«Локомотив» — «Краснодар»: прямая трансляция матча РПЛ

«Локомотив» и «Краснодар» сыграют в 11-м туре РПЛ в субботу, 17 октября. Встреча пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

17 октября, 19:30. РЖД Арена (Москва)

Следить за ключевыми событиями встречи можно в матч-центре. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Прямую трансляцию игры покажут федеральный телеканал «Матч ТВ». На «Матч ТВ» эфир начнется в 18.30 мск. Смотреть матч онлайн также можно на сайте matchtv.ru, платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции).

«Локомотив» после десяти туров набрал 10 очков и занимает 13-е место в таблице РПЛ. В предыдущем туре команда разгромила в гостях «Факел» (5:0).

«Краснодар» располагается на четвертой строчке с 21 очком. В предыдущем матче чемпионата краснодарцы дома уступили «Зениту» (2:3).