Даку — о матче с ЦСКА: «Пока еще не думаем об этом матче, все наши мысли о встрече с «Рубином»»

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Для нас сейчас важна любая игра. ЦСКА на данный момент в хорошей форме. Ждем отличной игры. Но пока еще не думаем об этом матче, все наши мысли о встрече с «Рубином», — сказал Даку «СЭ».

После 10 туров «Спартак» с 19 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА идет вторым с 22 очками.

В ближайшем туре «Спартак» сыграет с «Рубином» в Москве на «Лукойл Арене». Игра пройдет в воскресенье, 18 октября. Начало — в 18.45 по московскому времени.

В 12-м туре «Спартак» в гостях сыграет против ЦСКА на «ВЭБ Арене» (воскресенье, 25 октября, 16.00 мск).

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