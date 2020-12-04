Главный тренер бело-голубых ответил на вопросы журналистов перед матчем 17-го тура РПЛ.

О подготовке к «Арсеналу»

— Это последняя игра на своем стадионе перед паузой. Мы ожидаем непростой матч. «Арсенал» — хорошо организованная команда. Они качественно обороняются, показали это в последнем матче против «Зенита». Если мы будем правильно занимать позиции на поле, то игра сложится хорошо. Это последний матч в году перед нашими болельщиками, поэтому мы ставим перед собой цель сыграть в быстрый футбол и заработать три очка.

О сильных сторонах «Арсенала»

— Не хотел бы до матча давать оценки по конкретным игрокам соперника. «Арсенал» — команда, которая агрессивно обороняется, хорошо играет без мяча и по позициям. Если мы не покажем свою лучшую игру, туляки воспользуются этим. У них хорошие футболисты в полузащите, «десятка» и форварды. Нам необходимо полностью выложиться и оказать максимальное давление на соперника. Последняя игра с «Ростовом» показала: нам самим нужно активно защищаться. А в целом — действовать с большим желанием и порадовать фанатов.

О статистике пропущенных голов

— «Динамо» пропускает в каждом матче? Да, мы пропустили много мячей. С «Ростовом» — четыре. Мы это анализировали и попытались сделать выводы на тренировках. Игра в обороне — одно из основных направлений, которые надо улучшить.

О полузащите «Динамо»

— Мое глубокое убеждение, что все наши полузащитники независимо от схемы могут успешно действовать на разных позициях. С «Ростовом» мы сыграли ромбом в центре поля. К примеру, Лесовой может занять позицию под нападающими, он качественный игрок.

О Комличенко

— Он хорошо играет в обороне. Важно уверенно действовать без мяча и оказывать давление на соперника. В последних матчах Николай был важным игроком в обойме «Динамо». Он очень хорошо отработал в защите. Для него важно и забивать, но это придет. Мы оцениваем игру команды и конкретного игрока. Комличенко хорошо работает на команду.

Об ошибках в матче с «Ростовом»

— Почему мы поменяли схему во втором тайме? Хотели иметь ситуацию «4-в-3» в центре поля. В нападении у нас было бы два чистых форварда. Были ли индивидуальные ошибки? Нет. «Ростов» хорошо воспользовался текущей ситуацией на поле, а еще некоторыми нашими тактическими ошибками.

Мы работали над этим два последних дня — смотрели, как играет наша оборона. Не вижу серьезной проблемы. Наши защитники высоко поднимались с «Ростовом», но мы понимали степень риска.

О настрое Лесового на «Арсенал»

— Думаю, для каждого игрока матч против бывшей команды имеет особое значение. Это касается и Лесового. Мы коротко поговорили с ним по поводу «Арсенала». И рассмотрели нескольких игроков туляков индивидуально. По итогам нашей аналитической работы мы примем решение, как он будет играть с «Арсеналом».

О состоянии травмированных игроков

— По Скопинцеву ничего не можем пока сказать. Он частично тренировался с нами. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Игбун? Он полноценно тренируется с командой начиная со вторника. Хотя долгое время находился в лазарете — шесть недель и даже более. Нжи? Он вчера полноценно тренировался. Завтра примем решение по его участию в матче с Тулой.

О характере «Динамо»

— Если брать игру с «Ростовом», то да, мы проигрывали. Но ситуация полностью не поменялась. Я не вижу проблемы в характере и менталитете. С «Тамбовом» мы пропустили ответный гол, но это не стало проблемой.

О «стандартах» «Динамо»

— Мы больше отрабатывали стандартные положения в обороне. Над атакой сейчас работаем на тренировках. Нужно больше обращать на это внимание, однако требуется время. В команде есть те, кто может качественно исполнить «стандарты». Это, например, Шиманьски. Есть и те, кто хорошо играет головой. Надо улучшать этот компонент, чтобы забивать.

По соперникам мы анализируем и «стандарты» в обороне, и в нападении. Эту аналитику мы повторяем на тренировках. Здесь важно, чтобы у нас была уверенность. Она будет приходить через определенное количество повторений. Надо понимать, как мы будем обороняться при «стандартах».

О реализации

— Удары по воротам? Это значимый для нас момент в тренировочном процессе. Мы работаем над реализацией. С «Ростовом» мы могли сравнять счет в начале второго тайма. У нас были хорошие моменты. Надо бить — в том числе издали. Как показывает мировая практика, большая часть мячей забиваются из штрафной. С расстояния в 5-11 метров либо с 16-метровой отметки. Но не запрещается бить из-за пределов штрафной.

О счастливой куртке

— Снял куртку, и проиграли «Ростову»? Будьте спокойны: надену свою черную куртку в воскресенье. Супруга нашего тренера по физподготовке тоже сказала, что это было причиной проигрыша. В воскресенье — надену. Обсудим этот вопрос.

На вопросы журналистов также ответил хавбек бело-голубых Роман Нойштедтер.

О влиянии пандемии на форму футболистов

— Как подействовала пандемия на игроков? Каждый из нас — профессионал. У всех одни и те же проблемы. Кто-то справляется лучше, кто-то — не очень. Некоторые клубы уже опытные — те, кто каждый год играет в Лиге чемпионов. Думаю, что жаловаться никому не надо. Мы же можем играть в футбол, а есть те, кто не может ходить на работу. Надо это просто принять и максимально выкладываться на поле. Составы у команд большие — есть возможность менять игроков.

Об общении с Панченко

— С Панченко переписываемся, но о предстоящей игре пока не говорили. Рад буду его увидеть. Пообщаемся после игры. Надеюсь, у нас настроение будет лучше.

О приметах

— У меня нет примет. Не надеваю одни и те же носки. Или сначала правую бутсу, а потом — левую. Кто-то еще с правой ноги заходит в дверь. Я не верю в приметы. Мне все равно.

О смене позиции

— Для меня нет проблем, связанных с амплуа. Да, ты по-разному действуешь — в опорной зоне больше участвуешь в игре, в атаке, организуешь действия людей впереди. А в обороне — надо читать всю игру и контролировать опорную зону. Где буду нужен — там и буду играть.

О матче с «Арсеналом»

— Мы знаем Тулу. Главный тренер сказал: они будут обороняться и выбегать в контратаки. Нам нужен баланс в игре с мячом. И надо страховать контратаки, плотно стоять с игроками, не давать им шанса. Это наша последняя домашняя игра, надо забивать и радовать фанатов.