Личка за тайм перевернул дерби и по-новому раскрыл Смолова. Федор — герой не только из-за гола
Работа Владимира Федотова в ЦСКА — испытание, в котором бороться за высокие места приходится при хронических проблемах в составе. Причем каждую неделю ситуация ухудшается.
За одно лето клуб проводил Марио Фернандеса в «Зенит» и отпустил в «Спартак» Медину. Попрощался с Зайнутдиновым, а теперь договаривается с «Динамо» по переходу Карраскаля.
Из-за травм выпали Гайич, Агапов и даже Акинфеев. При этом из трансферов на вход — один Файзуллаев, который уже проходит в заявку, но не в основу.
Шок, что даже в таких условиях команда пытается выдерживать стиль и в целом сохраняет качество: не рассыпается при стартовом прессинге «Динамо», перехватывает инициативу и сразу бьет в уязвимые места. Причем используя очень смелые решения.
Вспомните передачу Зделара в пустую зону — в одной из следующих атак серб чуть не забил Шунину со своей половины, а здесь за секунду разорвал две линии соперника. Молодой Глебов тоже прибавляет: вовремя увидел свободную зону (при Личке это частое явление, с которым «Динамо» нужно что-то делать), добежал до лицевой и покатил в ногу Мухину. Да, удар вышел точно не таким плотным, как рассчитывал Максим, но Шунин замешкался, неудачно отбил — и Заболотный тут же наказал! В пяти матчах РПЛ на счету Антона уже три гола — столько было за весь прошлый сезон.
После такого тайма казалось, что «Динамо» уже не вернется: команда Лички была непохожа на себя, хотя моменты создала: один Макаров запорол несколько хороших атак и в целом выдал один из самых неудачных матчей. Но то, как на это отреагировала команда, заслуживает отдельных оваций.
ЦСКА не хватает на всю игру — в прошлом туре это доказал «Сочи», отыгравшийся в меньшинстве, но упустивший ничью на последних минутах. Чтобы активировать такую возможность, «Динамо» нужно было забивать в начале — и с этим команда справилась идеально. ЦСКА пропустил в первой же атаке, и показательно, что «привез» Кирилл Набабкин, который на тот момент проводил идеальный матч, но запаниковал под прессингом Нгамале и Тюкавина.
С ЦСКА произошло то же самое. Пока «Динамо» добавляло, точечно перестраивалось и усиливало давление, гости выдыхались, а с каждым нереализованным моментом становилось очевидно: таких шансов у армейцев больше не будет. А вот «Динамо» может повторить сценарий «Сочи», но при этом создаст гораздо больше проблем.
Так и случилось. Да, пенальти — это отчасти несчастный случай, потому что Заболотный явно не собирался играть рукой, а в уходящую кисть еще надо было попасть. Но Скопинцев и до этого выжигал левый фланг, а то, что Смолов не промахнется с «точки», лично я изначально не сомневался.
Федор вообще одно из главных открытий лета. Просто вспомните, что окружало страйкера ранней весной. Срывы на журналистов, спад в игре, кошмарные результаты и неудобный стиль Йокановича. Было полное ощущение, что Смолов доигрывает в «Динамо».
Но как же круто все изменилось! Новый контракт, свадьба, частые интервью и атакующий футбол Лички, в который Федор не играл со времен «Краснодара». А еще новая роль — в глубине поля, а не на позиции центрфорварда. Теперь мы видим Смолова, который в 33 отрабатывает сзади и разгоняет атаки; выдает пробег, которого не было даже в праймовой форме. И решает моменты, когда нужно добыть результат в важнейшем матче. Не паненкой, а плотным ударом в угол.
Как же хочется, чтобы шоу «Динамо» продолжалось, а ЦСКА все-таки дождался трансферов на вход.
С такими ресурсами решать серьезные задачи невозможно. И «Динамо» это доказало.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
11
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
12
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
13
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
14
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0