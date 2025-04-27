После такого пенальти болельщикам «Спартака» не стоит сетовать на судейство. ЦСКА лучше подготовился зимой
Бермудский ромб ЦСКА
Отдельно взятый матч «Спартак» — ЦСКА мог закончиться по-другому, но эффективность работы двух команд в зимнем перерыве его результат отражает полностью. Опасения насчет того, как переживет зиму команда Деяна Станковича, никогда прежде не проходившего через сборы такой продолжительности, оказались ненапрасными — даже до обидного предсказуемо.
А имеющий приличный опыт такой деятельности его сосед по белградскому дому Марко Николич и тактически армейцев перестроил — на четырех защитников и ромб в середине поля, и физически вымуштровал, и Миралема Пьянича с Саулем Гуарирапой в состав ввинтил.
В этом бермудском ромбе «Спартак» и погряз, и заблудился. И никаких изысканий Станковича вроде внезапного перевода Эсекьеля Барко на левый край атаки (Маркиньос при этом опустился на тот же фланг обороны, а Олег Рябчук — на скамейку запасных) не оказалось достаточно, чтобы из него выбраться. Скорее, наоборот, это напоминало паническое барахтанье в болоте, которое от этого только глубже засасывает жертву.
Владение мячом в первом тайме у «Спартака» было неплохое, но стерильное — без моментов. Мячи до Игоря Акинфеева не долетали, а доползали, как по заветам советских тренеров, сдутыми. ЦСКА почти всю 45-минутку оборонялся — и делал это очень качественно. И 20-летний новичок Джамалутдин Абдулкадыров, впервые вышедший в матче РПЛ, совершенно из этой системы не выпадал.
Николич заслуживает уважения и за такое решение — в отсутствие Игоря Дивеева (у него обострились старые проблемы с ахиллом) и Матвея Лукина, тоже своего молодого воспитанника, сербский тренер не пошел по пути наименьшего сопротивления — Мойзес к Виллиану Роше в центр, Данил Круговой на фланг, — а рискнул еще с одним дублером. И тот выглядел абсолютно адекватной частью команды. Как давно выглядит ею Матвей Кисляк, уже безусловный элемент красно-синей основы, а в последние 22+ минуты и Кирилл Глебов.
К ВАР Любимову вопросов намного больше, чем к Левникову
Но вернемся к стартовому тайму, на исходе которого армейцы пошли подавать первый свой в матче угловой. Исполнять его отправился Пьянич — и на отскоке мяча от соперника в штрафной Гуарирапа, на мгновение «отклеившись» от Данила Пруцева, пробил в касание и забил. Александр Максименко, судя по всему, не видя удара венесуэльца, дернулся было в другую сторону — и это не позволило ему даже прыгнуть, чтобы отразить мяч. Гуарирапа ударил мгновенно, что и помогло ему застать хозяев врасплох.
Помогло ему, однако, и другое. Оказалось, Мойзес при этом стандарте крепко держал руками Срджана Бабича! Ясно, что такое может увидеть только ВАР, поэтому к Кириллу Левникову вопросы возникли бы лишь в том случае, если бы Артем Любимов это увидел, разглядел нарушение и подозвал рефери к монитору, но тот криминала не усмотрел бы. Теперь же вопросы к Любимову, пока далеко не топовому арбитру, доверять которому видеонаблюдение за матчем такого накала, полагаю, было преждевременно.
У ЦСКА до этого корнера и подходов к чужим воротам не было. Но команда Николича здорово отработала сзади и реализовала первый же момент. И в этот миг в режиме реального времени впервые опередила красно-белых.
Судейской бригаде этого матча вообще не позавидуешь — столько пограничных моментов выпало на ее долю. Взять, например, сложнейший момент с не назначенным пенальти на Маркиньосе — недаром мнения Левникова и Любимова разошлись, иначе судью в поле не вызвали бы к монитору. Трактовать эпизод можно по-разному, что и показали два повтора. Но явным и бесспорным я бы этот эпизод не назвал и с Левниковым, настоявшим на своем первоначальном решении, склонен согласиться.
И сравнял счет «Спартак» тоже в, мягко говоря, неоднозначной ситуации. Ливай Гарсия ведь подбивал снизу руку Абдулкадырова, в которую попал мяч. Да, она и до того была отставленной, но конкретно это соприкосновение руки и мяча случилось именно под воздействием спартаковского форварда. Вначале ведь даже никто не понял, какой именно эпизод просматривается ВАР, потому что углядеть в том моменте безусловную ошибку (ведь только за это по регламенту видеоарбитров можно подзывать к монитору!) Левникова можно только под очень специфическим углом зрения. Это выглядело как компенсация за недосмотр судейской бригады при первом голе: тогда в пользу ЦСКА, теперь — «Спартака». Думаю, если бы не было номер один, то не случилось бы и решения номер два.
С исчезновением волшебного Угальде весной исчез и волшебный «Спартак»
Но тут же ЦСКА как ни в чем не бывало забил второй мяч! И вот эта реакция армейцев на пропущенный гол выглядела образцовой. Кто-то другой на их месте, получив мяч с такого одиннадцатиметрового под занавес встречи, бросил бы весла и позволил сопернику себя дожать — но не нынешняя команда Николича. У нее в восьми встречах второй части чемпионата всего-то-навсего четыре пропущенных гола, три из которых — с пенальти, и последний тоже со стандарта. Ноль с игры!
Настолько здорово тренер научил футболистов зимой перестраиваться с атаки на оборону и действовать сзади при новой схеме. Плотность и синхронность, с которой защищаются игроки ЦСКА, заслуживает лестных оценок. Подстраховка — безукоризненная, перестроения — умные и грамотные. Поклонники спартаковцев с досады могут сколько угодно обзывать такой футбол «автобусом» и сетовать на невезение (а таких оценок еще по ходу матча я прочитал достаточно), но, во-первых, армейцы так играют далеко не всегда, а во-вторых, «Спартак» не придумал в этом матче ничего такого, что позволило бы говорить о пресловутом «нефарте». И именно коллективные действия ЦСКА на своей половине поля не позволили сопернику создать что-то более значимое.
Ошибками же соперника красно-синие пользовались неумолимо. Во втором случае Тамерлан Мусаев (штатный центрфорвард, напоминаю) у бровки после потери ЦСКА мяча тут же включился в контрпрессинг и обокрал завозившегося с мячом Романа Зобнина. Вроде бы спартаковский капитан вышел на замену и должен был быть на свежих ногах, но джокер гостей оказался проворнее и агрессивнее. Далее последовал пас на Рифата Жемалетдинова, от того — на Кристияна Бистровича. Три игрока, вышедших у ЦСКА на замену, смастерили отличный победный гол, сказавший многое и о характере этой команды, и о ее стремлении выиграть в дерби, а не довольствоваться ничьей.
Считаю, какие-либо разговоры о судействе болельщики «Спартака» после такого пенальти, с которого красно-белые сравняли счет, должны прекратить. Проиграли сами. Получили, говоря откровенно, подарок от арбитров в качестве компенсации за незамеченный фол в момент армейского гола — и тут же беспечно «привезли». А дальше случилась еще и вторая желтая Бабичу за попытку изобразить из себя Диего Марадону и забить рукой. В итоге и мяч в ворота не влетел, и Срджан подвел команду, при проигрышном счете досрочно отправившись в раздевалку (голы руками в эпоху ВАР — атавизм), и следующий матч он пропустит.
Кажется, красно-белые пролетели не то что мимо чемпионства, но и мимо тройки призеров. Категорически не согласен с теми, кто утверждает, будто без еврокубков что третье, что пятое место — одно и то же. По мне, медаль всегда медаль, и никакое отсутствие нашего присутствия в Европе ее не обесценивает.
Теперь, с большой долей вероятности, бронзу возьмет ЦСКА. И в этом не будет никакой несправедливости. У красно-белых весной не стало волшебного Угальде, забившего только «Оренбургу», а вчера замененного в перерыве, — и не стало волшебного ноябрьского «Спартака». А динамика движения красно-синих оказалась прямо противоположной.
Если в чемпионском сезоне-2016/17 зимнее укрепление лидировавших красно-белых Луизом Адриану, Александром Самедовым, Георгием Джикией и Александром Селиховым оказалось уместным и во многом сработало первой же весной, то нынешние мощные закупки почти на 40 миллионов евро с ходу не принесли ничего. Кроме того, что приход Гарсии, пока не забившего ни гола, привел к ненужной рефлексии Угальде. Потеряв осеннего Манфреда, спартаковцы не обрели Ливая. Пабло Солари, пропускавший дерби из-за четырех предупреждений (когда успел?!), тоже пока не играет на уровне ожиданий, и ни Маркиньоса, ни Тео Бонгонду вытеснить из стартового состава ему не удалось.
То есть и приход нового спортивного директора Франсиса Кахигао пока толком не принес результатов, и Станкович до сих пор с новым материалом не совладал. Но требовать на основании такой весны его отставки, чем уже традиционно занялись горячие спартаковские головы, — полная глупость. Потому что происходящее сейчас — «опыт, сын ошибок трудных», как однажды века назад поддержал Деяна А. С. Пушкин.
Лучше, чем прошлой осенью, «Спартак» не играл очень давно. От этого и стоит отталкиваться. Даже если зима его, увы, и сломала.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|26
|17
|7
|2
|52-20
|58
|
2
|Зенит
|26
|16
|6
|4
|51-17
|54
|
3
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|41-18
|51
|
4
|Спартак
|26
|15
|5
|6
|49-23
|50
|
5
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|54-30
|47
|
6
|Локомотив
|26
|13
|6
|7
|43-37
|45
|
7
|Ростов
|26
|10
|7
|9
|39-39
|37
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|20-47
|23
|
13
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
14
|Ахмат
|26
|4
|11
|11
|23-40
|23
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|2 : 3
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|1 : 1
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|1 : 0
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 1
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|1 : 2
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|12
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|24
|1
|8
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6