«Языджи не сильнее бразильцев «Зенита», Карраскаль тоньше Влашича, а Дзагоев за ними не успевает». Мнение экс-форварда ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин — об игре армейцев после возобновления РПЛ.

— Пока я воздержался бы от восторгов. Смотрю на эти победы довольно спокойно, рационально. Хотя прогресс, конечно, очевиден. Когда Березуцкий только возглавил ЦСКА, игры вообще не было. Затем начало что-то налаживаться, но перед паузой все встало на свои места...

Приобретения пришлись ко двору. Теперь команда хорошо смотрится в середине поля, мяч быстро ходит. Самое главное — начали играть вперед! Поменьше уже поперечных передач и назад.

Если говорить конкретно о матче с «Нижним Новгородом», то армейцам не хватало с первых минут наконечника в атаке — Заболотного либо Яковлева. Ведь до перерыва было три-четыре момента, которые чистый центральный форвард обязательно реализовал бы.

Второй тайм мне не особо понравился. Игра становилась все суше и суше. Хорошо хоть в концовке Языджи затолкал мяч. Я бы не назвал турка монстром для нашего чемпионата. Добротный игрок. Но, считаю, бразильцы в «Зените» покруче будут. Хотя, конечно, КПД у Языджи пока высокий. При этом он все-таки не центрфорвард. Ему легче играть на свободных мячах.

Выделил бы опорника — Гбамена. Мощный, хорош в разрушении и атаку поддерживает.

Сравнение Карраскаля с Влашичем? Считаю, колумбиец более пластичный, с мячом поаккуратнее работает. Чувствуется латиноамериканская школа. В общем, более тонкий футболист. Нравится, что он, как и Языджи, первым же касанием двигает мяч вперед.

Фукс наконец-то выздоровел, и мы увидели, что он классно начинает атаки. Это серьезный козырь в рукаве тренеров армейцев. Команда в целом не сбивается на навал, на забросы. Все пытаются комбинировать.

Пока выпадает Медина. Может быть, еще форму не набрал или не до конца адаптировался.

Эджуке и Мухин выпали сейчас из состава. Но я не думаю, что они уже окончательно проиграли конкуренцию. Все еще впереди. Ротацию никто не отменял. Березуцкий еще будет играть с двумя опорниками. Почему против «Нижнего» в пару к Гбамену он поставил Дзагоева, а не Мухина? Немного странно. Алану лучше выходить на последние 30 минут в роли джокера. В первом тайме Дзагоев просто не успевал за этими скоростями, выпадал. Он вроде хочет быть полезным, старается, но... Так что в этой схеме я вижу двух опорников — Гбамен и Мухин. Во всяком случае, Максим точно посильнее того же Зайнутдинова.

Обляков слева смотрится неплохо. Однако все равно это не его позиция. Да, он выдерживает темп, преобразился. Но для этого состава ему все же не хватает еще мастерства.

Может ли ЦСКА с такой игрой замахнуться на чемпионство? Не думаю. Если «Зенит» не будет валять дурака, то золото не упустит. На сегодняшний день это сильнейшая команда в России. Борьба за второе место? Все возможно. Но давайте посмотрим дерби «Динамо» — «Спартак». Если красно-белые отберут очки у команды Шварца, то, конечно, шансы повысятся.