РФС взял на себя ответственность. Теперь нужна последовательность

«СЭ» — об отстранении судьи Максима Матюнина за договорной матч

РФС решил продемонстрировать, что переходит к реальным делам, и пожизненно забанил судью за участие в договорном матче. Максим Матюнин больше никогда не будет работать рефери, если не сможет успешно оспорить решение высшего футбольного органа. Да, он не судил на уровне РПЛ и известен в большей степени благодаря своему старшему брату — Алексею, но вся футбольная общественность услышала реальный сигнал — настало время чистой игры.

Болельщики и журналисты часто называют матчи «странными», кто-то не стесняется слова «договорняк». В большинстве случаев это совершенно безосновательно и практически всегда — бездоказательно. Реально подтвердить ангажированность судьи и намеренные ошибки невероятно сложно. А без помощи органов сделать это практически нереально. Их данные по матчу более чем двухлетней давности «Чайка» — «Армавир» РФС счел достаточным основанием принять столь жесткое решение в отношении Матюнина-младшего.

По предыдущим решениям мы видим, как аккуратно действует РФС. Вряд ли бы он стал предпринимать столь радикальные и жесткие меры, не имея неопровержимых доказательств вины арбитра. Всем было изначально понятно, что дело вызовет огромный резонанс, оступаться в этой ситуации нельзя. РФС взял на себя огромную ответственность, за которую придется не раз ответить.

Председатель КДК раскрыл детали решения о пожизненном отстранении арбитра Матюнина

Это очень важный шаг в изменении сознания людей, в частности простых болельщиков. К судьям мало доверия, поэтому нужно было показать, что среди них встречаются не совсем порядочные люди, но такие обязательно будут наказаны. По сути это один из важнейших случаев в истории нашего футбола. РФС принял очень жесткое решение и теперь не имеет права сбиться с этого курса. Непоследовательности в этом вопросе Дому футбола на Таганке теперь просто не простят.

Уже сейчас легитимность решения намерены оспорить. Адвокат Максима Матюнина Максим Пашков заявил «СЭ», что решение необоснованное, а КДК РФС подменяет собой следственные органы, которые не имели претензий к судье. Арбитр намерен жаловаться в Генеральную прокуратуру РФ и Апелляционный комитет РФС. Это будет очень серьезный тест для всего Союза. Если Матюнин выиграет апелляцию, то вся антикоррупционная кампания будет дискредитирована на долгие годы.

Но пока мы увидели, что в РФС ведется реальная работа. Не какие-то вбросы, обещания, комментарии, программы развития и так далее, а активные и жесткие действия. Это именно то, чего всегда не хватает нашему футболу. Это заставит задуматься не только нас, смотрящих футбол со стороны, но и тех, у кого в голове возникнет мысль неспортивно повлиять на игру. Так просто больше не получится.