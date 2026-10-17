В «Факеле» оценили первую победу команды в РПЛ: «Должна придать эмоций и сил, чтобы набирать очки дальше»

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о победе команды над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ.

«Игра с «Краснодаром» дала толчок. А сейчас победа над «Крыльями» должна еще придать эмоций и сил команде, чтобы набирать очки дальше», — сказал Пименов «СЭ».

Воронежцы одержали первую победу в РПЛ в сезоне-2026/27 и с 6 очками занимают 15-е место в турнирной таблице. В следующем туре 24 октября «Факел» на своем поле примет «Родину».

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