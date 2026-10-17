Денисов — о лидерстве «Динамо» в РПЛ: «Будут бороться до конца, но все покажет весна»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов в разговоре с «СЭ» оценил перспективы «Динамо» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Тяжело пока оценивать их амбиции. Лично мы идем от игры к игре. Уверен, они будут бороться до конца, но все покажет весна», — сказал Денисов «СЭ».

После 10 туров «Динамо» с 22 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» занимает пятое место с 19 очками.