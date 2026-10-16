«Сочи» обыграл «Ротор» в матче Первой лиги

«Сочи» победил «Ротор» в матче 14-го тура Первой лиги — 1:0.

Игра состоялась 16 октября на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

Единственный гол в матче после ошибки обороны «Ротора» забил 26-летний полузащитник гостей Михаил Игнатов.

«Сочи» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. «Ротор» (18 очков) находится на восьмом месте.

23 октября команда из Волгограда сыграет с «Торпедо» в 15-м туре ФНЛ. Днем позже «Сочи» встретится с «Текстильщиком».

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 14-й тур.

16 октября, 19:00. Волгоград Арена (Волгоград)

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