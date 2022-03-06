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Сегодня, 12:45

«Языджи не сильнее бразильцев «Зенита», Карраскаль тоньше Влашича, а Дзагоев за ними не успевает». Мнение экс-форварда ЦСКА

Масалитин сравнил новичка ЦСКА Юсуфа Языджи с легионерами «Зенита»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин — об игре армейцев после возобновления РПЛ.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
05 мар, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Нижний Новгород
Голы
Юсуф Языджи, 90+6 (1:0)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес (Набабкин, 85) Фукс (Эджуке, 57) Дивеев Карраскаль (Ахметов, 75) Дзагоев (Зайнутдинов, 46) Гбамен Медина (Яковлев, 57) Бийол Юсуф Языджи Обляков
Нижний Новгород
Нигматуллин Александров Кечкеш Юлдошев (Ткачук, 89) Гоцук Ларсен Кравцов Калинский Стоцкий Эннин (Берковский, 74) Милсон (Масоэро, 45+3)
Предупреждения
Карраскаль 44’, Юсуф Языджи 60’  -  Ларсен 31’
Удаления
Кечкеш 42’
Судьи
Кукуян (Сочи) Назаров (Невинномысск) Ковалев (Реутов)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Данченко (Уфа)

— Пока я воздержался бы от восторгов. Смотрю на эти победы довольно спокойно, рационально. Хотя прогресс, конечно, очевиден. Когда Березуцкий только возглавил ЦСКА, игры вообще не было. Затем начало что-то налаживаться, но перед паузой все встало на свои места...
Приобретения пришлись ко двору. Теперь команда хорошо смотрится в середине поля, мяч быстро ходит. Самое главное — начали играть вперед! Поменьше уже поперечных передач и назад.

5&nbsp;марта. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Нижний Новгород&raquo;. Юсуф Языджи празднует забитый мяч. ЦСКА был в секундах от провала с «Нижним», но все же выгрыз победу! Языджи — новый монстр РПЛ

Если говорить конкретно о матче с «Нижним Новгородом», то армейцам не хватало с первых минут наконечника в атаке — Заболотного либо Яковлева. Ведь до перерыва было три-четыре момента, которые чистый центральный форвард обязательно реализовал бы.

Второй тайм мне не особо понравился. Игра становилась все суше и суше. Хорошо хоть в концовке Языджи затолкал мяч. Я бы не назвал турка монстром для нашего чемпионата. Добротный игрок. Но, считаю, бразильцы в «Зените» покруче будут. Хотя, конечно, КПД у Языджи пока высокий. При этом он все-таки не центрфорвард. Ему легче играть на свободных мячах.

Игорь Дивеев. Дивеев — один из лучших в ЦСКА после рестарта сезона. В чем он прибавил при Березуцких

Выделил бы опорника — Гбамена. Мощный, хорош в разрушении и атаку поддерживает.
Сравнение Карраскаля с Влашичем? Считаю, колумбиец более пластичный, с мячом поаккуратнее работает. Чувствуется латиноамериканская школа. В общем, более тонкий футболист. Нравится, что он, как и Языджи, первым же касанием двигает мяч вперед.
Фукс наконец-то выздоровел, и мы увидели, что он классно начинает атаки. Это серьезный козырь в рукаве тренеров армейцев. Команда в целом не сбивается на навал, на забросы. Все пытаются комбинировать.

Пока выпадает Медина. Может быть, еще форму не набрал или не до конца адаптировался.
Эджуке и Мухин выпали сейчас из состава. Но я не думаю, что они уже окончательно проиграли конкуренцию. Все еще впереди. Ротацию никто не отменял. Березуцкий еще будет играть с двумя опорниками. Почему против «Нижнего» в пару к Гбамену он поставил Дзагоева, а не Мухина? Немного странно. Алану лучше выходить на последние 30 минут в роли джокера. В первом тайме Дзагоев просто не успевал за этими скоростями, выпадал. Он вроде хочет быть полезным, старается, но... Так что в этой схеме я вижу двух опорников — Гбамен и Мухин. Во всяком случае, Максим точно посильнее того же Зайнутдинова.

Обляков слева смотрится неплохо. Однако все равно это не его позиция. Да, он выдерживает темп, преобразился. Но для этого состава ему все же не хватает еще мастерства.

Может ли ЦСКА с такой игрой замахнуться на чемпионство? Не думаю. Если «Зенит» не будет валять дурака, то золото не упустит. На сегодняшний день это сильнейшая команда в России. Борьба за второе место? Все возможно. Но давайте посмотрим дерби «Динамо» — «Спартак». Если красно-белые отберут очки у команды Шварца, то, конечно, шансы повысятся.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 2
Матч завершен

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 4
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
Алексей Березуцкий
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
4
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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