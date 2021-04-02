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«Карпин — лучший тренер из всех, с кем я работал». Большое интервью нападающего «Ростова» Али Соу

Константин Колмаков
Константин Колмаков
Корреспондент
Сегодня, 16:30
Али Соу и Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов» Али Соу. Фото ФК «Ростов» Али Соу. Фото ФК «Ростов» Али Соу (в желтом). Фото ФК «Ростов» Али Соу. Фото ФК «Ростов» Али Соу (в желтом). Фото ФК «Ростов»
Али Соу и Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»
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Гамбийский форвард Али Соу уже месяц живет в России. В четырех матчах за «Ростов» нападающий забил три мяча, два из которых — в ворота «Зенита». В интервью «СЭ» накануне матча со «Спартаком» Соу рассказал о своей родной стране, Тьерри Анри и знакомстве с Валерием Карпиным.
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«Гамбия — потрясающая страна. Много людей спрашивают меня про Гамбию и хотят туда поехать»

— О тебе не так много знают в России. Что бы ты сам мог сказать о себе?

— Я очень голодный игрок — голоден до побед. Люблю находить свободное пространство и врываться в него. Моя главная задача — помочь команде выиграть в любом матче и завоевать все возможные трофеи. Как-то так.

— Расскажи немного о Гамбии.

— Гамбия — потрясающая страна. Мы называем нашу страну Smiling coast of Africa («Улыбающееся побережье Африки». — Прим. «СЭ»), потому что есть куча вещей, которые заставляют улыбаться. Дружелюбные люди, море, мир, дети, которые обожают футбол.

— Частенько люди думают, что многие африканские страны нищие.

— Конечно, меня расстраивает, что люди говорят только о бедности. Многие люди ничего не знают про Гамбию, про Африку. Да, нищета есть, но это не главное. У нас красивая страна с потрясающими местами, потрясающей природой. Много людей спрашивают у меня про Гамбию, хотят поехать туда. И мне нравится, что они интересуются моей страной.

— Есть какие-то необычные традиции в Гамбии?

— У нас много традиций различных этносов. Главные — у народа волоф.

— Читал, что в Гамбии ежегодно проводятся религиозные фестивали.

— Да, у нас много разных фестивалей, которые проходят в течение года. Не все, но многие действительно связаны с религией.

— А какое у тебя любимое национальное блюдо?

— Домода (арахисовый суп-рагу. — Прим. «СЭ»).

Али Соу. Фото ФК «Ростов»
Али Соу. Фото ФК «Ростов»

«Горжусь тем, что стал первым гамбийцем в серии А»

— Свою европейскую карьеру ты начал в Италии. Почему переехал именно туда?

— Я всегда ждал возможности уехать играть в Европу. Впервые я побывал в Италии в 16 или 17 лет вместе со сборной. Скауты заметили меня и потом даже приезжали в Гамбию, чтобы еще раз посмотреть, как я играю. Рад, что у меня появилась возможность уехать в Европу.

— В Италии ты провел семь лет. Как можешь описать этот этап своей карьеры?

— Это было тяжелое время. Оно помогло стать тем футболистом, каким я являюсь сейчас. Было очень много трудностей и проблем. И я горд, что смог все это преодолеть и развиться как футболист. Это неплохой опыт. Я очень многому научился в Италии.

— Какие трудности были? С языком?

— В конце первого сезона в Италии я получил травму, когда был в аренде (в «Юве Стабия». — Прим. «СЭ»). Последствия после нее длились почти четыре года. Иногда было даже тяжело ходить. Но я не жалуюсь — принимал все трудности и боролся с ними. И стал сильнее. Вот почему я ценю тот период моей карьеры.

— Что тебе больше всего запомнилось за эти семь лет в Италии?

— История с травмой, которую я тебе только что рассказал. И то, что стал первым гамбийцем в серии А. Очень горжусь этим. Я ничего не выиграл в Италии, но приобрел очень много знаний.

Али Соу. Фото ФК «Ростов»
Али Соу (в желтом). Фото ФК «Ростов»

«Денис Давыдов — талант. Он фантастический игрок»

— После Италии ты сначала поехал в албанский «Скендербеу», а потом в софийский ЦСКА. Где тебе понравилось больше?

— В «Скендербеу» был очень интересный период. Пока что лучший в моей карьере — мы выиграли Кубок, чемпионат, а я стал лучшим бомбардиром. Хочу испытать те же эмоции снова! Непередаваемые ощущения!

— В софийском ЦСКА ты играл с Денисом Давыдовым. Его называли российским Месси. Он правда настолько талантливый?

— Когда я только-только приехал в Софию, увидел Дениса и подошел к нему. Я сказал ему, что он очень хороший игрок и может помочь команде. Говорил ему это с первого дня в клубе. Мы с ним хорошие друзья, до сих пор общаемся. Он фантастический игрок. Он — талант. Когда видишь его игру, понимаешь это.

Роман Еременко и Валерий Карпин.Еременко сам попросил об уходе из «Ростова». Стоило ли Карпину удержать его?

«Первым из команды познакомился с Еременко. До сих пор не понимаю, почему он ушел»

— Россия — абсолютно новая для тебя страна. Что больше всего удивило, когда прилетел сюда?

— Тренер. И открытые, дружелюбные люди из Ростова. Сначала я думал, что у меня будут трудности, — это нормально, когда приезжаешь в новую страну, где тебя никто не знает. К тому же я не знаю русского языка. Но все были приветливыми — особенно партнеры по команде. Фанаты тоже поприветствовали, некоторые даже писали сообщения. Сейчас даже на улице узнают. Ростов — отличный город. Мне все тут нравится.

— С кем из игроков ты познакомился раньше всех?

— С Еременко. Он первым подошел ко мне. Мы немного пообщались, потому что он говорит по-итальянски.

— Общаешься с ним сейчас?

— Мы общались только на тренировках, так что не могу назвать его своим лучшим другом. Банально времени не было на это. Но он классный парень.

— А из тех, с кем сейчас играешь, сдружился с кем-то?

— Я только недавно пришел в команду, стараюсь узнать каждого. Со всеми общаюсь одинаково. Они все хорошие ребята, не могу кого-то выделить. Самое важное, что у всех одна цель.

— Все говорят по-английски?

— Нет, не каждый, но на футбольном поле несложно найти общий язык.

— Кто в команде тебе помогает адаптироваться к команде, к городу?

— У меня есть близкий человек, который помогает делать все. Ходит со мной везде, потому что я не знаю русского, а многие в Ростове не знают английского.

— Это твой агент?

— Нет, он работает в команде.

— А с кем-то из партнеров по команде виделся за пределами поля?

— Я не очень часто выхожу куда-то. В России пока холодно, идет снег, поэтому стараюсь прятаться от погоды (смеется). Но, думаю, скоро привыкну к этому.

— Много куда уже сходил в Ростове?

— Хожу в магазины, гуляю в центре города.

— В рестораны ходишь? Пробовал уже блюда нашей национальной кухни — борщ, пельмени?

— Нет, пока не пробовал. Я ел какой-то суп — не помню, как называется, но думаю, это было что-то из традиционной кухни.

Али Соу. Фото ФК "Ростов"
Али Соу. Фото ФК «Ростов»
12&nbsp;марта. Химки. &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Резиуан Мирзов, Алексей Козлов и&nbsp;арбитр встречи Сергей Лапочкин.«Это безобразие, руки опускаются». Президент «Ростова» Арутюнянц — о матче с «Химками»

«Не могу придумать ни одну причину, почему судья отменил мой гол «Химкам»

Ростовские болельщики признали тебя игроком месяца в феврале. Что это значит для тебя?

— Очень важная награда! Болельщики сильно поддерживали нас в каждой игре. И я рад, что им нравится, как я проявляю себя на поле, потому что отдаю всего себя команде.

— Помнишь отмененный гол в ворота «Химок»? Какие мысли были после игры?

— Конечно, я был расстроен. До сих пор не понимаю, почему судья не засчитал тот гол, — не могу назвать ни одной причины, почему он сделал это. И мне, и всей команде был нужен этот гол. Но все мы люди, все совершаем ошибки. Я не должен обвинять его.

— Много людей из клуба и его окружения говорят о судейских ошибках, из-за которых «Ростов» теряет очки. Что думаешь об этом?

— Честно говоря, я не знаю многого о судьях в российской лиге. Да, я слышал о том, что люди жалуются на ошибки, но судьи — часть нашей игры, на них всегда будут жаловаться. Это нормально.

— Помимо судейства сейчас очень жестко критикуют поля. Согласен с тем, что на некоторых стадионах они просто ужасны?

— Да, согласен. Из-за погоды, из-за времени года на некоторых стадионах поля в очень плохом состоянии. Худшее, наверное, было в Химках. Но это наша работа. Даже если ты недоволен погодой, газоном или еще чем-то, ты должен выйти на поле и играть. Иногда это сложно, но ты обязан выходить и отдавать всего себя на поле.

Али Соу. Фото ФК "Ростов"
Али Соу (в желтом). Фото ФК «Ростов»

«Карпин — сильный мотиватор. У него всегда есть чему научиться»

— Что можешь сказать про Карпина?

— Очень большая личность. Мне нравится с ним работать. У него всегда есть чему научиться — на каждой тренировке он дает нам много знаний.

— Какой главный совет он дал тебе?

— Он сильный мотиватор. Старается придать мне уверенности.

— Говорят, у него жесткие тренировки.

— Да, очень сложные. С первого дня в «Ростове» понял, что у него тяжелые тренировки, но мне это нравится. Стараюсь прогрессировать на каждом занятии, держать себя в превосходной форме. Карпин дает возможность развиваться.

— Знаешь историю про то, что Карпин называл Шомуродова, который сейчас играет в «Дженоа», кривоногим? Над тобой он шутит?

— Не знал об этом. Но он все время шутит, говорит мне, какой я сильный.

— Карпин — лучший тренер в твоей карьере?

— Я встречал очень много тренеров, особенно в Италии. Но для меня на данный момент лучший — Карпин. Я очень многому у него учусь. Он отличный человек, постоянно помогает и подсказывает мне. И что еще очень важно для меня — мы постоянно общаемся с тренером. Я рад, что у нас есть контакт с Карпиным и на поле, и за его пределами.

Али Соу. Фото ФК "Ростов"
Али Соу. Фото ФК «Ростов»

«Хотел бы обладать таким же голевым чутьем, как Тьерри Анри»

— В одном из своих немногочисленных интервью ты признавался, что Тьерри Анри — твой любимый игрок. Перенял у него какие-нибудь фишки?

— Я бы очень хотел обладать многими качествами, что были у него, но Тьерри Анри — это Тьерри Анри. Меня поражала его игра, он вдохновлял меня. Думаю, единственное, чем я похож на него, это ускорения. Хотел бы обладать таким же голевым чутьем, что и он, и каждый день я стараюсь улучшать свои футбольные навыки. Хочу быть таким же игроком, как Анри.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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