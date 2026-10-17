Махачкалинское «Динамо» — «Акрон»: нулевая ничья после первого тайма

Махачкалинское «Динамо» и «Акрон» не забили голов в первом тайме матча 11-го тура чемпионата России — 0:0.

Махачкалинцы нанесли два удара в створ ворот соперника, у тольяттинцев ни одного удара в створ.

Игра проходит на «Анжи Арене» в Каспийске.

«Динамо» с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 8 очками располагается на 14-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

17 октября, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)

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