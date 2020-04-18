Испанским судьям заплатили 15 миллионов евро. Сколько получает арбитр ла лиги

В сезоне-2018/19 услуги арбитров, ассистентов, резервных и делегатов матчей ла лиги в общей сложности стоили 15 342 909 евро. Это примерно на 1,4 миллиона больше, чем годом ранее.

Как сообщали испанские СМИ, зарплата судьи составляет около 14 тысяч евро в месяц. Ему также полагаются 4,1 тысячи за каждый проведенный матч. Тем, кто работает видеоарбитром, платят по 2 тысячи за игру. В сегунде ежемесячная зарплата равняется 7,8 тысячи, гонорар рефери — 1765, ВАР — 900.

В России зарплата судьи премьер-лиги достигает 30 тысяч рублей, первого дивизиона — 10 тысяч. Гонорар арбитра за один матч равен 115 тысяч, помощника — 55 тысяч, видеоарбитра — 57,5 тысячи, ассистента видеоарбитра — 28,75 тысячи, резервного — 8,7 тысячи. В ФНЛ за одну игру рефери платят 35 тысяч, его помощникам — по 17 тысяч. (Александр Бобров)