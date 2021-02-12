Объединенный чемпионат со странами СНГ? Инициировать его должна точно не Россия

Обозреватель «СЭ» — о предлагаемых вариантах российского чемпионата с участием клубов из соседних стран.

Словосочетание «объединенный чемпионат» стало нарицательным и воспринимается как какая-то сумасбродная затея. Все из-за российско-украинского проекта почти уже 10-летней давности, который не имел шансов быть реализованным по разным причинам, в том числе и объективным политическим. Хотя было бы любопытно сыграть в одной лиге с киевским «Динамо», «Шахтером», «Днепром» и харьковским «Металлистом».

Объединенного чемпионата мы не увидели, а скептическое отношение к подобным идеям осталось. Теперь мы рассматриваем новую конфигурацию — с клубами из России, Казахстана, Белоруссии и Азербайджана. И для нас, конечно, сподручнее судить с точки зрения нашей страны. На фоне кошмарного выступления клубов РПЛ в еврокубках мы опять стали активно обсуждать, как спасти отечественный футбол и не дать ему окончательно загнуться. Чего мы хотим? Поднять уровень, сделать его более привлекательным для болельщиков и не допускать повторения историй «Тамбова».

Допустим, объединение произошло, и мы как-то уладили с УЕФА вопрос о еврокубковых квотах. Сразу возникает вопрос: будет ли «Зенит» лучше готов к Лиге чемпионов, начав регулярно играть с командами из Казахстана или Азербайджана? Вряд ли. Не думаю, что можно говорить о развитии, если мы соберем вокруг себя тех, кто объективно слабее. Даже если это будут лучшие команды из соседних стран.

Существует позиция, что росту уровня чемпионата России будет способствовать снижение числа команд в премьер-лиге (например, до 12, что оставит в лиге исключительно финансово благополучные клубы) или деление на первую или вторую восьмерку. Логика простая: чем чаще наши топы будут играть между собой, тем они будут сильнее.

Лично я против такой практики, так как дерби много быть не должно, это эксклюзивный и штучный товар. Позиция, возможно, не самая рациональная, но все же матчи, например «Спартака» и «Зенита», должны быть большим событием. Мы обсуждаем такие игры неделю до и неделю после, называем эти встречи матчами года. Если же «матчи года» будут проводиться каждый месяц, то обесценятся, потеряв свою уникальность и привлекательность. Как это уже произошло в хоккее, где ЦСКА и «Спартак» могут играть по несколько раз в месяц.

Переходя в режим бесконечных дерби, мы фактически отказываемся от матчей с условными «Уфой» и «Ротором». Да, это не те соперники, приезд которых вызывает ажиотаж. Но тут возникает встречный вопрос: вызовет ли приток команд из Азербайджана или Белоруссии интерес у российских болельщиков? Думаю, нет.

Взять, например, встречу двухлетней давности между нашим «Арсеналом» и «Нефтчи» в квалификации Лиги Европы. Тула — футбольный город, где на стадион ходят очень охотно. Более того, это был вообще первый в истории матч «Арсенала» в еврокубках!

Но на встрече с азербайджанцами не было аншлага — трибуны заполнились процентов на 80. Очевидно, что в Москве на матч с условным «Нефтчи» вообще никто не пойдет. Чисто футбольной ценности в этих играх не будет, а ностальгия по советскому чемпионату себя исчерпала лет 15 назад. Достаточно вспомнить, как иссяк Кубок Содружества. И смерть его была вполне естественной, он просто стал неинтересен болельщикам.

Возвращаясь же к формату с 12 российскими командам, получится, что мы будем готовы пренебречь интересами наших клубов из регионов. И своим «Уралу» и «Арсеналу» предпочтем солигорский «Шахтер» и «Кайрат». С точки зрения национальных интересов это неправильно.

В европейском футболе назревают большие изменения, готовится новый формат Лиги чемпионов. УЕФА долго сопротивлялся, но призрак клубной Суперлиги навис над Европой, и футбольным боссам стало сложно противопоставлять идеи большим деньгам. Пришлось самим создавать альтернативу, где, как выразился Леонид Федун, богатые будут становиться богаче, а бедные — беднее. Это и есть Modern Football, который так ненавидят футбольные фанаты. И от него, видимо, никуда не деться.