Провальный еврокубковый сезон продолжается. «Краснодар» пропустил три от хорватов и в шаге от вылета из Лиги Европы

Загребское «Динамо» увозит победу с юга России — 3:2.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

«Краснодар» (Россия) — «Динамо З» (Хорватия) — 2:3 (1:1)

Голы: Петкович, 15 (0:1). Берг, 28 (1:1). Петкович, 54 (1:2). Классон, 69 (2:2). Атьемвен, 75 (2:3).

«Краснодар»: Городов, Смольников, Кайо, Мартынович, Чернов (Ионов, 80), Олссон (Газинский, 62), Кабелла, Вилена, Классон, Сулейманов (Вандерсон Масиэл, 46), Берг.

«Динамо З» (Хорватия): Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Гвардиол, Адеми, Якич, Маер (Атьемвен, 63), Иванушец (Франьич, 78), Оршич (Мишич, 90+4), Петкович.

Предупреждение: Франьич, 89.

Судьи: Франковски. Бонек, Винклер (все — Польша).

18 февраля. Краснодар. Стадион «Краснодар». 9897 зрителей.

Мы так много и так часто говорили о провале российских клубов в еврокубках, что даже как-то немного забылось, что одна команда у нас все еще в игре. Отчасти в этом виновато имя соперника — загребское «Динамо», очевидно, не вызывает такого ажиотажа, какой мог бы возникнуть в случае приезда в Краснодар «Милана», «МЮ», «Арсенала» или, например, «Ромы». Все эти команды могли стать соперниками «быков» по 1/16 финала Лиги Европы.

Впрочем, в нынешней ситуации не нам кривиться и привередничать. Свою силу — во всяком случае, в сравнении с представителями РПЛ — «Динамо» показало на групповом этапе Лиги Европы, когда опередило ЦСКА. Причем совершенно по делу. И в Краснодаре хорваты еще раз доказали, что тот результат ни в коем случае нельзя считать случайностью.

Гости грамотно варьировали темп игры. Когда надо, не стеснялись низко садиться в оборону, но при этом регулярно включались и накрывали «Краснодар» в середине поля — особенно во втором тайме, когда хозяева подустали. Резкие выпады хорватов порой выглядели куда опаснее довольно монотонного давления команды Мурада Мусаева. И было бы неправильно считать голы динамовцев какой-то случайностью, несмотря на все ляпы вратаря Городова.

? Смотрим гол Бруно Петковича в ворота «Краснодара»



? #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/BjtdQqA5YX — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 18, 2021

Да, наверное, так можно сказать про первый забитый мяч, влетевший в ворота «быков» после серии отскоков. Но ведь до того балканцы провели прекрасно расчерченную контратаку, когда мгновенно доставили мяч от своей штрафной до чужой.

?? Вот так Маркус Берг сравнял счет! 1:1 в Краснодаре после первого тайма.



? Смотрите мультитрансляцию Лиги Европы на #МАТЧПРЕМЬЕР прямо сейчас! pic.twitter.com/AJfiOwOHPt — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 18, 2021

Хотя, конечно, нельзя просто так и взять и убрать из головы мысль о том, как бы все завершилось, играй в воротах «Краснодара» Матвей Сафонов. Но его нет, и не будет, видимо, еще долго. Напомним, что голкипер пропустил все зимние сборы, и клуб даже исключил его из заявки на весеннюю часть чемпионата России, заявив, впрочем, в турнир ФНЛ — то есть в случае чего вратарь сможет выйти на поле в составе первой команды, поднявшись туда из «Краснодара-2».

Не то чтобы кто-то сомневался в классе и потенциале Сафонова и его важности для южан, но лишь в его отсутствие стало понятно, какое значение он уже имеет для «быков».

? Загреб вышел вперед на 54 минуте.



Городов не дотянулся до мяча, а Петкович на дальней штанге оказался абсолютно один и оформил дубль.



? #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/T41ILtSMmc — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 18, 2021

Впрочем, неправильно говорить о том, что это «Динамо» однозначно сильнее этого «Краснодара». Российский клуб провел приличный матч, особенно если помнить, что это первая официальная встреча за два месяца. «Быки» показали неплохое движение, местами здорово прессинговали, накрывая хорватов сразу после потери мяча и быстро возвращая его себе. «Краснодар» боролся до конца и выдал бодрую концовку, создав несколько полумоментов.

Классон забил первый мяч в плей-офф ЛЕ, а Берг отдал шикарную голевую. У Маркуса сегодня гол+передача+ мяч из офсайда



Но надо еще:https://t.co/iQMbnaY93N pic.twitter.com/7jWm22z5Oj — Матч ТВ (@MatchTV) February 18, 2021

Но получили подтверждение все те плохие предчувствия, что возникли после разгромного поражения от «Локомотива» в контрольном спарринге неделей раньше (0:4). Обычно на результаты на сборах не обращаешь внимания — ну, сыграли и сыграли. Более того, постоянно побеждать считается не очень хорошим признаком. Но тут слишком уж резонансным получился счет. А матч с «Динамо» еще раз показал — сейчас «Краснодару» очевидно не хватает баланса.

А вот так «Краснодар» пропустил третий. Сафонова не хватает ?https://t.co/iQMbnaY93N pic.twitter.com/WWGiKZOLdg — Матч ТВ (@MatchTV) February 18, 2021

Теперь шансов на общий успех почти не осталось. Выиграть с разницей в два мяча через неделю в Загребе будет невероятно сложно. И все это органично, увы, вписывается в общую картину выступлений российских клубов в Европе.