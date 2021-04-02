Гамбийский форвард Али Соу уже месяц живет в России. В четырех матчах за «Ростов» нападающий забил три мяча, два из которых — в ворота «Зенита». В интервью «СЭ» накануне матча со «Спартаком» Соу рассказал о своей родной стране, Тьерри Анри и знакомстве с Валерием Карпиным.

«Гамбия — потрясающая страна. Много людей спрашивают меня про Гамбию и хотят туда поехать»

— О тебе не так много знают в России. Что бы ты сам мог сказать о себе?

— Я очень голодный игрок — голоден до побед. Люблю находить свободное пространство и врываться в него. Моя главная задача — помочь команде выиграть в любом матче и завоевать все возможные трофеи. Как-то так.

— Расскажи немного о Гамбии.

— Гамбия — потрясающая страна. Мы называем нашу страну Smiling coast of Africa («Улыбающееся побережье Африки». — Прим. «СЭ»), потому что есть куча вещей, которые заставляют улыбаться. Дружелюбные люди, море, мир, дети, которые обожают футбол.

— Частенько люди думают, что многие африканские страны нищие.

— Конечно, меня расстраивает, что люди говорят только о бедности. Многие люди ничего не знают про Гамбию, про Африку. Да, нищета есть, но это не главное. У нас красивая страна с потрясающими местами, потрясающей природой. Много людей спрашивают у меня про Гамбию, хотят поехать туда. И мне нравится, что они интересуются моей страной.

— Есть какие-то необычные традиции в Гамбии?

— У нас много традиций различных этносов. Главные — у народа волоф.

— Читал, что в Гамбии ежегодно проводятся религиозные фестивали.

— Да, у нас много разных фестивалей, которые проходят в течение года. Не все, но многие действительно связаны с религией.

— А какое у тебя любимое национальное блюдо?

— Домода (арахисовый суп-рагу. — Прим. «СЭ»).

Али Соу. Фото ФК «Ростов»

«Горжусь тем, что стал первым гамбийцем в серии А»

— Свою европейскую карьеру ты начал в Италии. Почему переехал именно туда?

— Я всегда ждал возможности уехать играть в Европу. Впервые я побывал в Италии в 16 или 17 лет вместе со сборной. Скауты заметили меня и потом даже приезжали в Гамбию, чтобы еще раз посмотреть, как я играю. Рад, что у меня появилась возможность уехать в Европу.

— В Италии ты провел семь лет. Как можешь описать этот этап своей карьеры?

— Это было тяжелое время. Оно помогло стать тем футболистом, каким я являюсь сейчас. Было очень много трудностей и проблем. И я горд, что смог все это преодолеть и развиться как футболист. Это неплохой опыт. Я очень многому научился в Италии.

— Какие трудности были? С языком?

— В конце первого сезона в Италии я получил травму, когда был в аренде (в «Юве Стабия». — Прим. «СЭ»). Последствия после нее длились почти четыре года. Иногда было даже тяжело ходить. Но я не жалуюсь — принимал все трудности и боролся с ними. И стал сильнее. Вот почему я ценю тот период моей карьеры.

— Что тебе больше всего запомнилось за эти семь лет в Италии?

— История с травмой, которую я тебе только что рассказал. И то, что стал первым гамбийцем в серии А. Очень горжусь этим. Я ничего не выиграл в Италии, но приобрел очень много знаний.

Али Соу (в желтом). Фото ФК «Ростов»

«Денис Давыдов — талант. Он фантастический игрок»

— После Италии ты сначала поехал в албанский «Скендербеу», а потом в софийский ЦСКА. Где тебе понравилось больше?

— В «Скендербеу» был очень интересный период. Пока что лучший в моей карьере — мы выиграли Кубок, чемпионат, а я стал лучшим бомбардиром. Хочу испытать те же эмоции снова! Непередаваемые ощущения!

— В софийском ЦСКА ты играл с Денисом Давыдовым. Его называли российским Месси. Он правда настолько талантливый?

— Когда я только-только приехал в Софию, увидел Дениса и подошел к нему. Я сказал ему, что он очень хороший игрок и может помочь команде. Говорил ему это с первого дня в клубе. Мы с ним хорошие друзья, до сих пор общаемся. Он фантастический игрок. Он — талант. Когда видишь его игру, понимаешь это.

«Первым из команды познакомился с Еременко. До сих пор не понимаю, почему он ушел»

— Россия — абсолютно новая для тебя страна. Что больше всего удивило, когда прилетел сюда?

— Тренер. И открытые, дружелюбные люди из Ростова. Сначала я думал, что у меня будут трудности, — это нормально, когда приезжаешь в новую страну, где тебя никто не знает. К тому же я не знаю русского языка. Но все были приветливыми — особенно партнеры по команде. Фанаты тоже поприветствовали, некоторые даже писали сообщения. Сейчас даже на улице узнают. Ростов — отличный город. Мне все тут нравится.

— С кем из игроков ты познакомился раньше всех?

— С Еременко. Он первым подошел ко мне. Мы немного пообщались, потому что он говорит по-итальянски.

— Общаешься с ним сейчас?

— Мы общались только на тренировках, так что не могу назвать его своим лучшим другом. Банально времени не было на это. Но он классный парень.

— А из тех, с кем сейчас играешь, сдружился с кем-то?

— Я только недавно пришел в команду, стараюсь узнать каждого. Со всеми общаюсь одинаково. Они все хорошие ребята, не могу кого-то выделить. Самое важное, что у всех одна цель.

— Все говорят по-английски?

— Нет, не каждый, но на футбольном поле несложно найти общий язык.

— Кто в команде тебе помогает адаптироваться к команде, к городу?

— У меня есть близкий человек, который помогает делать все. Ходит со мной везде, потому что я не знаю русского, а многие в Ростове не знают английского.

— Это твой агент?

— Нет, он работает в команде.

— А с кем-то из партнеров по команде виделся за пределами поля?

— Я не очень часто выхожу куда-то. В России пока холодно, идет снег, поэтому стараюсь прятаться от погоды (смеется). Но, думаю, скоро привыкну к этому.

— Много куда уже сходил в Ростове?

— Хожу в магазины, гуляю в центре города.

— В рестораны ходишь? Пробовал уже блюда нашей национальной кухни — борщ, пельмени?

— Нет, пока не пробовал. Я ел какой-то суп — не помню, как называется, но думаю, это было что-то из традиционной кухни.

Али Соу. Фото ФК «Ростов»

«Не могу придумать ни одну причину, почему судья отменил мой гол «Химкам»

— Ростовские болельщики признали тебя игроком месяца в феврале. Что это значит для тебя?

— Очень важная награда! Болельщики сильно поддерживали нас в каждой игре. И я рад, что им нравится, как я проявляю себя на поле, потому что отдаю всего себя команде.

— Помнишь отмененный гол в ворота «Химок»? Какие мысли были после игры?

— Конечно, я был расстроен. До сих пор не понимаю, почему судья не засчитал тот гол, — не могу назвать ни одной причины, почему он сделал это. И мне, и всей команде был нужен этот гол. Но все мы люди, все совершаем ошибки. Я не должен обвинять его.

— Много людей из клуба и его окружения говорят о судейских ошибках, из-за которых «Ростов» теряет очки. Что думаешь об этом?

— Честно говоря, я не знаю многого о судьях в российской лиге. Да, я слышал о том, что люди жалуются на ошибки, но судьи — часть нашей игры, на них всегда будут жаловаться. Это нормально.

— Помимо судейства сейчас очень жестко критикуют поля. Согласен с тем, что на некоторых стадионах они просто ужасны?

— Да, согласен. Из-за погоды, из-за времени года на некоторых стадионах поля в очень плохом состоянии. Худшее, наверное, было в Химках. Но это наша работа. Даже если ты недоволен погодой, газоном или еще чем-то, ты должен выйти на поле и играть. Иногда это сложно, но ты обязан выходить и отдавать всего себя на поле.

Али Соу (в желтом). Фото ФК «Ростов»

«Карпин — сильный мотиватор. У него всегда есть чему научиться»

— Что можешь сказать про Карпина?

— Очень большая личность. Мне нравится с ним работать. У него всегда есть чему научиться — на каждой тренировке он дает нам много знаний.

— Какой главный совет он дал тебе?

— Он сильный мотиватор. Старается придать мне уверенности.

— Говорят, у него жесткие тренировки.

— Да, очень сложные. С первого дня в «Ростове» понял, что у него тяжелые тренировки, но мне это нравится. Стараюсь прогрессировать на каждом занятии, держать себя в превосходной форме. Карпин дает возможность развиваться.

— Знаешь историю про то, что Карпин называл Шомуродова, который сейчас играет в «Дженоа», кривоногим? Над тобой он шутит?

— Не знал об этом. Но он все время шутит, говорит мне, какой я сильный.

— Карпин — лучший тренер в твоей карьере?

— Я встречал очень много тренеров, особенно в Италии. Но для меня на данный момент лучший — Карпин. Я очень многому у него учусь. Он отличный человек, постоянно помогает и подсказывает мне. И что еще очень важно для меня — мы постоянно общаемся с тренером. Я рад, что у нас есть контакт с Карпиным и на поле, и за его пределами.

Али Соу. Фото ФК «Ростов»

«Хотел бы обладать таким же голевым чутьем, как Тьерри Анри»

— В одном из своих немногочисленных интервью ты признавался, что Тьерри Анри — твой любимый игрок. Перенял у него какие-нибудь фишки?

— Я бы очень хотел обладать многими качествами, что были у него, но Тьерри Анри — это Тьерри Анри. Меня поражала его игра, он вдохновлял меня. Думаю, единственное, чем я похож на него, это ускорения. Хотел бы обладать таким же голевым чутьем, что и он, и каждый день я стараюсь улучшать свои футбольные навыки. Хочу быть таким же игроком, как Анри.