиться, как создавать футбольную инфраструктуру, которая может нам в перспективе давать большие победы. Они не за горами. Надеюсь, уже в ближайшее время у нас будет замечательный повод снова собраться.