«Динамо» Махачкала — «Акрон»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы махачкалинского «Динамо» и «Акрона» на матч 11-го тура РПЛ.

Встреча пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Динамо»: Карабашев, Махамаджонов, Аларкон, Алибеков, Кузяев, Мрезиг, Зинович, Глушков, Сундуков, Миро, Агаларов.

«Акрон»: Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Фернандес, Эшковал, Бистрович, Лончар, Оганесян, Тедич, Дуду, Шуманский.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

17 октября, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)

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