Дичь с презентации «Матч ТВ». Вспомнили скандальное видео с Дзюбой, подкололи Okko, приплели Зарему

Канделаки, Губерниев и Черданцев читали рэп. Что вообще происходит?!

«Матч ТВ» провел презентацию для рекламодателей, на которой было много интересного. И хотя мероприятие носило закрытый характер, подробности все-таки утекли в сеть.

Генич подколол Okko за выкуп прав на показ АПЛ

На презентации «Матч ТВ» демонстрировал свои достижения. Одним из них, конечно же, стало возвращение АПЛ. Последние несколько лет матчи чемпионата Англии показывал стриминговый сервис Okko.

В одном из видео комментатор Константин Генич, будучи одетым в стиле героя сериала «Острые козырьки», пожал руку российскому регбисту Василию Артемьеву. При этом Генич сказал фразу: «Око за око».

Текущий сезон АПЛ покажет Okko, а уже после этого следующие шесть лет матчи чемпионата Англии будут транслироваться на «Матч ТВ». Позже Георгий Черданцев подколол Романа Гутцайта, заместителя шеф-редактора и комментатора Okko, словами: «Иди тренироваться!»

Рэп-отсылка к скандальному видео Артема Дзюбы

Случилось это в момент, когда на сцену вышли сотрудники канала и заиграла песня, похожая на трек Morgenshtern - Cadillac. Текст, само собой, «Матч ТВ» переделал на свой лад:

«Наш канал — не шутки, это поздно понял Уткин.

Шум подняли очень громкий, Юра будет дуть в сторонке.

Посмотри на наши цифры — каждый канал так хочет.

Их контент не интересен, даже Дзюба не подрочит".

Концовку «запикали», но отсылка была всем понятна. Интересно, что трек в этот момент читала Тина Канделаки, которая уже, по сути, покинула «Матч ТВ». Также в треке, помимо Канделаки и Черданцева, отметились Дмитрий Губерниев и Роман Нагучев.

«Матч ТВ» провел презентацию нового сезона канала.

«Нам Зарема нагадала, что все будет зашибись»

Вообще, трек «Матч ТВ» стал главной фишкой вечера. Приплели даже Зарему Салихову, супругу владельца «Спартака» Леонида Федуна. Опять-таки, не обошлось без подкола в адрес Okko:

«Мы купили АПЛ и даже не напряглись,

Нам Зарема нагадала, что все будет зашибись".

Что еще было на презентации

«Матч ТВ» один за одним покидают ведущие журналисты и комментаторы. Несмотря на это, руководство канала продолжает гнуть свою линию. «Мы действительно не только телеканал, — заявил Александр Гущин, сменивший Тину Канделаки у руля «Матч ТВ». — Сегодня мы находимся во всех сферах и преследуем пользователя, где бы он ни был».

Гендиректор холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров напомнил о важности освещения личной жизни спортсменов. «Люди сопереживают им и ожидают оценок до и после спортивного события», — сказал Жаров. Здесь также можно найти отсылку к скандальному интервью с Павлом Мамаевым, из-за которого «Матч ТВ» покинул Нобель Арустамян.

В конце августа Тина Канделаки, комментируя уход Нобеля, написала в своем Telegram-канале: «Личная жизнь — это часть спорта. Драма и человеческие отношения — его важнейшие составляющие».

В общем, презентация «Матч ТВ» оставила смешанные чувства.