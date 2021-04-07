В РПЛ сообщили о продолжении тестирования системы добровольной идентификации

На матчах Тинькофф чемпионата России по футболу продолжает работу в тестовом режиме сервис Премьер Pass, с помощью которого болельщики могут посещать стадионы через выделенные турникеты с использованием смартфона. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ 7 апреля.

«Доступна регистрация в разделе id.premierliga.ru (достаточно ввести e-mail и телефон). Выделенные турникеты маркированы желтой айдентикой Премьер Pass, также информация о приоритетных входах есть на страничке сервиса.

Билеты в личном кабинете и в мобильном приложении Премьер Pass предназначены для использования только на экранах мобильных телефонов. Если зритель хочет пройти на стадион с бумажным билетом, нужно распечатать файл электронного билета, полученный на электронную почту с сайта клуба по продаже билетов", — говорится в заявлении РПЛ.

По итогам 24-го тура чемпионата России лидирует в турнирной таблице «Зенит» (51 очко). На второй строчке «Спартак» с 47 баллами.