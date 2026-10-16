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Ротор — Сочи: счет и результат матча 14 тура Первой лиги 16 октября 2026 года

«Сочи» обыграл «Ротор» в матче Первой лиги

Сергей Филин

«Сочи» победил «Ротор» в матче 14-го тура Первой лиги — 1:0.

Игра состоялась 16 октября на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

Единственный гол в матче после ошибки обороны «Ротора» забил 26-летний полузащитник гостей Михаил Игнатов.

«Сочи» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. «Ротор» (18 очков) находится на восьмом месте.

23 октября команда из Волгограда сыграет с «Торпедо» в 15-м туре ФНЛ. Днем позже «Сочи» встретится с «Текстильщиком».

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 14-й тур.
16 октября, 19:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
0:1
Сочи

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Первая лига
ФК Ротор
ФК Сочи
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«Торпедо» обыграло «Енисей» в матче Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 14 12 1 1 43-15 37
2
 Сочи 14 9 2 3 23-14 29
3
 Торпедо 14 8 3 3 26-11 27
4
 Спартак Кс 14 8 3 3 20-13 27
5
 Велес 15 8 3 4 20-18 27
6
 Урал 14 7 4 3 22-10 25
7
 Уфа 14 5 6 3 18-14 21
8
 Шинник 14 4 8 2 18-14 20
9
 Ротор 14 5 3 6 22-17 18
10
 Волга 15 5 3 7 20-22 18
11
 Арсенал 14 4 4 6 15-26 16
12
 Челябинск 14 4 3 7 18-23 15
13
 Енисей 14 3 5 6 16-27 14
14
 КАМАЗ 14 3 4 7 16-23 13
15
 Ленинградец 14 3 4 7 11-25 13
16
 Нефтехимик 14 4 0 10 10-21 12
17
 Текстильщик 14 2 4 8 10-22 10
18
 СКА-Хабаровск 14 1 4 9 15-28 7
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33 тур
34 тур
23.10 18:00 Торпедо – Ротор - : -
24.10 08:00 СКА-Хабаровск – Енисей - : -
24.10 17:00 Арсенал – КАМАЗ - : -
24.10 18:00 Текстильщик – Сочи - : -
24.10 18:00 Уфа – Нижний Новгород - : -
25.10 13:00 Челябинск – Урал - : -
25.10 13:30 Волга – Велес - : -
25.10 16:00 Нефтехимик – Ленинградец - : -
26.10 19:30 Шинник – Спартак Кс - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 13
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 8
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Николай Калинский
Николай Калинский

Нижний Новгород

 5
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 12 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 12 1 4
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