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«Уфа» — «Химки»: за что назначен пенальти в пользу гостей?

16:04
18 сентября. «Уфа» — «Химки». 18 сентября. «Уфа» — «Химки». 18 сентября. «Уфа» — «Химки».
18 сентября. «Уфа» — «Химки».
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На 88-й минуте матча 8-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Химки» ошибся арбитр Павел Кукуян, наказав Гамида Агаларова 11-метровым ударом.

В действия судьи вмешался видеоарбитр Анатолий Жабченко, предложивший рефери изучить видеозапись. Однако и после этого Кукуян оставил свое решение в силе. Странно, что арбитр так поступил, ведь левая рука Агаларова находилась в естественном положении, оснований для назначения пенальти не было.

18 сентября. "Уфа" - "Химки".
18 сентября. «Уфа» — «Химки».
Уфа — Химки

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Александр Бобров все материалы автора

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