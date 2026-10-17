Махачкалинское «Динамо» упустило победу в концовке матча с «Акроном»

Махачкалинское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Акроном» в матче 11-го тура чемпионата России — 1:1.

На 72-й минуте Джавад вывел хозяев вперед. На 87-й минуте Роберто Фернандес сравнял счет.

«Динамо» продлило безвыигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах. В таблице РПЛ команда с 13 очками занимает шестое место. «Акрон» с 9 очками остается на 14-й позиции.

В следующем туре махачкалинцы 25 октября на выезде сыграют с «Зенитом», а тольяттинская команда днем ранее примет московское «Динамо».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

17 октября, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)

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