«Голы к Комличенко придут». Шварц — о подготовке к «Арсеналу», ошибках «Динамо» и счастливой куртке
О подготовке к «Арсеналу»
— Это последняя игра на своем стадионе перед паузой. Мы ожидаем непростой матч. «Арсенал» — хорошо организованная команда. Они качественно обороняются, показали это в последнем матче против «Зенита». Если мы будем правильно занимать позиции на поле, то игра сложится хорошо. Это последний матч в году перед нашими болельщиками, поэтому мы ставим перед собой цель сыграть в быстрый футбол и заработать три очка.
О сильных сторонах «Арсенала»
— Не хотел бы до матча давать оценки по конкретным игрокам соперника. «Арсенал» — команда, которая агрессивно обороняется, хорошо играет без мяча и по позициям. Если мы не покажем свою лучшую игру, туляки воспользуются этим. У них хорошие футболисты в полузащите, «десятка» и форварды. Нам необходимо полностью выложиться и оказать максимальное давление на соперника. Последняя игра с «Ростовом» показала: нам самим нужно активно защищаться. А в целом — действовать с большим желанием и порадовать фанатов.
О статистике пропущенных голов
— «Динамо» пропускает в каждом матче? Да, мы пропустили много мячей. С «Ростовом» — четыре. Мы это анализировали и попытались сделать выводы на тренировках. Игра в обороне — одно из основных направлений, которые надо улучшить.
О полузащите «Динамо»
— Мое глубокое убеждение, что все наши полузащитники независимо от схемы могут успешно действовать на разных позициях. С «Ростовом» мы сыграли ромбом в центре поля. К примеру, Лесовой может занять позицию под нападающими, он качественный игрок.
О Комличенко
— Он хорошо играет в обороне. Важно уверенно действовать без мяча и оказывать давление на соперника. В последних матчах Николай был важным игроком в обойме «Динамо». Он очень хорошо отработал в защите. Для него важно и забивать, но это придет. Мы оцениваем игру команды и конкретного игрока. Комличенко хорошо работает на команду.
Об ошибках в матче с «Ростовом»
— Почему мы поменяли схему во втором тайме? Хотели иметь ситуацию «4-в-3» в центре поля. В нападении у нас было бы два чистых форварда. Были ли индивидуальные ошибки? Нет. «Ростов» хорошо воспользовался текущей ситуацией на поле, а еще некоторыми нашими тактическими ошибками.
Мы работали над этим два последних дня — смотрели, как играет наша оборона. Не вижу серьезной проблемы. Наши защитники высоко поднимались с «Ростовом», но мы понимали степень риска.
О настрое Лесового на «Арсенал»
— Думаю, для каждого игрока матч против бывшей команды имеет особое значение. Это касается и Лесового. Мы коротко поговорили с ним по поводу «Арсенала». И рассмотрели нескольких игроков туляков индивидуально. По итогам нашей аналитической работы мы примем решение, как он будет играть с «Арсеналом».
О состоянии травмированных игроков
— По Скопинцеву ничего не можем пока сказать. Он частично тренировался с нами. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Игбун? Он полноценно тренируется с командой начиная со вторника. Хотя долгое время находился в лазарете — шесть недель и даже более. Нжи? Он вчера полноценно тренировался. Завтра примем решение по его участию в матче с Тулой.
О характере «Динамо»
— Если брать игру с «Ростовом», то да, мы проигрывали. Но ситуация полностью не поменялась. Я не вижу проблемы в характере и менталитете. С «Тамбовом» мы пропустили ответный гол, но это не стало проблемой.
О «стандартах» «Динамо»
— Мы больше отрабатывали стандартные положения в обороне. Над атакой сейчас работаем на тренировках. Нужно больше обращать на это внимание, однако требуется время. В команде есть те, кто может качественно исполнить «стандарты». Это, например, Шиманьски. Есть и те, кто хорошо играет головой. Надо улучшать этот компонент, чтобы забивать.
По соперникам мы анализируем и «стандарты» в обороне, и в нападении. Эту аналитику мы повторяем на тренировках. Здесь важно, чтобы у нас была уверенность. Она будет приходить через определенное количество повторений. Надо понимать, как мы будем обороняться при «стандартах».
О реализации
— Удары по воротам? Это значимый для нас момент в тренировочном процессе. Мы работаем над реализацией. С «Ростовом» мы могли сравнять счет в начале второго тайма. У нас были хорошие моменты. Надо бить — в том числе издали. Как показывает мировая практика, большая часть мячей забиваются из штрафной. С расстояния в 5-11 метров либо с 16-метровой отметки. Но не запрещается бить из-за пределов штрафной.
О счастливой куртке
— Снял куртку, и проиграли «Ростову»? Будьте спокойны: надену свою черную куртку в воскресенье. Супруга нашего тренера по физподготовке тоже сказала, что это было причиной проигрыша. В воскресенье — надену. Обсудим этот вопрос.
На вопросы журналистов также ответил хавбек бело-голубых Роман Нойштедтер.
О влиянии пандемии на форму футболистов
— Как подействовала пандемия на игроков? Каждый из нас — профессионал. У всех одни и те же проблемы. Кто-то справляется лучше, кто-то — не очень. Некоторые клубы уже опытные — те, кто каждый год играет в Лиге чемпионов. Думаю, что жаловаться никому не надо. Мы же можем играть в футбол, а есть те, кто не может ходить на работу. Надо это просто принять и максимально выкладываться на поле. Составы у команд большие — есть возможность менять игроков.
Об общении с Панченко
— С Панченко переписываемся, но о предстоящей игре пока не говорили. Рад буду его увидеть. Пообщаемся после игры. Надеюсь, у нас настроение будет лучше.
О приметах
— У меня нет примет. Не надеваю одни и те же носки. Или сначала правую бутсу, а потом — левую. Кто-то еще с правой ноги заходит в дверь. Я не верю в приметы. Мне все равно.
О смене позиции
— Для меня нет проблем, связанных с амплуа. Да, ты по-разному действуешь — в опорной зоне больше участвуешь в игре, в атаке, организуешь действия людей впереди. А в обороне — надо читать всю игру и контролировать опорную зону. Где буду нужен — там и буду играть.
О матче с «Арсеналом»
— Мы знаем Тулу. Главный тренер сказал: они будут обороняться и выбегать в контратаки. Нам нужен баланс в игре с мячом. И надо страховать контратаки, плотно стоять с игроками, не давать им шанса. Это наша последняя домашняя игра, надо забивать и радовать фанатов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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