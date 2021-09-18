«Уфа» — «Химки»: за что назначен пенальти в пользу гостей?
На 88-й минуте матча 8-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Химки» ошибся арбитр Павел Кукуян, наказав Гамида Агаларова 11-метровым ударом.
В действия судьи вмешался видеоарбитр Анатолий Жабченко, предложивший рефери изучить видеозапись. Однако и после этого Кукуян оставил свое решение в силе. Странно, что арбитр так поступил, ведь левая рука Агаларова находилась в естественном положении, оснований для назначения пенальти не было.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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